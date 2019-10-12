«Ювентус» назвал цену на Манджукича

«Ювентус» хочет получить как минимум 10 миллионов евро за трансфер форварда команды Марио Манджукича. В переходе игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и несколько клубов из МЛС.
Ранее сообщалось, что Манджукич и МЮ пришли к предварительному соглашению о трансфере.
Это вам скажут Дани Алвес...Рибери...Юра Жирков....в свои 36 собирающие номинации лучших....в турнире,в матче и т.д.
Учитывая опыт и мастеровитость ветеранистых ребят типа Фалькао или Манджукича ппри нынешнем ценовом евросумашествии - цена на них выглядит заниженой......
Это вам скажут Дани Алвес...Рибери...Юра Жирков....в свои 36 собирающие номинации лучших....в турнире,в матче и т.д.
Учитывая опыт и мастеровитость ветеранистых ребят типа Фалькао или Манджукича ппри нынешнем ценовом евросумашествии - цена на них выглядит заниженой......