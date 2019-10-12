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«Ювентус» назвал цену на Манджукича

12 октября 2019, 00:47

«Ювентус» хочет получить как минимум 10 миллионов евро за трансфер форварда команды Марио Манджукича. В переходе игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и несколько клубов из МЛС.

Ранее сообщалось, что Манджукич и МЮ пришли к предварительному соглашению о трансфере.

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Все комментарии
Bikzon
Bikzon
   253 / 797
12 октября в 10:32
Маловато будет.
Номер Один
Номер Один
   198 / 797
12 октября в 10:10
Кому то повезёт. Жук всё ещё на уровне
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
12 октября в 09:13
33 не возраст......
Это вам скажут Дани Алвес...Рибери...Юра Жирков....в свои 36 собирающие номинации лучших....в турнире,в матче и т.д.

Учитывая опыт и мастеровитость ветеранистых ребят типа Фалькао или Манджукича ппри нынешнем ценовом евросумашествии - цена на них выглядит заниженой......
ДСА
ДСА
   180 / 797
12 октября в 08:53
Совсем недорого.
Wolverhampton
Wolverhampton
   706 / 797
12 октября в 06:10
Зенит купит его за 15млн 💶
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
12 октября в 05:55
Нормально
Василий 50
Василий 50
   504 / 797
12 октября в 05:02
Староват он.
311
311 ответил cska plus
   84 / 797
12 октября в 02:57
10 лямов за играющего и забивающего Манджукича лучше чем 16 за бестолкоаого и бесполезного шурлле как чумпьёна мира.
10 млн евро это около 14200 Суторминых вообще-то!)
cska plus
cska plus
   2 / 797
12 октября в 02:16
10 лямов за играющего и забивающего Манджукича лучше чем 16 за бестолкоаого и бесполезного шурлле как чумпьёна мира.
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