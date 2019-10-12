ГлавнаяНовости

«Бавария» претендует на Эриксена

сегодня, 09:12

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в чемпионате Германии, об этом сообщает Sport1.

Действующий контракт хавбека со «шпорами» рассчитан до конца нынешнего сезона, однако английский клуб может расстаться с игроком уже в январе. 

Отмечается, что «Бавария» лидирует в гонке за футболиста, на которого также претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клозе: «Левандовски умеет все»
Сегодня, 20:02 Комментарии1
Лёв: «Хотел вызвать Гнабри на ЧМ-2014»
Сегодня, 19:43 Комментарии0
Каземиро хотел уйти из «Реала», когда в клуб пришел Зидан
Сегодня, 19:36 Комментарии0
Защитник сборной Кипра: «Нас ожидает интересная игра»
Сегодня, 19:35 Комментарии3
Тренер сборной Кипра: «Россия играет в современный футбол»
Сегодня, 19:22 Комментарии2
Салако: «„Челси“ - это идеальное место для Заха»
Сегодня, 19:22 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mouzz
mouzz ответил ColdSun1995
сегодня в 12:19
при перспективном, разноплановом Горецка и таким же Толиссо (про Коута я вообще молчу, как по мне Коут даже как-то классом выше Эриксена) совершенно не нужен. ну разве что свободным агентом :)) P.S. пускай идёт в Реал, там ему так же трофеев не видать, как и в Тоттенхеме :))
Насколько я знаю, ходили слухи что Перес предлагал Зидану купить его, но Зидан на отрез отказался) и сказал что мол давай Погбу мне, а не Эриксона)
ColdSun1995
ColdSun1995
   527 / 873
сегодня в 10:07
при перспективном, разноплановом Горецка и таким же Толиссо (про Коута я вообще молчу, как по мне Коут даже как-то классом выше Эриксена) совершенно не нужен. ну разве что свободным агентом :))
P.S. пускай идёт в Реал, там ему так же трофеев не видать, как и в Тоттенхеме :))
STVA 1
STVA 1
   126 / 873
сегодня в 09:15
Все что дешево и сердито - Баварии хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100