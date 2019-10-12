«Бавария» претендует на Эриксена

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в чемпионате Германии, об этом сообщает Sport1.
Действующий контракт хавбека со «шпорами» рассчитан до конца нынешнего сезона, однако английский клуб может расстаться с игроком уже в январе.
Отмечается, что «Бавария» лидирует в гонке за футболиста, на которого также претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
P.S. пускай идёт в Реал, там ему так же трофеев не видать, как и в Тоттенхеме :))
P.S. пускай идёт в Реал, там ему так же трофеев не видать, как и в Тоттенхеме :))