Китайский автохолдинг намерен стать спонсором тульского «Арсенала»

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Сообщается, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров автомобильного холдинга Great Wall Вэй Цзяньцзюнь в субботу подписали меморандум о развитии спорта в регионе. В рамках этого документа планируется заключить спонсорский контракт с «Арсеналом».

Great Wall является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входит более 30 дочерних компаний, занимающихся производством легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками, продажами по всему миру.