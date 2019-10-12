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Китайский автохолдинг намерен стать спонсором тульского «Арсенала»

сегодня, 14:30

Сообщается, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров автомобильного холдинга Great Wall Вэй Цзяньцзюнь в субботу подписали меморандум о развитии спорта в регионе. В рамках этого документа планируется заключить спонсорский контракт с «Арсеналом».

Great Wall является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входит более 30 дочерних компаний, занимающихся производством легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками, продажами по всему миру.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 873
сегодня в 19:23
Просто китайцы перепутали тульский «Арсенал» с лондонским.
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 16:50
Скупают что ли?
galem72
galem72
   93 / 873
сегодня в 16:12
Вот это положительно!
ДАША Д
ДАША Д
   218 / 873
сегодня в 15:44
Дюмин, если захочет, может.
Ваня лучший
Ваня лучший
   26 / 873
сегодня в 15:36
Неужели теперь в Туле все, в том числе и губернатор будут на китайских машинах ездить?
ermak6848
ermak6848
   151 / 873
сегодня в 15:35
Интересная новость
putnik59
putnik59
сегодня в 15:23
Спартаку и пиши
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   106 / 873
сегодня в 14:31
Когда китайцы купят спартак и переименуют его в Чайна-таун?
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