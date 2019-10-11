Виалли прокомментировал срыв сделки по приобретению «Сампдории»

11 октября 2019, 22:11

Бывший игрок сборной Италии прокомментировал неудачные переговоры по приобретению «Сампдории». Ранее консорциум, интересы которого в переговорах представлял Виалли, заявил, что не смог согласовать цену с владельцем клуба Массимо Ферреро.

Причина срыва сделки очень проста. Мы не смогли согласовать цену с Ферреро. Чьей-то вины тут нет. Ферреро установил цену, и было невозможно прийти к договоренности.

Ранее СМИ сообщали, что владелец «Сампдории» запросил 100 миллионов евро от потенциальных покупателей, а те посчитали цену слишком высокой.

Отметим, что Ферреро открыто изъявлял желание продать «Сампдорию» и купить «Палермо».