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Виалли прокомментировал срыв сделки по приобретению «Сампдории»

11 октября 2019, 22:11

Бывший игрок сборной Италии Джанлука Виалли прокомментировал неудачные переговоры по приобретению «Сампдории». Ранее консорциум, интересы которого в переговорах представлял Виалли, заявил, что не смог согласовать цену с владельцем клуба Массимо Ферреро.

Причина срыва сделки очень проста. Мы не смогли согласовать цену с Ферреро. Чьей-то вины тут нет. Ферреро установил цену, и было невозможно прийти к договоренности.

Ранее СМИ сообщали, что владелец «Сампдории» запросил 100 миллионов евро от потенциальных покупателей, а те посчитали цену слишком высокой.

Отметим, что Ферреро открыто изъявлял желание продать «Сампдорию» и купить «Палермо».

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mangoх12
mangoх12
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11 октября в 23:16
весь клуб по цене одного Гризмана
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