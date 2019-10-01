Гендиректор ЦСКА Бабаев попал в список лучших менеджеров России

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев вошёл в список 1000 лучших менеджеров России 2019 года.
Специалист стал лучшим в категории «Сервис». Бабаев стал единственным представителем спортивных клубов и федераций в этом рейтинге.
Напомним, что в последнем матче «армейцы» обыграли «Урал» и возглавили таблицу РПЛ.
Насколько это возможно....
Насколько это возможно....
Это ж что ж надо такого сделать в 2019-м..... чтоб одному-единственному из всей спортиндустрии "угодить" в список....))
Это ж что ж надо такого сделать в 2019-м..... чтоб одному-единственному из всей спортиндустрии "угодить" в список....))
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!
А внешний вид вполне обычный, свиночайки все так выглядят.
А внешний вид вполне обычный, свиночайки все так выглядят.