ГлавнаяНовости

Гендиректор ЦСКА Бабаев попал в список лучших менеджеров России

01 октября 2019, 17:11

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев вошёл в список 1000 лучших менеджеров России 2019 года. 

Специалист стал лучшим в категории «Сервис». Бабаев стал единственным представителем спортивных клубов и федераций в этом рейтинге.

Напомним, что в последнем матче «армейцы» обыграли «Урал» и возглавили таблицу РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Китайский автохолдинг намерен стать спонсором тульского «Арсенала»
12 октября Комментарии10
Виалли прокомментировал срыв сделки по приобретению «Сампдории»
11 октября Комментарии1
«Алания» и «Атлетик» договорились о сотрудничестве
30 сентября Комментарии23
СлухиУ «Милана» снова может смениться владелец
28 сентября Комментарии6
Бывший директор «Челси» готов купить «Ньюкасл» за 300 млн фунтов
27 сентября Комментарии3
СМИ: У «Интера» в скором времени сменится титульный спонсор
24 сентября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   22 / 797
02 октября в 09:50
Это радует
КАМЮ
КАМЮ ответил pomor45
   544 / 797
01 октября в 22:17
Что это у такого эффективного менеджмента и такой унылый трансферный балланс?
Понятие менеджмент включает в себя немного большее, чем "купи-продай"
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   8 / 797
01 октября в 20:37
А где срок указан? Наконец в этой индустрии у нас в основном одни провалы, начиная с биатлона , включая легкую атлетику, и завершая хоккеем. Искусство менеджмента - это достижение определенных результатов при минимизации финансовых затрат ( Газпром отдыхает)
Я вас понял....
Насколько это возможно....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   22 / 797
01 октября в 20:25
Я вообще то не это имел в виду....)) Это ж что ж надо такого сделать в 2019-м..... чтоб одному-единственному из всей спортиндустрии "угодить" в список....))
А где срок указан? Наконец в этой индустрии у нас в основном одни провалы, начиная с биатлона , включая легкую атлетику, и завершая хоккеем. Искусство менеджмента - это достижение определенных результатов при минимизации финансовых затрат ( Газпром отдыхает)
VV V
VV V ответил pomor45
01 октября в 19:52
Что это у такого эффективного менеджмента и такой унылый трансферный балланс?
Баланс пишется в одной "л".....дожил до седых волос, а родного, единственного языка не знаешь. Очень стыдно, как в принципе и за Зенит болеть стыдно !
Palex
Palex
   496 / 797
01 октября в 19:50
А Цорна нет в этом списке?
Faustello
Faustello
   14 / 797
01 октября в 19:48
Заслуженное признание!
mangoх12
mangoх12 ответил Павел Амурский
   17 / 797
01 октября в 19:46
Все взято в википедии, и трудно представить, что в Москве Гинер стал законопослушным гражданином в 90-е годы.
Путин тоже по украинскому законодательству преступник, а в Москве законопослушный) но ты же в это не веришь ахаххахаххахаха
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   227 / 797
01 октября в 19:40
Хорошо.
VV V
VV V ответил pomor45
01 октября в 19:33
Что это у такого эффективного менеджмента и такой унылый трансферный балланс?
Я тебе одно могу сказать, если бы у Гинера с Бабаевым было столько халявных государственных безвозвратных денег, как у Зенита, то они создали 8-10 Зенитов за эти же самые деньги и каждый бы из этих Зенитов был бы гораздо сильнее настоящего Зенита и каждый год 3-4 Зенита играли бы в 1/4 Лиги Чемпионов, а остальные 3-5 Зенитов боролись бы за Кубок УЕФА,точнее играли бы каждый год два Зенита в финале Лиге Европы.
Павел Амурский
Павел Амурский ответил mangoх12
01 октября в 19:15
90 год , еще совок был) закон распостранялся и на Москву тоже) и второе с каких пор ты стал ссылаться на ураинские СМИ) ))
Все взято в википедии, и трудно представить, что в Москве Гинер стал законопослушным гражданином в 90-е годы.
pomor45
pomor45 ответил VIPded
   219 / 797
01 октября в 19:03
Однозначно. Возглавлять таблицу чемпионата с таким как у нас трансферным балансом может только Клуб со сверхэффективным менеджментом! Удачи ЦСКА!!!
Что это у такого эффективного менеджмента и такой унылый трансферный балланс?
pomor45
pomor45
   219 / 797
01 октября в 18:58
В ЦСКА всё лучшее, но об этом знают только в России.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   8 / 797
01 октября в 18:52
Уважаемый, а я тебя числи в образованных. Там ведь четко написано в номинации "сервис". Менеджмент клуба ( вряд ли это знают в Зените) имеет несколько направлений, одно из которых именно "сервис". Гинер- президент клуба,т.е. главный менеджер. Смысл и перевод терминов "менеджер"и "менеджмент" не привожу,иначе ты совсем расстроишься. Так что желательно более квалифицированные реплики шли.
Я вообще то не это имел в виду....))
Это ж что ж надо такого сделать в 2019-м..... чтоб одному-единственному из всей спортиндустрии "угодить" в список....))
mangoх12
mangoх12 ответил Павел Амурский
   17 / 797
01 октября в 18:40
Украинские СМИ сообщали, что в 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области возбудил против Евгения Гинера дело по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), он получил условный срок. В 1990 году тот же Фрунзенский РОВД возбудил новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву.
90 год , еще совок был) закон распостранялся и на Москву тоже) и второе с каких пор ты стал ссылаться на ураинские СМИ) ))
Павел Амурский
Павел Амурский ответил mangoх12
01 октября в 18:29
Ты иммешь ввиду Миллера и всю газпромовскую шоблу ? Кусайте локти мешки а то Уткина тебе процитирую
Украинские СМИ сообщали, что в 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области возбудил против Евгения Гинера дело по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), он получил условный срок. В 1990 году тот же Фрунзенский РОВД возбудил новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву.
mangoх12
mangoх12 ответил BenderBender
   17 / 797
01 октября в 18:28
Сервис. Ахаха. А кони решили, что это как-то связано с футболом. Ахаха
а ты что решил?
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
01 октября в 18:28
Поздравления Бабаеву.
ermak6848
ermak6848
   146 / 797
01 октября в 18:27
ну попал в список дальше то Чего???
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
01 октября в 18:25
Цорн попал в список лучших поставщиков неликвида ко двору Федуна. Гыгыгы
BenderBender
BenderBender
   128 / 797
01 октября в 18:21
Сервис. Ахаха. А кони решили, что это как-то связано с футболом. Ахаха
Михаил Славнов
Михаил Славнов
01 октября в 18:20
Особено с Болгарии это явно видно было.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
01 октября в 18:07
Даже не удивлен!!! Вполне заслуженно!!!
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
01 октября в 18:02
У неудачников забомбило значит все по делу ахахах
mangoх12
mangoх12 ответил LOpp
   17 / 797
01 октября в 17:49
Специалист стал лучшим в категории «Сервис». сервис чего?
сервирует свинину на шашлык , как то так наверно
VIPded
VIPded
   34 / 797
01 октября в 17:48
Однозначно. Возглавлять таблицу чемпионата с таким как у нас трансферным балансом может только Клуб со сверхэффективным менеджментом!
Удачи ЦСКА!!!
RIR68
RIR68
   218 / 797
01 октября в 17:46
в сервисе лучший был Асхабадзе. и газель вызовет, и девок привезёт, и языком владеет!!!
Аха-ха
Аха-ха ответил Ваня лучший
   4 / 797
01 октября в 17:45
Я не думаю, что люди типа Сечина могут быть болельщиками. Пример Зенита приведен не в укор тебе, а для иллюстрации разных подходов. Кстати, Сечина терпеть не могу ( из-за внешнего вида)
А я думаю, что Сечин болельщик, до которого ни один соккерчанин не дотянется. Только болеет он не за ЦСКА или Спартак, а за бюджетные деньги в своём кармане.
А внешний вид вполне обычный, свиночайки все так выглядят.
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
01 октября в 17:44
Кони уже в списках места покупают...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Аха-ха
   22 / 797
01 октября в 17:43
Толя, надо полагать, что ты не разбираешься кто чьим болельщиком является. Надо ли тебе объяснить, что мне Зенит до одного места?
Я не думаю, что люди типа Сечина могут быть болельщиками. Пример Зенита приведен не в укор тебе, а для иллюстрации разных подходов. Кстати, Сечина терпеть не могу ( из-за внешнего вида)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100