Гаджиев: «Нельзя сказать, что мы однозначно победим Кипр»

Бывший наставник «Амкара» рассуждает о предстоящем матче сборной России против Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Можно сказать, что мы уже вышли на чемпионат Европы? Наверное, можно, хотя тренеры и футболисты не любят так говорить. Мы же уже сталкивались с разными ситуациями. Поэтому я скажу, что процентов на девяносто девять этот вопрос уже решен.

Нельзя сказать, что мы однозначно победим Кипр. У нас больше шансов, и наши возможности расцениваю как семьдесят на тридцать. Но нам же достаточно набрать очко для выхода, и этой игрой мы должны решить вопрос попадания на Евро.