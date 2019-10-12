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Гаджиев: «Нельзя сказать, что мы однозначно победим Кипр»

сегодня, 14:31
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев рассуждает о предстоящем матче сборной России против Кипра в рамках отбора на Евро-2020.

Можно сказать, что мы уже вышли на чемпионат Европы? Наверное, можно, хотя тренеры и футболисты не любят так говорить. Мы же уже сталкивались с разными ситуациями. Поэтому я скажу, что процентов на девяносто девять этот вопрос уже решен.

Нельзя сказать, что мы однозначно победим Кипр. У нас больше шансов, и наши возможности расцениваю как семьдесят на тридцать. Но нам же достаточно набрать очко для выхода, и этой игрой мы должны решить вопрос попадания на Евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 17:23
Какая разница ???

"Однозначно" мы победим Кипр....или "неоднозначно"....))

Главное - 3 очка делают нас участниками ЧЕ....
ДСА
ДСА
   199 / 873
сегодня в 15:45
Будем уже на расслабоне.
Mangur
Mangur
   596 / 873
сегодня в 15:43
Без комментариев
mihaluch
mihaluch
   135 / 873
сегодня в 15:29
Кипрские клубы сильнее чем сборная,так что наши просто обязаны побеждать.
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 14:42
Мы даже не победим Кипр.
Zenit_84
Zenit_84
   147 / 873
сегодня в 14:42
Началось в колхозе утро
Свиносеанс
Свиносеанс
   228 / 873
сегодня в 14:35
Если Кипр не побеждать, то и на ЧЕ делать нечего.
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