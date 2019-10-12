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Кудряшов: «Это большая честь и ответственность - быть капитаном сборной»

сегодня, 14:07
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что быть капитаном команды - это большая ответственность, несмотря на то, что он пробыл в этом статусе несколько минут.

Капитаном матча сборной России против команды Шотландии был нападающий Артем Дзюба, на 86-й минуте встречи он был заменен и отдал капитанскую повязку Кудряшову.

Это большая честь и ответственность - быть капитаном сборной даже на небольшое время. Я должен был показать своим примером остальным футболистам, что нужно биться за страну.

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cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 17:02
Костолом.
Lazurny
Lazurny
   161 / 873
сегодня в 14:19
Четыре минуты небывалого счастья.
beefs
beefs
   278 / 873
сегодня в 14:17
Капитан - пример для всех...
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