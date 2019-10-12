Кудряшов: «Это большая честь и ответственность - быть капитаном сборной»

сегодня, 14:07

Защитник сборной России заявил, что быть капитаном команды - это большая ответственность, несмотря на то, что он пробыл в этом статусе несколько минут.

Капитаном матча сборной России против команды Шотландии был нападающий Артем Дзюба, на 86-й минуте встречи он был заменен и отдал капитанскую повязку Кудряшову.