Кудряшов: «Это большая честь и ответственность - быть капитаном сборной»

Защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что быть капитаном команды - это большая ответственность, несмотря на то, что он пробыл в этом статусе несколько минут.
Капитаном матча сборной России против команды Шотландии был нападающий Артем Дзюба, на 86-й минуте встречи он был заменен и отдал капитанскую повязку Кудряшову.
Это большая честь и ответственность - быть капитаном сборной даже на небольшое время. Я должен был показать своим примером остальным футболистам, что нужно биться за страну.