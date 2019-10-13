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Моуриньо не хотел видеть Фреда в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:19

Источник со ссылкой на The Athletic сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо был против того, чтобы клуб покупал полузащитника Фреда

Английский клуб приобрел у «Шахтера» хавбека в 2018 году за 52 млн фунтов.

Утверждается, что Моуриньо согласился на такую сделку только из страха, что клуб откажет ему в новых приобретениях, если он выступит против покупки Фреда.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   113 / 851
сегодня в 15:37
Жозе был и против армянина и против чилийца и против афро-француза,даже поговаривают,что он был и против МЮ!
А вообще,после того,как он побывал в Интере, вся его Особенность резко испарилась.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   476 / 851
сегодня в 14:00
отборная бредятина )))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   270 / 851
сегодня в 13:21
Моуриньо самого не хотели бы больше видеть в МЮ.
ЮЗИК
ЮЗИК
   164 / 851
сегодня в 13:13
Понятно почему Жозе теперь без работы
VIPded
VIPded
   36 / 851
сегодня в 11:56
В чем только Асабливый не намутил...
BBK33
BBK33
   705 / 851
сегодня в 11:36
Ну все правильно. Не хотел видеть - вот и не видит)))
311
311
   88 / 851
сегодня в 11:34
Может оно и к лучшему было бы, не набрали бы остального хлама!)
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   128 / 851
сегодня в 11:30
Теперь сам безработный.
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