Моуриньо не хотел видеть Фреда в «Манчестер Юнайтед»

Источник со ссылкой на The Athletic сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо был против того, чтобы клуб покупал полузащитника Фреда.
Английский клуб приобрел у «Шахтера» хавбека в 2018 году за 52 млн фунтов.
Утверждается, что Моуриньо согласился на такую сделку только из страха, что клуб откажет ему в новых приобретениях, если он выступит против покупки Фреда.
А вообще,после того,как он побывал в Интере, вся его Особенность резко испарилась.
А вообще,после того,как он побывал в Интере, вся его Особенность резко испарилась.