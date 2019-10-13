Моуриньо не хотел видеть Фреда в «Манчестер Юнайтед»

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Источник со ссылкой на The Athletic сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» был против того, чтобы клуб покупал полузащитника Фреда.

Английский клуб приобрел у «Шахтера» хавбека в 2018 году за 52 млн фунтов.

Утверждается, что Моуриньо согласился на такую сделку только из страха, что клуб откажет ему в новых приобретениях, если он выступит против покупки Фреда.