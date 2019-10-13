Жиру: «Не могу смириться со своим положением в „Челси“, я достоин играть»

Французский нападающий «Челси» высказался насчет отсутствия игровой практики в основном составе лондонского клуба.

Не могу смириться со своим положением. Но не стоит быть фаталистом в определенных ситуациях. Я всегда был полон уважения и смирения по отношению к другим. Даже если я не согласен с тренером, я не критикую его.

Но внутри себя я не могу принять это, потому что я знаю, чего я стою, когда выхожу на поле. В прошлом году, когда я чувствовал, что заслуживаю играть, я попросил у тренера объяснений. У меня снова непростое начало сезона, но, как говорил мой брат, я всегда становлюсь крепче перед лицом трудностей. Хотя, конечно, хотелось бы, чтоб их было поменьше!