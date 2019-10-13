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Жиру: «Не могу смириться со своим положением в „Челси“, я достоин играть»

сегодня, 00:03

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался насчет отсутствия игровой практики в основном составе лондонского клуба.

Не могу смириться со своим положением. Но не стоит быть фаталистом в определенных ситуациях. Я всегда был полон уважения и смирения по отношению к другим. Даже если я не согласен с тренером, я не критикую его.

Но внутри себя я не могу принять это, потому что я знаю, чего я стою, когда выхожу на поле. В прошлом году, когда я чувствовал, что заслуживаю играть, я попросил у тренера объяснений. У меня снова непростое начало сезона, но, как говорил мой брат, я всегда становлюсь крепче перед лицом трудностей. Хотя, конечно, хотелось бы, чтоб их было поменьше!

 Ранее Оливье заявил, что готов к переходу в MLS.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   155 / 867
сегодня в 06:46
У старухи ноги всегда раздвинуты. Тебе туда!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   293 / 867
сегодня в 06:20
Езжай в Китай, там точно будешь играть, а то чувствует он, понимаешь.
Объективное мнение
Объективное мнение
   194 / 867
сегодня в 00:33
Абрахам сейчас лучше и перспектива большая
Djon_V
Djon_V
   677 / 867
сегодня в 00:22
Когда Жиру переходил в Челси, у меня даже мыслей не было что он будет основным, хотя в общем игрок неплохой
dino-hsv
dino-hsv
   65 / 867
сегодня в 00:17
он прикалывается или как? он реально думает, что выйдет и затмит абрахама?
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
   693 / 867
сегодня в 00:16
Смирись)
azures
azures
   86 / 867
сегодня в 00:07
Лодырь великий.
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