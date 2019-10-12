«Интер» летом намерен приобрести Гетце

По информации итальянских СМИ, «Интер» внимательно наблюдает за ситуацией вокруг полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
В планах «нерадзурри» подписать футболиста свободным агентом будущим летом, контракт Марио со «шмелями» истекает в конце сезона.
Руководство «Боруссии» и Гетце далеки от заключения сделки, а значит игрок вполне может оказаться в Серии А в следующем году.
Также недавно появлялась новость о том, что «Интер» намерен приобрести Ракитича.
Мы удевили всех на кампноу, типерь вся Барселона хочет играть за Интер.
Мы удевили всех на кампноу, типерь вся Барселона хочет играть за Интер.