«Интер» летом намерен приобрести Гетце

вчера, 22:41

По информации итальянских СМИ , «Интер» внимательно наблюдает за ситуацией вокруг полузащитника дортмундской «Боруссии» .

В планах «нерадзурри» подписать футболиста свободным агентом будущим летом, контракт Марио со «шмелями» истекает в конце сезона.

Руководство «Боруссии» и Гетце далеки от заключения сделки, а значит игрок вполне может оказаться в Серии А в следующем году.

Также недавно появлялась новость о том, что «Интер» намерен приобрести Ракитича.