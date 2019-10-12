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«Интер» летом намерен приобрести Гетце

вчера, 22:41

По информации итальянских СМИ, «Интер» внимательно наблюдает за ситуацией вокруг полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

В планах «нерадзурри» подписать футболиста свободным агентом будущим летом, контракт Марио со «шмелями» истекает в конце сезона.

Руководство «Боруссии» и Гетце далеки от заключения сделки, а значит игрок вполне может оказаться в Серии А в следующем году.

Также недавно появлялась новость о том, что «Интер» намерен приобрести Ракитича.

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Камелошка
Камелошка
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вчера в 22:47
Летам мы приабретём Гетце, а земой Месси, Видаля и Ракитича с Модричем.
Мы удевили всех на кампноу, типерь вся Барселона хочет играть за Интер.
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