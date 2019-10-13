Рамос: «Очень больно терять очки на последних секундах»

Защитник сборной Испании прокомментировал упущенную победу в матче квалификации к Евро-2020 со сборной Норвегии. Норвегия вырвала ничью на 94-й минуте.

Очень больно терять очки на последних секундах матча. Сложно играть против команды, которая знает, что если проиграет, то лишится шансов на выход из группы.

Норвегия знала, как оказать на нас давление в последние минуты, отправив всех своих больших игроков в нашу штрафную.

Мы настраивались на эту встречу с пониманием того, что победа очень поможет нам в отборе на Евро. Подойдём к оставшимся матчам спокойно и уверенно.