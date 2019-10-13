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Рамос: «Очень больно терять очки на последних секундах»

сегодня, 00:43
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал упущенную победу в матче квалификации к Евро-2020 со сборной Норвегии. Норвегия вырвала ничью на 94-й минуте. 

Очень больно терять очки на последних секундах матча. Сложно играть против команды, которая знает, что если проиграет, то лишится шансов на выход из группы.

Норвегия знала, как оказать на нас давление в последние минуты, отправив всех своих больших игроков в нашу штрафную.

Мы настраивались на эту встречу с пониманием того, что победа очень поможет нам в отборе на Евро. Подойдём к оставшимся матчам спокойно и уверенно.

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Все комментарии
beefs
beefs
   260 / 867
сегодня в 06:23
Интрига?
Wolf77785
Wolf77785
   17 / 867
сегодня в 05:46
за то сколько отскакивали в финалах лч с карманными судьями!
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   128 / 867
сегодня в 05:41
Может обидно терять) или всё-таки больно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 867
сегодня в 05:20
Молодцы норвеги , что тут скажешь, боролись до конца!!!
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