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Твиттер сборной России: «Сердар Азмун „забил“ второй гол в игре с Кипром»

вчера, 20:13
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Твиттер сборной России пошутил о втором голе национальной команды в ворота Кипра, который забил полузащитник Магомед Оздоев.

Напомним, что недавно генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки поблагодарила игроков сборной России за победу над Шотландией и перепутала Оздоева с иранским форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
   267 / 801
вчера в 23:15
У них Кабзда за твиттор отвечает?
halfbeek
halfbeek
   486 / 801
вчера в 21:26
Шутка хороша когда она не задерживается подолго на языках шутников.
cska plus
cska plus
   2 / 801
вчера в 21:18
Канделаки долго будет переживать за свои ляпы.
oleg3k
oleg3k ответил Крестовский баклан
   222 / 801
вчера в 21:15
и перепутала Оздоева с иранским форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143654/ozdoev-magomed-azmun-serdar Вы хорошего мнения о канделачке. Она не перепутала, а тупо не знала.
Болельщица зенита.Гы-гы-гы.
Сп62
Сп62
   59 / 801
вчера в 20:52
Посмотрим, кого сегодня будет поздравлять.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   182 / 801
вчера в 20:24
и перепутала Оздоева с иранским форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143654/ozdoev-magomed-azmun-serdar

Вы хорошего мнения о канделачке. Она не перепутала, а тупо не знала.
311
311
   86 / 801
вчера в 20:21
Жиртрест модером твиттера сборной подрабатывает!)
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 801
вчера в 20:15
Затроллили Тину жостко) Заканделачили даже я бы сказал)
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