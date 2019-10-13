Твиттер сборной России: «Сердар Азмун „забил“ второй гол в игре с Кипром»

вчера, 20:13

Твиттер сборной России пошутил о втором голе национальной команды в ворота Кипра, который забил полузащитник .

Напомним, что недавно генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки поблагодарила игроков сборной России за победу над Шотландией и перепутала Оздоева с иранским форвардом «Зенита» .