Твиттер сборной России: «Сердар Азмун „забил“ второй гол в игре с Кипром»

Твиттер сборной России пошутил о втором голе национальной команды в ворота Кипра, который забил полузащитник Магомед Оздоев.
ГОООООООЛ!!!— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
̶С̶е̶р̶д̶а̶р̶ ̶А̶з̶м̶у̶н̶
МААААГООМЕЕЕД ООЗДОООЕЕВ!!
2:0 ведем! pic.twitter.com/syUkV1cIiF
Напомним, что недавно генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки поблагодарила игроков сборной России за победу над Шотландией и перепутала Оздоева с иранским форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143654/ozdoev-magomed-azmun-serdar
Вы хорошего мнения о канделачке. Она не перепутала, а тупо не знала.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143654/ozdoev-magomed-azmun-serdar
Вы хорошего мнения о канделачке. Она не перепутала, а тупо не знала.