«Ростов» в твиттере подколол ЦСКА

«Ростов» в своём «твиттере» ответил на ролик ЦСКА, который «армейцы» опубликовали перед очным матчем 12-го тура чемпионата России.
Победит только Один! Превью к #ЦСКАростов pic.twitter.com/bZNoCAqnw8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 октября 2019 г.
Отвечать на шутку «армейцев» про Павла Мамаева из видеоанонса к сегодняшней игре не будем. Просто пожелаем Игорю удачи в еврокубках!
Отвечать на шутку «армейцев» про Павла Мамаева из видеоанонса к сегодняшней игре не будем.— Football Club Rostov (@rostovfc) 6 октября 2019 г.
Просто пожелаем Игорю удачи в еврокубках! #Игорь43 #ВечнаяШутка pic.twitter.com/Hv6HZw7VzK