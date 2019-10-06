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«Ростов» в твиттере подколол ЦСКА

сегодня, 19:59

«Ростов» в своём «твиттере» ответил на ролик ЦСКА, который «армейцы» опубликовали перед очным матчем 12-го тура чемпионата России.
 

Отвечать на шутку «армейцев» про Павла Мамаева из видеоанонса к сегодняшней игре не будем. Просто пожелаем Игорю удачи в еврокубках!

 

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Все комментарии
nubom
nubom
   110 / 1040
сегодня в 20:41
И вышли тут Байрамян и Шомуродов и побили ногами всю конную рать Московии...
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   45 / 1040
сегодня в 20:13
😂
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   61 / 1040
сегодня в 20:08
Молодцы ростовчане, ответ нормальный.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   132 / 1040
сегодня в 20:07
ЦСКА пригласил Ростов посетить клубный музей, дабы те на трофеи полюбовались
161регион
161регион
   479 / 1040
сегодня в 20:07
А по сути,если бы не Иииигорь,то счет был бы 5:0)))
Трезвый повар
Трезвый повар
   84 / 1040
сегодня в 20:04
Обычные взаимные приколы перед матчем
161регион
161регион
   479 / 1040
сегодня в 20:02
БУ ГА ГА ГА......ИИИИГОРЬ
Alprish
Alprish
   314 / 1040
сегодня в 20:02
Игорек ищет большие бонусы.
Борис Доенко
Борис Доенко
   237 / 1040
сегодня в 20:01
Карпин - Один? Когда ходоки попрут поклоняться? :-)
Землячок
Землячок
   175 / 1040
сегодня в 20:01
смешно
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