ГлавнаяНовости

Глушаков: «Думаю открыть сеть бань, вход для жён - бесплатный!»

сегодня, 22:48

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фотографию в Instagram, где рассказал, что сходил в баню вместе с защитниками «Торпедо» Романом Шишкиным и «Химок» Михаилом Тихоновым.

Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали как держать веники. Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жён обязательно сделаю бесплатный!

 

Также накануне Денис поздравил с днем рождения Рамзана Кадырова после победы над «Уфой».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ростов» в твиттере подколол ЦСКА
Сегодня, 19:59 ВидеоКомментарии19
Пчелы покусали Дани Алвеса во время матча чемпионата Бразилии
Сегодня, 13:33 ВидеоКомментарии4
Варламов: «От Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром»
04 октября Комментарии14
Слуцкий показал, как выглядит его обычное утро в Голландии
01 октября ВидеоКомментарии14
Деспотович бросил вызов Дзюбе в теннисе
30 сентября Комментарии6
Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль
30 сентября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Физручини
Физручини
сегодня в 22:56
Мем "Глушаковские бани" - уже запатентован соккеровским сообществом. Будешь нам всем процент отстёгивать, Дениска
волгодон 2
волгодон 2 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
сегодня в 22:52
Вот это, он гонит!!!
инстаграм под самогоном)
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 22:51
Для жён??? В лес со своими дровами...
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
сегодня в 22:50
Вот это, он гонит!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100