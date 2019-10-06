Глушаков: «Думаю открыть сеть бань, вход для жён - бесплатный!»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фотографию в Instagram, где рассказал, что сходил в баню вместе с защитниками «Торпедо» Романом Шишкиным и «Химок» Михаилом Тихоновым.
Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали как держать веники. Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жён обязательно сделаю бесплатный!
Давно не виделись, брат! @shish49 Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жён обязательно сделаю бесплатный! 😂#выходной #баня #глушаков #футбол #друзья #жизнь#позетив #юмор
Также накануне Денис поздравил с днем рождения Рамзана Кадырова после победы над «Уфой».