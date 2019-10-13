Черчесов: «Главная задача - выиграть чемпионат Европы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Кипра.
Задача выхода решена. Доволен, как команда отнеслась к игре. Какие-то технические вопросы остаются, конечно. Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Это была локальная задача. Ещё надо с бельгийцами в Санкт-Петербурге сыграть. Мы боремся за первое место. И нельзя забывать о жеребьёвке Евро. Вот группу закончим, постараемся занять первое место, узнаем соперников на Евро — и будем к ним готовиться.
Кроме того как поливающий здесь тренера сборной , который вывел
сборную нашей страны в 1/4 и третьей из всех сборных на Евро-2020.
Кроме того как поливающий здесь тренера сборной , который вывел
сборную нашей страны в 1/4 и третьей из всех сборных на Евро-2020.
Нет у нас сборной, когда до вас дойдёт, что нынешние якобы успехи - это фикция?
Нет у нас сборной, когда до вас дойдёт, что нынешние якобы успехи - это фикция?
На Евро - 2008 мы сыграли как минимум один выдающийся матч - с Нидерландами.
П.С. «Вам удобно тренироваться или я давлю на вас своим авторитетом» - из воспоминания не помню уже кого, под тренерским началом Черчесова (в Тереке вроде, если память не изменяет).
На Евро - 2008 мы сыграли как минимум один выдающийся матч - с Нидерландами.
П.С. «Вам удобно тренироваться или я давлю на вас своим авторитетом» - из воспоминания не помню уже кого, под тренерским началом Черчесова (в Тереке вроде, если память не изменяет).
Люксембург то с Сербией- намного высококласнее )
Люксембург то с Сербией- намного высококласнее )
Во что сокрушение над Кипром и Шотландией с человеком делает))))))
Во что сокрушение над Кипром и Шотландией с человеком делает))))))
1. Не надо путать полуфинал -2008
с бронзовыми медалями. Мы с турками
не играли за бронзу , и это тоже факт .
2. Если выбирать, что престижнее.
полуфинал Евро или 1/4 Мира,
то естественно, Мир стоит выше .
3. Саламыч вывел сборную в 1/4 мира,
и сейчас вывел сборную досрочно на Евро,
Хиддинк сыграл в полуфинале Евро и посел
провалил стыки со словенцами. Кто лучше-очевидно )
1. Не надо путать полуфинал -2008
с бронзовыми медалями. Мы с турками
не играли за бронзу , и это тоже факт .
2. Если выбирать, что престижнее.
полуфинал Евро или 1/4 Мира,
то естественно, Мир стоит выше .
3. Саламыч вывел сборную в 1/4 мира,
и сейчас вывел сборную досрочно на Евро,
Хиддинк сыграл в полуфинале Евро и посел
провалил стыки со словенцами. Кто лучше-очевидно )
Чего ждать пусть вручают медали, ведь обыграли Казахстан, Кипр, Сан Марино, Шотландию..Это вам не пенисы пинать :)
Чего ждать пусть вручают медали, ведь обыграли Казахстан, Кипр, Сан Марино, Шотландию..Это вам не пенисы пинать :)
( удача) и определит победителя.
РС. да, да..и в рулетке, конечно же, тоже))
( удача) и определит победителя.
РС. да, да..и в рулетке, конечно же, тоже))
в матчах с более слабейшими соперниками, плюс микроклимат в сборной,
плюс продолжает прививать дух победителей. И как бы не сыграли на Евро,
главное, что есть в это сборной : здесь нет равнодушных, а это подкупает всегда !
в матчах с более слабейшими соперниками, плюс микроклимат в сборной,
плюс продолжает прививать дух победителей. И как бы не сыграли на Евро,
главное, что есть в это сборной : здесь нет равнодушных, а это подкупает всегда !
....Стас , кстати, уже давно все доказал, и глубоко по фиг,
что кто-то о нем строчит не хорошо, здесь 3/4 кто пишет
о нем гадости мандражнут сказать ему такое в лицо )
А вот если вдруг спотыкнется, тогда и будут кидать камни
по причине того, что споткнулся, и по кокретным фактам,
а пока он рулит лучше, чем кто либо другой рулил в истории
новейшей сборной России. И выбрал правильный принцип :
собака лает-караван идет ) И микроклимат приличный в сборной...
....Стас , кстати, уже давно все доказал, и глубоко по фиг,
что кто-то о нем строчит не хорошо, здесь 3/4 кто пишет
о нем гадости мандражнут сказать ему такое в лицо )
А вот если вдруг спотыкнется, тогда и будут кидать камни
по причине того, что споткнулся, и по кокретным фактам,
а пока он рулит лучше, чем кто либо другой рулил в истории
новейшей сборной России. И выбрал правильный принцип :
собака лает-караван идет ) И микроклимат приличный в сборной...