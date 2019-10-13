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Черчесов: «Главная задача - выиграть чемпионат Европы»

вчера, 21:43
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Кипра.

Задача выхода решена. Доволен, как команда отнеслась к игре. Какие-то технические вопросы остаются, конечно. Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Это была локальная задача. Ещё надо с бельгийцами в Санкт-Петербурге сыграть. Мы боремся за первое место. И нельзя забывать о жеребьёвке Евро. Вот группу закончим, постараемся занять первое место, узнаем соперников на Евро — и будем к ним готовиться.

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ermak6848
ermak6848
   145 / 801
сегодня в 02:11
ну хотя бы бронзу взять - то возможно получится..
Андрей Брагин
Андрей Брагин
   801 / 801
сегодня в 01:15
Смелая попытка-половина успеха. Игроки сборной почувствовали вкус побед и это уже хорошо. Команда стала играть в футбол, двигаться и с мячом и без него. Это огромный плюс нашей сборной. Появились игроки из европейских клубов которые играют достаточно неплохо. Поживем увидим. И если даже не получится у нашей сборной стать топ 5 лучших сборных Европы мне уже приятно смотреть за игрой нашей команды. А нынешние игроки сборной являются кумирами подрастаюших ребят, и именно они вдохновят этих ребят на новые достижения. А в мое время когда гоняли мяч, оскорблением было когда тебя называли Онопко.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил С детства за детство
   10 / 801
сегодня в 01:13
Черчесов вообще не тренер. А результаты - некий обман зрения. Мы на ЧМ сыграли сильно только одну игру - с испанцами. Отскок дичайший, и не наша заслуга, что мы их прошли, а их вина, что играли безалаберно. Уругвай, собственно, уровень нашей команды тогда и показал. Ну, а не обыгрывать Аравию и Египет - это уж совсем было бы дно. На Евро - 2008 мы сыграли как минимум один выдающийся матч - с Нидерландами. П.С. «Вам удобно тренироваться или я давлю на вас своим авторитетом» - из воспоминания не помню уже кого, под тренерским началом Черчесова (в Тереке вроде, если память не изменяет).
Если он-не тренер, то кто вообще ты в этом мире, может-гуру футбола ? )
Кроме того как поливающий здесь тренера сборной , который вывел
сборную нашей страны в 1/4 и третьей из всех сборных на Евро-2020.
С детства за детство
С детства за детство ответил Ваня лучший
   518 / 801
сегодня в 01:05
Салам, Назар! Я не об этом. Стас , безусловно на месте и молодец. Я об объективном соотношении сил. Разумеется по классу и по уровню сб. России примерно в конце первой десятки. А футбол справедлив и объективен. Выиграть ЧЕ совершенно нереально, но показать игру достойную мы должны обязательно. То, что на сборную сейчас смотреть приятно - это факт.
Толя, в конце первой десятки Аргентина или Португалия, но никак не сборная России. Пипец, обыграли Кипр и Шотландию и мы уже в десятке. Ага, то-то наши клубы по полной позорятся среди уже даже ноунеймов. Сыграй сборная с Лудогорцем - те же пять мячей бы и выгребли.
Нет у нас сборной, когда до вас дойдёт, что нынешние якобы успехи - это фикция?
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 801
сегодня в 01:03
Там не будет Кипра с Сан-Марино.
С детства за детство
С детства за детство ответил NAZAR 007
   518 / 801
сегодня в 01:00
Это не спорно, это конкретный факт . 1. Не надо путать полуфинал -2008 с бронзовыми медалями. Мы с турками не играли за бронзу , и это тоже факт . 2. Если выбирать, что престижнее. полуфинал Евро или 1/4 Мира, то естественно, Мир стоит выше . 3. Саламыч вывел сборную в 1/4 мира, и сейчас вывел сборную досрочно на Евро, Хиддинк сыграл в полуфинале Евро и посел провалил стыки со словенцами. Кто лучше-очевидно )
Черчесов вообще не тренер. А результаты - некий обман зрения. Мы на ЧМ сыграли сильно только одну игру - с испанцами. Отскок дичайший, и не наша заслуга, что мы их прошли, а их вина, что играли безалаберно. Уругвай, собственно, уровень нашей команды тогда и показал. Ну, а не обыгрывать Аравию и Египет - это уж совсем было бы дно.
На Евро - 2008 мы сыграли как минимум один выдающийся матч - с Нидерландами.
П.С. «Вам удобно тренироваться или я давлю на вас своим авторитетом» - из воспоминания не помню уже кого, под тренерским началом Черчесова (в Тереке вроде, если память не изменяет).
Project Pandora
Project Pandora ответил minai
   267 / 801
сегодня в 00:53
Чево такой злой, как собака?
Я не злой, а адекватно оценивающий ситуацию.
амурец
амурец
   52 / 801
сегодня в 00:48
Ого бы конечно хорошо, но тут усатого понесло
cska plus
cska plus
   2 / 801
сегодня в 00:43
Ишь куда замахнулся усач.
ABir
ABir
   211 / 801
сегодня в 00:41
Для начала надо бы, хоть у Бельгии очки отобрать
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   22 / 801
сегодня в 00:40
Салам, Толя ! Завязывай, пессимист ) ....Стас , кстати, уже давно все доказал, и глубоко по фиг, что кто-то о нем строчит не хорошо, здесь 3/4 кто пишет о нем гадости мандражнут сказать ему такое в лицо ) А вот если вдруг спотыкнется, тогда и будут кидать камни по причине того, что споткнулся, и по кокретным фактам, а пока он рулит лучше, чем кто либо другой рулил в истории новейшей сборной России. И выбрал правильный принцип : собака лает-караван идет ) И микроклимат приличный в сборной...
Салам, Назар! Я не об этом. Стас , безусловно на месте и молодец. Я об объективном соотношении сил. Разумеется по классу и по уровню сб. России примерно в конце первой десятки. А футбол справедлив и объективен. Выиграть ЧЕ совершенно нереально, но показать игру достойную мы должны обязательно. То, что на сборную сейчас смотреть приятно - это факт.
Ice van Reed
Ice van Reed
   144 / 801
сегодня в 00:35
Не зарекайтесь!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил За адекватность
   10 / 801
сегодня в 00:32
А если вдруг грохнут Бельгию, то не путиноиды скажут, что Бельгии было плевать на результат, да и вообще по накатанной, если наша сборная побеждает, то соперники либо г..но, либо куплены. Выйдут на Евро из группы, без вариантов, слабые соперники, благодаря купленной жеребьевке. Обгадятся - радость и фанфары, все честно. Ничего нового. Удивляет другое, если человек болеет за сборную своей страны и радуется ее успехам, пусть и с условным Кипром, когда эта сборная приучила ранее, что может обос...ся независимо от соперника это путинисты. Политика наше все. ИМХО.
У таких откат в виде ответа всегда заранее подготовлен . )
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 801
сегодня в 00:32
Тедеско и Стас кого хочешь обыграют, удачи им
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 311
   11 / 801
сегодня в 00:29
Скоро Тедеско будет шутить)) над невой и стойлом
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил vitya valdes
   10 / 801
сегодня в 00:23
Пздц Во что сокрушение над Кипром и Шотландией с человеком делает))))))
Ваш Шева такое не рискнет сказать судя по всему )

Люксембург то с Сербией- намного высококласнее )
vitya valdes
vitya valdes
   503 / 801
сегодня в 00:16
Пздц
Во что сокрушение над Кипром и Шотландией с человеком делает))))))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Рожден в СССР
   10 / 801
сегодня в 00:14
ну это спорно, лучшее достижение бронза 2008 года, вот есть к чему стремится
Это не спорно, это конкретный факт .
1. Не надо путать полуфинал -2008
с бронзовыми медалями. Мы с турками
не играли за бронзу , и это тоже факт .
2. Если выбирать, что престижнее.
полуфинал Евро или 1/4 Мира,
то естественно, Мир стоит выше .
3. Саламыч вывел сборную в 1/4 мира,
и сейчас вывел сборную досрочно на Евро,
Хиддинк сыграл в полуфинале Евро и посел
провалил стыки со словенцами. Кто лучше-очевидно )
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Рожден в СССР
   10 / 801
сегодня в 00:12
ну это спорно, лучшее достижение бронза 2008 года, вот есть к чему стремится
)))))
С детства за детство
С детства за детство
   518 / 801
сегодня в 00:04
Покажите его уже психиатру...
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил NAZAR 007
   403 / 801
сегодня в 00:01
Салам, Толя ! Завязывай, пессимист ) ....Стас , кстати, уже давно все доказал, и глубоко по фиг, что кто-то о нем строчит не хорошо, здесь 3/4 кто пишет о нем гадости мандражнут сказать ему такое в лицо ) А вот если вдруг спотыкнется, тогда и будут кидать камни по причине того, что споткнулся, и по кокретным фактам, а пока он рулит лучше, чем кто либо другой рулил в истории новейшей сборной России. И выбрал правильный принцип : собака лает-караван идет ) И микроклимат приличный в сборной...
ну это спорно, лучшее достижение бронза 2008 года, вот есть к чему стремится
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил oleg3k
   403 / 801
вчера в 23:59
Ну всё путиноидов понесло,боярский,газзаев,мутко,кадыров,медведев в один голос запели про величие России.Посмотрим что им скажут бельгийцы.
ничего не скажут, просто прихлопнут
За адекватность
За адекватность ответил oleg3k
   28 / 801
вчера в 23:59
Ну всё путиноидов понесло,боярский,газзаев,мутко,кадыров,медведев в один голос запели про величие России.Посмотрим что им скажут бельгийцы.
А если вдруг грохнут Бельгию, то не путиноиды скажут, что Бельгии было плевать на результат, да и вообще по накатанной, если наша сборная побеждает, то соперники либо г..но, либо куплены. Выйдут на Евро из группы, без вариантов, слабые соперники, благодаря купленной жеребьевке. Обгадятся - радость и фанфары, все честно. Ничего нового. Удивляет другое, если человек болеет за сборную своей страны и радуется ее успехам, пусть и с условным Кипром, когда эта сборная приучила ранее, что может обос...ся независимо от соперника это путинисты. Политика наше все. ИМХО.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   403 / 801
вчера в 23:56
Кипр голову вскружил? Такие заявления нужно на светлую голову делать.
koke90
koke90
   624 / 801
вчера в 23:50
стасик, проснись - ты обос....
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   742 / 801
вчера в 23:42
Лол понеслась :D
Чего ждать пусть вручают медали, ведь обыграли Казахстан, Кипр, Сан Марино, Шотландию..Это вам не пенисы пинать :)
iri13
iri13 ответил Ваня лучший
   57 / 801
вчера в 23:39
Если бы в футболе все решала удача, то это была бы рулетка.
.. не только в футболе удача играет не последнюю роль.. а при прочих равных, именно она
( удача) и определит победителя.
РС. да, да..и в рулетке, конечно же, тоже))
NAZAR 007
NAZAR 007
   10 / 801
вчера в 23:36
Саламычу -стократно удачи ! Молодец : научил наших не терять очки
в матчах с более слабейшими соперниками, плюс микроклимат в сборной,
плюс продолжает прививать дух победителей. И как бы не сыграли на Евро,
главное, что есть в это сборной : здесь нет равнодушных, а это подкупает всегда !
Valeron112
Valeron112
   204 / 801
вчера в 23:33
Кой-то веки тренер сборной реально ставит задачу адекватно на победу))) Слава богу в мой век).
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   10 / 801
вчера в 23:32
Тебе напомнить когда был Стад де Франс?. Германии мы регулярно проигрываем в контрольных матчах, и другим тоже. Не надо себя обманывать, на настрое можно выиграть одну игру у сильной сборной, не более.
Салам, Толя ! Завязывай, пессимист )
....Стас , кстати, уже давно все доказал, и глубоко по фиг,
что кто-то о нем строчит не хорошо, здесь 3/4 кто пишет
о нем гадости мандражнут сказать ему такое в лицо )
А вот если вдруг спотыкнется, тогда и будут кидать камни
по причине того, что споткнулся, и по кокретным фактам,
а пока он рулит лучше, чем кто либо другой рулил в истории
новейшей сборной России. И выбрал правильный принцип :
собака лает-караван идет ) И микроклимат приличный в сборной...
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