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Нигматуллин: «Надо признать, что соперники не сильно упираются»

вчера, 21:39
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу над национальной командой Кипра и выход в финальную стадию ЧЕ-20:

В первую очередь поздравляю сборную с победой и выходом на Евро. Сильнее ли это сборная, которая выходила на Евро-2008? Не совсем, но с нынешней сборной всё сейчас происходит эффектно и круто. 

Я предполагал, что с Кипром будет ничья, но то, что добыта победа с таким счётом — приятно удивляет. Понятно, что на прошлые Евро выходили мы тяжелее. 

Надо признать, что соперники не так сильно упираются. Я не хочу принижать успех сборной России, но в играх с Шотландией и Кипром Россия была выше классом. Отрадно, что можно назвать Россию выше классом, чем Шотландия. На Евро-2020 нам нужно стремиться выходу из группы. 

Победа над Бельгией? Надо им отдать должок. Черчесов — человек со спортивной злостью, и я думаю, что он жаждет реванша и эффектного завершения отборочного цикла.

Ранее свой комментарий дал экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин.

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ЮЗИК
ЮЗИК
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вчера в 23:19
Серьезных соперников не хватает
злой зануда
злой зануда
вчера в 22:01
Да емае. По сравнению с тем, как сборная играла со слабым соперником раньше, эта вызывает уважение. Если смотреть как Бельгийцы играли, то и им не было легко во всех матчах. Так же и на Россию настраиваются. Так что, Руслан, особо и не старался думать.
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