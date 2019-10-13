Нигматуллин: «Надо признать, что соперники не сильно упираются»

Бывший голкипер сборной России прокомментировал победу над национальной командой Кипра и выход в финальную стадию ЧЕ -20:

В первую очередь поздравляю сборную с победой и выходом на Евро. Сильнее ли это сборная, которая выходила на Евро-2008? Не совсем, но с нынешней сборной всё сейчас происходит эффектно и круто.



Я предполагал, что с Кипром будет ничья, но то, что добыта победа с таким счётом — приятно удивляет. Понятно, что на прошлые Евро выходили мы тяжелее.



Надо признать, что соперники не так сильно упираются. Я не хочу принижать успех сборной России, но в играх с Шотландией и Кипром Россия была выше классом. Отрадно, что можно назвать Россию выше классом, чем Шотландия. На Евро-2020 нам нужно стремиться выходу из группы.



Победа над Бельгией? Надо им отдать должок. Черчесов — человек со спортивной злостью, и я думаю, что он жаждет реванша и эффектного завершения отборочного цикла.