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Дзюба: «Большая заслуга тренерского штаба, что мы так играем»

вчера, 21:30
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Кипром.

Большая заслуга тренерского штаба, что мы так играем. Хорошая тактика, физическое состояние игроков и разбор соперника — все это помогло нам сегодня заслуженно победить. Мои голевые передачи? Знаете, на левом плече в тот момент у меня сидел чертенок и говорил: «бей сам!», а на правом: «отдай пас». Полтора года получаем удовольствие от игры, все положительно, это, конечно, радует.

Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения. Бельгия — топ-команда, которая позволит проверить нам свои механизмы. Если получится выиграть у них, то это вообще волшебно.

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Все комментарии
karnager
karnager ответил 25процентный клоун
   157 / 801
вчера в 21:56
Дзюба в перерывах матчей смотрит курсы по инфобизнесу! как продавать себя, упаковать и рекламировать как бренд
cevin cigan
cevin cigan
   18 / 801
вчера в 21:42
Бельгию нужно побеждать - это правда!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 801
вчера в 21:37
Насмотрелся Джея и Молчаливого боба))
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