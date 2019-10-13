Дзюба: «Большая заслуга тренерского штаба, что мы так играем»

Нападающий сборной России прокомментировал победу над Кипром.

Большая заслуга тренерского штаба, что мы так играем. Хорошая тактика, физическое состояние игроков и разбор соперника — все это помогло нам сегодня заслуженно победить. Мои голевые передачи? Знаете, на левом плече в тот момент у меня сидел чертенок и говорил: «бей сам!», а на правом: «отдай пас». Полтора года получаем удовольствие от игры, все положительно, это, конечно, радует.

Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения. Бельгия — топ-команда, которая позволит проверить нам свои механизмы. Если получится выиграть у них, то это вообще волшебно.