Венгрия в домашнем матче одолела Азербайджан

вчера, 20:52

В матче 8-го тура квалификации к Евро-2020 сборная Венгрии с минимальным счетом обыграла команду Азербайджана. После этой победы Венгрия подымется на 2-ую строчку группы, Азербайджан замыкает список.

Будапешт, стадион Групама Арена

Венгрия - Азербайджан 1:0

Голы: Корхут 10

Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Барат, Орбан, Корхут, Ковач (Сигер 86), Вида, Джуджак (Надь 71), Собослои (Холман 76), Саллай, Салаи

Главный тренер: Росси Марко.

Азербайджан: Балаев, Пашаев, Мустафазаде, Гусейнов, Рахимов, Эдди, Гараев, Ричард (Абдуллаев 58), Рамазанов (Дадашов 85), Шейдаев, Халилзаде (Гусейнов 66)

Главный тренер: Юрчевич Никола.

Предупреждения: Рахимов 12, Ловренчич 25, Эдди 67, Корхут 73



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