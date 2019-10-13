Венгрия в домашнем матче одолела Азербайджан

В матче 8-го тура квалификации к Евро-2020 сборная Венгрии с минимальным счетом обыграла команду Азербайджана. После этой победы Венгрия подымется на 2-ую строчку группы, Азербайджан замыкает список.
Будапешт, стадион Групама Арена
Венгрия - Азербайджан 1:0
Голы: Корхут 10
Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Барат, Орбан, Корхут, Ковач (Сигер 86), Вида, Джуджак (Надь 71), Собослои (Холман 76), Саллай, Салаи
Главный тренер: Росси Марко.
Азербайджан: Балаев, Пашаев, Мустафазаде, Гусейнов, Рахимов, Эдди, Гараев, Ричард (Абдуллаев 58), Рамазанов (Дадашов 85), Шейдаев, Халилзаде (Гусейнов 66)
Главный тренер: Юрчевич Никола.
Предупреждения: Рахимов 12, Ловренчич 25, Эдди 67, Корхут 73
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А у тебя высокое самомнение.
А у тебя высокое самомнение.
И рабочий день уже закончен. Завтра займусь сортировкой)
И рабочий день уже закончен. Завтра займусь сортировкой)
В чем лицемерие? Подписать тебя под б.?
В чем лицемерие? Подписать тебя под б.?
Этих выпусков немало, все они забавные)
Этих выпусков немало, все они забавные)
Забыли Эвребе с Айтекином? Или Штарка с Буззакой? Или может Мальенко?
Забыли Эвребе с Айтекином? Или Штарка с Буззакой? Или может Мальенко?
https://www.youtube.com/watch?v=1YoLPb3qUrs
С победой!
С победой!