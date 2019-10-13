ГлавнаяНовости

Венгрия в домашнем матче одолела Азербайджан

вчера, 20:52
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия1 : 0Логотип футбольный клуб АзербайджанАзербайджанМатч завершен

В матче 8-го тура квалификации к Евро-2020 сборная Венгрии с минимальным счетом обыграла команду Азербайджана. После этой победы Венгрия подымется на 2-ую строчку группы, Азербайджан замыкает список.

Будапешт, стадион Групама Арена

Венгрия - Азербайджан 1:0
Голы: Корхут 10

Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Барат, Орбан, Корхут, Ковач (Сигер 86), Вида, Джуджак (Надь 71), Собослои (Холман 76), Саллай, Салаи
Главный тренер: Росси Марко.

Азербайджан: Балаев, Пашаев, Мустафазаде, Гусейнов, Рахимов, Эдди, Гараев, Ричард (Абдуллаев 58), Рамазанов (Дадашов 85), Шейдаев, Халилзаде (Гусейнов 66)
Главный тренер: Юрчевич Никола.

Предупреждения: Рахимов 12, Ловренчич 25, Эдди 67, Корхут 73

Ранее сборная Бельгии победила команду Казахстана.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хорватия не смогла обыграть Уэльс: Влашич отметился голом
Вчера, 23:47 Комментарии2
Польша дожала Северную Македонию и вышла на Евро
Вчера, 23:40 Комментарии3
Словения уступила Австрии
Вчера, 23:38 Комментарии0
Германия вдесятером обыграла Эстонию
Вчера, 23:35 Комментарии4
Россия разгромила Кипр и вышла в финальную стадию Евро-2020
Вчера, 20:54 Комментарии230
Беларусь не смогла отобрать очки у Нидерландов
Вчера, 20:50 Комментарии40
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bakerman
bakerman ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:39
Хаха, как же вы жалки. Один пытался косить под адеквата, но порвался, и теперь кент с главной ... сайта. Ниже падения не бывает. Лол.
Что могут ещё говорить представители ханства ( иреванского), у которых кардашьяны в нацгероях числятся?))
bakerman
bakerman
сегодня в 00:09
И почему в первом комменте хозтряпка на аве?
bakerman
bakerman
сегодня в 00:02
Что здесь "кабинетные" подстилки делают?)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz II
   27 / 801
вчера в 21:44
Я тонко тролльнул с песней "Джуджалярим", но мой коммент не носил оскорбительный характер и речи о твоей стране и народе не было! А вы зашли и начали кричать, что это нация дешевых сепаратистов и т.д. А у тебя высокое самомнение.
От них одна агрессия.(
allemz II
allemz II ответил Князь сажал врагов на посох
   569 / 801
вчера в 21:43
Как некрасиво, Аха-ха)
У него происходит выполнение команд, установленные хозяином северной иранской провинции)
allemz II
allemz II ответил Y.N.W.A.
   569 / 801
вчера в 21:40
Я тонко тролльнул с песней "Джуджалярим", но мой коммент не носил оскорбительный характер и речи о твоей стране и народе не было! А вы зашли и начали кричать, что это нация дешевых сепаратистов и т.д.

А у тебя высокое самомнение.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y.N.W.A.
   27 / 801
вчера в 21:38
Сидеть!
Как некрасиво, Аха-ха)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Князь сажал врагов на посох
   30 / 801
вчера в 21:37
Сидеть!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz II
   27 / 801
вчера в 21:36
Перевод стрелок это сквозерский конёк.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y.N.W.A.
   27 / 801
вчера в 21:35
На место!
Моё место - контролировать гастарбайтеров, аха-ха)
И рабочий день уже закончен. Завтра займусь сортировкой)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Князь сажал врагов на посох
   30 / 801
вчера в 21:30
На место!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Князь сажал врагов на посох
   284 / 801
вчера в 21:30
Не болельщику Барселоны говорить о продажных судьях) Забыли Эвребе с Айтекином? Или Штарка с Буззакой? Или может Мальенко?
Юве "безупречно чистая"команда. Серия Б тому подтверждение
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y.N.W.A.
   27 / 801
вчера в 21:29
О-ц, ты уже давно поставлен на место, так что отдыхай. Хех.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Князь сажал врагов на посох
   30 / 801
вчера в 21:27
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Y.N.W.A.
       27 / 801
    вчера в 21:26
    Откликаешься, узнал себя, признал себя, это хорошо. В чем лицемерие? Подписать тебя под б.?
    Держи себя в руках. Не теряй самообладание)
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       30 / 801
    вчера в 21:26
    Хаха, как же вы жалки. Один пытался косить под адеквата, но порвался, и теперь кент с главной ... сайта. Ниже падения не бывает. Лол.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил allemz
       27 / 801
    вчера в 21:25
    Ахах, ты тоже в теме) Этих выпусков немало, все они забавные)
    Концовка огонь))
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил allemz
       30 / 801
    вчера в 21:23
    Откликаешься, узнал себя, признал себя, это хорошо.
    В чем лицемерие? Подписать тебя под б.?
    allemz
    allemz ответил Князь сажал врагов на посох
       31 / 801
    вчера в 21:23
    https://www.youtube.com/watch?v=RQIb7h_Pr84
    Ахах, ты тоже в теме)
    Этих выпусков немало, все они забавные)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил allemz
       27 / 801
    вчера в 21:19
    Запееевай :) https://www.youtube.com/watch?v=1YoLPb3qUrs
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       30 / 801
    вчера в 21:16
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         27 / 801
      вчера в 21:10
      Наверное и тут беспилотник виноват, Пхахаха)
      Заратустра
      Заратустра
         29 / 801
      вчера в 21:09
      Понятно, что Венгрия сильнее. На классе.
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил barcelona and cruyff
         27 / 801
      вчера в 21:06
      Судья продажная отменила чистый гол Азербайджана
      Не болельщику Барселоны говорить о продажных судьях)
      Забыли Эвребе с Айтекином? Или Штарка с Буззакой? Или может Мальенко?
      allemz
      allemz
         31 / 801
      вчера в 21:00
      Запееевай :)
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
         284 / 801
      вчера в 20:59
      Судья продажная отменила чистый гол Азербайджана
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
         30 / 801
      вчера в 20:58
      Позорное судейство в концовке- чистый мяч Азербайджана отменили.
      cska plus
      cska plus
         2 / 801
      вчера в 20:57
      Тяжело и сложно но одолели.
      Карабахский Дрон
      Карабахский Дрон
         64 / 801
      вчера в 20:56
      Жаль что мало забили.
      С победой!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100