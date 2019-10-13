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Россия разгромила Кипр и вышла в финальную стадию Евро-2020

вчера, 20:54
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России уверенно одолела национальную команду Кипра в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 и пробилась в финальную стадию. Киприоты (10 баллов) занимают третье место в группе, россияне (21 балл) - вторые.

Никосия, стадион Нео ДжиЭсПи Стэдиум

Кипр - Россия 0:5 (0:2)
Голы: Черышев 9, Оздоев 23, Дзюба 79, Головин 89, Черышев 90+2

Кипр: Панайи (Пардо 40), Кириаку, Меркис, Лайфис, Кусулос, Иоанну, Артиматас, Шполярич (Папулис 80), Иоанну, Кости, Захариу (Маргаса 36)
Главный тренер: Бен Шимон Ран.

Россия: Гильерме, Петров (Караваев 37), Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Ахметов (Кузяев 61), Головин, Ионов (Бакаев 77), Дзюба, Черышев
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Предупреждения: Караваев 45+1

Удаления: Лайфис 28

В предыдущей игре российская сборная разгромила команду Шотландии.

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Все комментарии
koke90
koke90
   624 / 801
сегодня в 02:06
рейтинг сказочного катиться в низ. решил выехать на футболе - чемоданы денег шотланцам, кипру, казахам зашли
Colchoneros
Colchoneros
   92 / 801
сегодня в 01:43
Браво Россия!
Valeron112
Valeron112 ответил Indian
   204 / 801
сегодня в 01:25
Гол Азмуна в матче сборных Кипра и России признан лучшим по итогам очередного тура отборочного этапа Евро-2020
Правду глаголишь ))) Бедный Магомед - как он похож на иранца , что в интервью извиняется .... клоунам из СМИ привет)
ESPANOL
ESPANOL
   395 / 801
сегодня в 01:06
Читаю все восторженные коменты и смешно, ей Богу.
Уже некоторые деятели и знатоки сравнивают нашу сборную с Бразилией, а Черчесова с Гвардиолой. Господа, наша сборная, серая посредственность, реальный уровень игры которой был очень хорошо виден в матче с Бельгией. Остальные команды в нашей группе можно спокойно обыгрывать, играя вдевятером, ну явные слабаки же! И тем не менее даже с таким слабаком, как Кипр что то вразумительное стало появляться только, когда счет стал 3:0, а до этого? Брак в передачах зашкаливает, обработка мяча при приеме и ведении на уровне первой лиги. Пасы назад точные, согласен, но как только нужно дать точную поперечную обостряющую передачу, сразу проблемы, как горох сыпятся. Черышевым все восхищаются. А я специально наблюдал за ним, почти все поперечные передачи противнику, точности ноль. Сколько из за этого брака контратак запороли! Ионова после первого тайма уже менять нужно было. Всяе эти фанфары до первого серьезного соперника и боюсь, что головокружение от мнимого мастерства сыграет злую шутку и тогда разочарование будет гораздо обиднее. Бестолковые навесы, в расчете на Дзюбу, там не прокатят. Бубнов правильно реагирует на весь этот балаган. То, что вышли на ЧЕ, конечно, радует, но если мы хотим чего то добиться серьезного, необходимо срочно подтягивать все компоненты игры в общем и уровень мастерства каждого игрока сборной в частности.
HiiMaN
HiiMaN
   776 / 801
сегодня в 00:48
Как же без Смолова хорошо играют.. любо дорого
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Гавроша
   50 / 801
сегодня в 00:42
Зенит не покупал дзюбу, он к нам бесплатно пришел, а мы сделали из него игрока!
он у вас на лавке сидел, пока в Арсенале не заиграл у Божевича!
поэтому БОЛЬШОЕ СПАСИБО Миодрагу за то что реанимировал Дзюбу после долгого пребывание на лавке у бомжей!
А теперь и главная истина, Дзюба сказал, что полтора года сборная играет в удовольствие, полтора года как страпёры-кони сгинули из сборной России!
Вот она, где удача пряталась то!
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил viv
   50 / 801
сегодня в 00:34
Так я и говорю....до 0:7 нашей сборной ещё работать и работать...всего лишь 5:0, как у Краснодара от Базеля.....не хватает пока силенок на знаменитые 0:7 мясных...
ПЯТЬ-ОДИН от Лудогорца достаточно, что визги свои спрятать подальше!
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил Князь Всея Турина
   546 / 801
сегодня в 00:26
Укропы с трудом отскочили от карлика Люксембурга, уверен,что киприоты в меньшинстве напихали Вышиванке по трезубец.
Главное что ели обыграли люксов, а то что перед этим грохнули 5-0 звёздный состав сербов, который в два раза дороже стоит российского, тто такое ))
Valeron112
Valeron112
   204 / 801
сегодня в 00:15
Теперь смотрим за группой B , и не шибко поддерживаем Данию , а проще говоря просто топим против неё , при удачном не попадании викингов на Евро все 3 игры мы играем у себя дома)
RamonCSKA
RamonCSKA ответил plusnindimon
   154 / 801
сегодня в 00:12
черышев форвард, левый нап и это его основная позиция
в реале у него конкурент был Роналду, в Валенсии Гедеш, они напы, пусть и левые форварды
если что у нас схема былв 4 2 1 3
трио напов черышев, Ионов и в центре Дзюба
при высокой атаке форварды идут в штрафную, а на флангах защитники
Головин инсайд позиция в центре
spartach n1
spartach n1 ответил EAGinLE
   1 / 801
вчера в 23:50
Капитан сборной России . Или оказавшись за спиной Арсенала Спартак забыл ..... Что такое сборная России ?
Отстань от меня со своим дзюбарасом !
koke90
koke90
   624 / 801
вчера в 23:50
очередной договрняк
Indian
Indian
   723 / 801
вчера в 23:47
Гол Азмуна в матче сборных Кипра и России признан лучшим по итогам очередного тура отборочного этапа Евро-2020
plusnindimon
plusnindimon ответил RamonCSKA
   310 / 801
вчера в 23:45
он не форвард
Не форвард, Черешыв тоже не форвард, только от него намного больше толку!
Wolf77785
Wolf77785 ответил димон 37
   97 / 801
вчера в 23:44
До Лудогорца дотянули
До Базеля или Зенит-спартак. а цска все же 1 дурачок забил))
viv
viv ответил димон 37
   56 / 801
вчера в 23:38
Так и 1:5 это не 0:7......
Гавроша
Гавроша ответил Князь Всея Турина
   48 / 801
вчера в 23:36
экс-спартаковцы сделали игру,как Дзюба,так и Черчесов.... а Зенит купил Дзюбу,что бы ослабить Спартак.Ваши истинные зенитовцы-Ионовы в пустые забить не могут.
Зенит не покупал дзюбу, он к нам бесплатно пришел, а мы сделали из него игрока!
nik9373
nik9373 ответил 25процентный клоун
   406 / 801
вчера в 23:24
Бельгия сейчас сильнейшая в мире, мы вторые
А сейчас так хохотался....
minai
minai
   213 / 801
вчера в 23:08
Поздравляю всех !!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил plusnindimon
   154 / 801
вчера в 23:03
он не форвард
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил LOpp
   69 / 801
вчера в 23:01
Заметили, что как Березы и Акинфеев ушли из сборной, дела пошли в гору?
аКОНЬфеев теперь лежит под берёзами. йоперный релакс.
димон 37
димон 37 ответил viv
   478 / 801
вчера в 22:56
Лудогорец это не Ливерпуль
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
   713 / 801
вчера в 22:47
Россию с победой!
LOpp
LOpp
   19 / 801
вчера в 22:46
Заметили, что как Березы и Акинфеев ушли из сборной, дела пошли в гору?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Гавроша
   69 / 801
вчера в 22:46
Как обычно, игру сделали зенитовцы! Дзюба был лучшим.
экс-спартаковцы сделали игру,как Дзюба,так и Черчесов.... а Зенит купил Дзюбу,что бы ослабить Спартак.Ваши истинные зенитовцы-Ионовы в пустые забить не могут.
Юрадивая Многостаночница
Юрадивая Многостаночница
   215 / 801
вчера в 22:45
Украина все равно круче
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Гавроша
   69 / 801
вчера в 22:44
Смотрю бомбардиров - у дзюбы 9 мячей, у роналду 6, из которых 5 литве с люксембургом. Так почему он лучший в мире игрок?
у ОМа там 1 мяч с пенальти и тоже считается лучшим.
LOpp
LOpp
   19 / 801
вчера в 22:41
Посмотрим как сыграем с Бельгией. Откровенно группа у нас слабая если Кипр идёт на 3 месте.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил 10 Seconds to Mars
   69 / 801
вчера в 22:41
Это Украина. Ну если хотите, Польша будет второй, а вы третей
Укропы с трудом отскочили от карлика Люксембурга, уверен,что киприоты в меньшинстве напихали Вышиванке по трезубец.
Объективное мнение
Объективное мнение
   140 / 801
вчера в 22:41
Молодцы
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