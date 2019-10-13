Россия разгромила Кипр и вышла в финальную стадию Евро-2020

Сборная России уверенно одолела национальную команду Кипра в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 и пробилась в финальную стадию. Киприоты (10 баллов) занимают третье место в группе, россияне (21 балл) - вторые.
Никосия, стадион Нео ДжиЭсПи Стэдиум
Кипр - Россия 0:5 (0:2)
Голы: Черышев 9, Оздоев 23, Дзюба 79, Головин 89, Черышев 90+2
Кипр: Панайи (Пардо 40), Кириаку, Меркис, Лайфис, Кусулос, Иоанну, Артиматас, Шполярич (Папулис 80), Иоанну, Кости, Захариу (Маргаса 36)
Главный тренер: Бен Шимон Ран.
Россия: Гильерме, Петров (Караваев 37), Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Ахметов (Кузяев 61), Головин, Ионов (Бакаев 77), Дзюба, Черышев
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Предупреждения: Караваев 45+1
Удаления: Лайфис 28
В предыдущей игре российская сборная разгромила команду Шотландии.
Уже некоторые деятели и знатоки сравнивают нашу сборную с Бразилией, а Черчесова с Гвардиолой. Господа, наша сборная, серая посредственность, реальный уровень игры которой был очень хорошо виден в матче с Бельгией. Остальные команды в нашей группе можно спокойно обыгрывать, играя вдевятером, ну явные слабаки же! И тем не менее даже с таким слабаком, как Кипр что то вразумительное стало появляться только, когда счет стал 3:0, а до этого? Брак в передачах зашкаливает, обработка мяча при приеме и ведении на уровне первой лиги. Пасы назад точные, согласен, но как только нужно дать точную поперечную обостряющую передачу, сразу проблемы, как горох сыпятся. Черышевым все восхищаются. А я специально наблюдал за ним, почти все поперечные передачи противнику, точности ноль. Сколько из за этого брака контратак запороли! Ионова после первого тайма уже менять нужно было. Всяе эти фанфары до первого серьезного соперника и боюсь, что головокружение от мнимого мастерства сыграет злую шутку и тогда разочарование будет гораздо обиднее. Бестолковые навесы, в расчете на Дзюбу, там не прокатят. Бубнов правильно реагирует на весь этот балаган. То, что вышли на ЧЕ, конечно, радует, но если мы хотим чего то добиться серьезного, необходимо срочно подтягивать все компоненты игры в общем и уровень мастерства каждого игрока сборной в частности.
Уже некоторые деятели и знатоки сравнивают нашу сборную с Бразилией, а Черчесова с Гвардиолой. Господа, наша сборная, серая посредственность, реальный уровень игры которой был очень хорошо виден в матче с Бельгией. Остальные команды в нашей группе можно спокойно обыгрывать, играя вдевятером, ну явные слабаки же! И тем не менее даже с таким слабаком, как Кипр что то вразумительное стало появляться только, когда счет стал 3:0, а до этого? Брак в передачах зашкаливает, обработка мяча при приеме и ведении на уровне первой лиги. Пасы назад точные, согласен, но как только нужно дать точную поперечную обостряющую передачу, сразу проблемы, как горох сыпятся. Черышевым все восхищаются. А я специально наблюдал за ним, почти все поперечные передачи противнику, точности ноль. Сколько из за этого брака контратак запороли! Ионова после первого тайма уже менять нужно было. Всяе эти фанфары до первого серьезного соперника и боюсь, что головокружение от мнимого мастерства сыграет злую шутку и тогда разочарование будет гораздо обиднее. Бестолковые навесы, в расчете на Дзюбу, там не прокатят. Бубнов правильно реагирует на весь этот балаган. То, что вышли на ЧЕ, конечно, радует, но если мы хотим чего то добиться серьезного, необходимо срочно подтягивать все компоненты игры в общем и уровень мастерства каждого игрока сборной в частности.
поэтому БОЛЬШОЕ СПАСИБО Миодрагу за то что реанимировал Дзюбу после долгого пребывание на лавке у бомжей!
А теперь и главная истина, Дзюба сказал, что полтора года сборная играет в удовольствие, полтора года как страпёры-кони сгинули из сборной России!
Вот она, где удача пряталась то!
поэтому БОЛЬШОЕ СПАСИБО Миодрагу за то что реанимировал Дзюбу после долгого пребывание на лавке у бомжей!
А теперь и главная истина, Дзюба сказал, что полтора года сборная играет в удовольствие, полтора года как страпёры-кони сгинули из сборной России!
Вот она, где удача пряталась то!
в реале у него конкурент был Роналду, в Валенсии Гедеш, они напы, пусть и левые форварды
если что у нас схема былв 4 2 1 3
трио напов черышев, Ионов и в центре Дзюба
при высокой атаке форварды идут в штрафную, а на флангах защитники
Головин инсайд позиция в центре
в реале у него конкурент был Роналду, в Валенсии Гедеш, они напы, пусть и левые форварды
если что у нас схема былв 4 2 1 3
трио напов черышев, Ионов и в центре Дзюба
при высокой атаке форварды идут в штрафную, а на флангах защитники
Головин инсайд позиция в центре