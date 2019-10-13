ГлавнаяНовости

Беларусь не смогла отобрать очки у Нидерландов

вчера, 20:50
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь1 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Сборная Беларуси уступила команде Нидерландов в рамках 8-го тура отборочного турнира Евро-2020. Белорусская команда (4 очка) занимает четвертое место в группе, голландцы (15 баллов) - первые.

Минск, стадион Динамо

Беларусь - Нидерланды 1:2 (0:2)
Голы: Драгун 54 - Вейналдум 32, Вейналдум 41

Беларусь: Гутор, Веретило, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш 60), Яблонский, Драгун, Бахарь (Нгоме 70), Стасевич, Лаптев (Шевченко 83)
Главный тренер: Криушенко Игорь.

Нидерланды: Силлессен, Вельтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд, ван де Бек (де Рон 67), Вейналдум, де Йонг, Бергвейн (Бабел 89), Мален, Промес (Де Йонг 66)
Главный тренер: Куман Рональд.

Предупреждения: Бахарь 50, Стасевич 57, Мартынович 62, Яблонский 69

В предыдущей встрече Нидерланды совершили камбэк против сборной Северной Ирландии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хорватия не смогла обыграть Уэльс: Влашич отметился голом
Вчера, 23:47 Комментарии2
Польша дожала Северную Македонию и вышла на Евро
Вчера, 23:40 Комментарии3
Словения уступила Австрии
Вчера, 23:38 Комментарии0
Германия вдесятером обыграла Эстонию
Вчера, 23:35 Комментарии4
Россия разгромила Кипр и вышла в финальную стадию Евро-2020
Вчера, 20:54 Комментарии230
Венгрия в домашнем матче одолела Азербайджан
Вчера, 20:52 Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил juvenale
   184 / 801
сегодня в 00:37
А ничего, что Гронинген классом повыше чемпиона серии Б))
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   13 / 801
вчера в 23:51
Посмотрел я гол белорашек,с первого взгляда вина ВВД,но с другой стороны, он один против двоих,где остальные защи не понятно,а позади дырявый стоит. Хотя если ты претедент на ЗМ то Суарес должен поломать зубы, Месси бородой по газону,а Роналду себе засунуть палец... Про братьев меньших молчу,они не способны с прибалтами разобраться.
а я тебе о чем))твой вандик против наших колхозников привозил весь матч)))
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
   13 / 801
вчера в 23:49
Там и не пахло разжигание межнациональной розни,бан навсегда и не пахнет,а модераторы закрыли глаза на провокацию унивалки,если по чесноку должны были дать и ему бан навсегда.раз и мне дали.
а мне за что хахахаа
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   13 / 801
вчера в 23:47
де лигт тогда под плинтусом.
хахха твоему вандику 28 лет,а у него только 25 матчей в сборной.Де Лихт 20 лет 21 матч уже..и в 20 лет твой вандик играл в молодежке гроннингена)))
Юрадивая Многостаночница
Юрадивая Многостаночница
   215 / 801
вчера в 22:44
И тут наш игрок сделал матч
Ice van Reed
Ice van Reed ответил заDOOMчивый
   144 / 801
вчера в 22:16
Получается они стуканули на Интер, а те так умело отстукались,что дятлов отправили несколькими этажами ниже?
Тут проще в админах есть те кто сопереживают кллубу и когда ты выпенжриваешься тебя могут и в бан кинуть! Это проще когда кипешь начнется до личных встреч и оскорблений опустятся, раньше было такое, сейчас это пытаются перекрыть любым путём!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил заDOOMчивый
   144 / 801
вчера в 22:13
Посмотрел я гол белорашек,с первого взгляда вина ВВД,но с другой стороны, он один против двоих,где остальные защи не понятно,а позади дырявый стоит. Хотя если ты претедент на ЗМ то Суарес должен поломать зубы, Месси бородой по газону,а Роналду себе засунуть палец... Про братьев меньших молчу,они не способны с прибалтами разобраться.
Де Лигт начало атаки прозевал, за екго подчищает ВВД!!! Но он не божина игра в 3 заща один уходит в атаку Де Дигт и ВВД в защите, вот ВВД отработал на ура, а вот Лигт в грудь напу мяч отдал в первом тайме, вспомни как Ван Перси так наказал Касильяса и если соперник был сильнее привозбыл бы!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ice van Reed
   127 / 801
вчера в 22:12
При желании могут впаять любую статью только повод дай! Кто грамотно стуканет тот и прав!!! и не важно если твоя правда правдее!!!
Получается они стуканули на Интер, а те так умело отстукались,что дятлов отправили несколькими этажами ниже?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   127 / 801
вчера в 22:09
Посмотрел я гол белорашек,с первого взгляда вина ВВД,но с другой стороны, он один против двоих,где остальные защи не понятно,а позади дырявый стоит. Хотя если ты претедент на ЗМ то Суарес должен поломать зубы, Месси бородой по газону,а Роналду себе засунуть палец... Про братьев меньших молчу,они не способны с прибалтами разобраться.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
   144 / 801
вчера в 22:06
Может ему погоняло дать тук тук
Чтобы не впояли расизм и ненависть к нациям и т.п. нужно ходить по тонкому льду!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
   144 / 801
вчера в 22:05
Может ему погоняло дать тук тук
Чики чики, пуки пуки, кто-то сделал, туки туки))
Ice van Reed
Ice van Reed ответил заDOOMчивый
   144 / 801
вчера в 22:03
Ливерпулевцы против ювелианцев? Ну первые это нация, а вторые кабинетные тараканы. И какая здесь межнациональная вражда НЕ ПОЙМУ!!!???
При желании могут впаять любую статью только повод дай! Кто грамотно стуканет тот и прав!!! и не важно если твоя правда правдее!!!
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда ответил Ice van Reed
   163 / 801
вчера в 22:01
Может ему погоняло дать тук тук
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ice van Reed
   127 / 801
вчера в 21:59
Админы вроде бан дали за Разжигание межнациональной розни!
Ливерпулевцы против ювелианцев? Ну первые это нация, а вторые кабинетные тараканы. И какая здесь межнациональная вражда НЕ ПОЙМУ!!!???
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда ответил Ice van Reed
   163 / 801
вчера в 21:57
Должны выташить мой акк,или ему дать бан навсегда.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
   144 / 801
вчера в 21:56
Унивале стуканул
Без туки туки дело не движется, ежу понятно!!!
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда ответил Ice van Reed
   163 / 801
вчера в 21:52
Там и не пахло разжигание межнациональной розни,бан навсегда и не пахнет,а модераторы закрыли глаза на провокацию унивалки,если по чесноку должны были дать и ему бан навсегда.раз и мне дали.
311
311
   86 / 801
вчера в 21:49
Гол забили уже результат!)
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда ответил Y.N.W.A.
   163 / 801
вчера в 21:47
Унивале стуканул
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   144 / 801
вчера в 21:31
Тебя за что забанили навсегда?
Админы вроде бан дали за Разжигание межнациональной розни!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
   30 / 801
вчера в 21:29
Тебя за что забанили навсегда?
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда ответил заDOOMчивый
   163 / 801
вчера в 21:16
Из за ошибки Де лигта белорусы забили гол,жаль что на ноль не сыграли.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил заDOOMчивый
   144 / 801
вчера в 21:16
де лигт тогда под плинтусом.
Сегодня Де Лигт мог привезти, отбился, но ели бы нап в Беларуси был как Ван Перси это был бы чистый привоз! Италия его расслабила или поверил в себя!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил заDOOMчивый
   144 / 801
вчера в 21:15
если бы не ливерпулевцы,то как раз таки отобрала очки, вопрос то ли 2,то ли все 3 очка. Вот вам и хвалённые де Йонги)))) Надеюсь,что де лигт без привоза или всё же по традиции один мяч подарил?
У Ливерпуля забивают не только нападающие, вот почему они в лидерах!!! Если забивают от защитника до напа то почти ты чемпион, главное минимум пропускать!!!
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда
   163 / 801
вчера в 21:15
Ливерпульцы ташат сборные
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   127 / 801
вчера в 21:12
какой же вандик нулевой
де лигт тогда под плинтусом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   127 / 801
вчера в 21:11
если бы не ливерпулевцы,то как раз таки отобрала очки, вопрос то ли 2,то ли все 3 очка. Вот вам и хвалённые де Йонги)))) Надеюсь,что де лигт без привоза или всё же по традиции один мяч подарил?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   184 / 801
вчера в 21:10
Веня красавец
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил juvenale
   71 / 801
вчера в 21:06
Лучший защитник в мире нулевой? Ахах
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   144 / 801
вчера в 21:04
В воскресенье сделает)))
Поглядим!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100