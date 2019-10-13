Беларусь не смогла отобрать очки у Нидерландов

Сборная Беларуси уступила команде Нидерландов в рамках 8-го тура отборочного турнира Евро-2020. Белорусская команда (4 очка) занимает четвертое место в группе, голландцы (15 баллов) - первые.
Минск, стадион Динамо
Беларусь - Нидерланды 1:2 (0:2)
Голы: Драгун 54 - Вейналдум 32, Вейналдум 41
Беларусь: Гутор, Веретило, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш 60), Яблонский, Драгун, Бахарь (Нгоме 70), Стасевич, Лаптев (Шевченко 83)
Главный тренер: Криушенко Игорь.
Нидерланды: Силлессен, Вельтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд, ван де Бек (де Рон 67), Вейналдум, де Йонг, Бергвейн (Бабел 89), Мален, Промес (Де Йонг 66)
Главный тренер: Куман Рональд.
Предупреждения: Бахарь 50, Стасевич 57, Мартынович 62, Яблонский 69
В предыдущей встрече Нидерланды совершили камбэк против сборной Северной Ирландии.