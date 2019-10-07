Егоров ответит. Судьи опять попали под удар

Каждый игровой день в РПЛ приносит новые обсуждения работы судей. Критика навалилась и после 12-го тура. «Соккер.ру» приводит ответы Александра Егорова на самые спорные моменты.
Пытливый ум болельщика способен найти ошибку или злой умысел в действиях судей практически в каждом матче. Введение ВАР, который пока в России не повсеместен, не слишком спасает, а в некоторых эпизодах даже провоцирует более яростные споры. Так случилось после матча «Краснодар» - «Спартак» (2:1). В конце встречи главный судья Виталий Мешков просмотрел фол Кайо на Лоренсо Мельгарехо, а когда эпизод уже был заигран, он вернулся к нему и показал краснодарцу вторую желтую карточку. Всем показалось, что в это время он советовался с видеоассистентами, чего делать при определении желтой карточки нельзя по регламенту. Глава судей российских Александр Егоров заявил, что никакой консультации с ВАР не было:
ВАР не вмешивался в эту ситуацию. Арбитр не увидел эпизод и не зафиксировал нарушение. Первый помощник главного арбитра Усачев подал сигнал, стал кричать в рацию. Пока докричался, вернулись назад и наказали игрока желтой карточкой. Я официально, находясь в здравом уме и свежей памяти, заявляю: ВАР в эпизод не вмешивался. Если помните, в эпизоде с первым голом Казарцев поправлял что-то. Изначально с рацией что-то было не так. Второй помощник долго бегал без связи, кажется, даже техник подходил к нему и помогал. Это техника, бывает, что она ломается.
Кстати, там еще пытались затребовать ответа с Мешкова за то, что он не назначил пенальти после попадания мяча в руку защитника «Краснодара» Мартыновича в штрафной. Комментарий Егорова:
Пенальти на Мартыновиче не было, это игровой эпизод, Мешков верно принял решение. Игрок стоит, у него руки в естественном положении. За такое 11-метровые не ставят.
А вот в работе Владислава Безбородова Егоров нашел ошибку. Причем весьма существенную. По его мнению, рефери должен был назначать пенальти в ворота «Ахмата» в конце матча с «Уфой», когда Неделчару пострадал в контакте с соперниками. Тот эпизод мог бы повлиять на исход поединка, ведь грозненцы победили со счетом 1:0. Ранее в этой игре Вомбергар упал в борьбе с Уциевым. Комментарий Егорова:
Безбородов ошибся, он был обязан назначать пенальти на 93-й минуте. Первый эпизод — нормальная игровая ситуация, оба игрока двигались в направлении мяча, кто-то кого-то поддерживал. Пенальти должны быть более очевидными.
Пара моментов и в игре «Локомотива» с «Арсеналом» вызвала вопросы. Во-первых, это пенальти на Алексее Миранчуке, который сам же пострадавший и реализовал. Егоров считает, что эффектное падение Миранчука – не симуляция:
Конечно, это пенальти. Классическая ситуация. Нападающий ткнул мяч вперед, вратарь вышел на него, произошло столкновение. Да, игрок упал красиво, но было нарушение, да и каждый по-разному падает. Даже по реакции голкипера туляков Левашова все ясно. Я могу в два слова объяснить, почему здесь был пенальти, но если бы арбитр Сергей Лапочкин не назначил 11-метровый, у меня не нашлось бы слов объяснить, почему его не было.
Не ошибся Лапочкин, по его мнению, и в эпизоде, когда отменил гол Александра Ломовицкого, который мог принести ничью тулякам. Он отправил мяч в ворота, когда Гильерме едва выпустил его, чтобы выбить с рук. Тут Егоров указал на конкретный пункт в регламенте:
Правило номер 12: штрафной/свободный удар. Цитирую: «Вратарь считается контролирующим мяч рукой или руками в момент, когда ударяет им о землю или подбрасывает его в воздух. Вратарь не может быть атакован соперником в момент, когда контролирует мяч рукой или руками». Нормально объяснил?
А вот в работе судейской бригады на матче «Оренбурга» с «Динамо» Егоров усмотрел сразу два грубых нарушения, которые существенным образом могли повлиять на исход встречи. Первый эпизод – столкновение на 5-й минуте между Каборе и Зотовым в штрафной «Динамо»:
Каборе в своей штрафной площади ударил игрока «Оренбурга» по ногам, но ошибка арбитра мне понятна: ноги были на весу, тяжело визуально сориентироваться. Арбитр Кукуян должен был назначать пенальти. К слову, еще один эпизод из матча: Юсупова должны были удалять прямой красной карточкой, а не показывать первую желтую.
К слову, Юсупов на свою красную карточку все же наработал, но получил ее через вторую желтую. Такой «продуктивный» матч выдал, что уложился со всеми своими подвигами в один тайм.
Наиболее яростно из всех участников этих историй по итогам прошлого тура отреагировала «Уфа», которая опубликовала несколько сообщений с хэштегом «ЕгоровУходи». Кроме того, в уфимском клубе рассказали, что не только они недовольны работой судей и их руководителя. Якобы 14 клубов из Премьер-Лиги высказывали свое недовольство и требовали перемен. Вот только кто-то в этих клубах считает, что новый босс найдет сразу же других судей, которые перестанут ошибаться? Так не работает ни в одной стране мира. Или это просто борьба за сферу влияния на судейский корпус?
Вот зачем тут это? Явно лишние слова
Новый глава, если ему позволит фидун, наведет порядок и начнет наказывать судей, совершающих глупейшие ошибки, а не защищать их
Не могут наши судить нормально? Пригласите судей из других стран, на которых и влияния со стороны лукойла не будет, и которые будут понимать, что если они накосячат тут, то футбольные союзы их стран будут думать, ставить ли их на другие матчи
Вот зачем тут это? Явно лишние слова
Новый глава, если ему позволит фидун, наведет порядок и начнет наказывать судей, совершающих глупейшие ошибки, а не защищать их
Не могут наши судить нормально? Пригласите судей из других стран, на которых и влияния со стороны лукойла не будет, и которые будут понимать, что если они накосячат тут, то футбольные союзы их стран будут думать, ставить ли их на другие матчи