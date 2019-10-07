Егоров ответит. Судьи опять попали под удар

вчера, 22:42

Каждый игровой день в РПЛ приносит новые обсуждения работы судей. Критика навалилась и после 12-го тура. «Соккер.ру» приводит ответы Александра Егорова на самые спорные моменты.

Пытливый ум болельщика способен найти ошибку или злой умысел в действиях судей практически в каждом матче. Введение ВАР, который пока в России не повсеместен, не слишком спасает, а в некоторых эпизодах даже провоцирует более яростные споры. Так случилось после матча «Краснодар» - «Спартак» (2:1). В конце встречи главный судья Виталий Мешков просмотрел фол Кайо на Лоренсо Мельгарехо, а когда эпизод уже был заигран, он вернулся к нему и показал краснодарцу вторую желтую карточку. Всем показалось, что в это время он советовался с видеоассистентами, чего делать при определении желтой карточки нельзя по регламенту. Глава судей российских Александр Егоров заявил, что никакой консультации с ВАР не было:

ВАР не вмешивался в эту ситуацию. Арбитр не увидел эпизод и не зафиксировал нарушение. Первый помощник главного арбитра Усачев подал сигнал, стал кричать в рацию. Пока докричался, вернулись назад и наказали игрока желтой карточкой. Я официально, находясь в здравом уме и свежей памяти, заявляю: ВАР в эпизод не вмешивался. Если помните, в эпизоде с первым голом Казарцев поправлял что-то. Изначально с рацией что-то было не так. Второй помощник долго бегал без связи, кажется, даже техник подходил к нему и помогал. Это техника, бывает, что она ломается.

Кстати, там еще пытались затребовать ответа с Мешкова за то, что он не назначил пенальти после попадания мяча в руку защитника «Краснодара» Мартыновича в штрафной. Комментарий Егорова:

Пенальти на Мартыновиче не было, это игровой эпизод, Мешков верно принял решение. Игрок стоит, у него руки в естественном положении. За такое 11-метровые не ставят.

А вот в работе Владислава Безбородова Егоров нашел ошибку. Причем весьма существенную. По его мнению, рефери должен был назначать пенальти в ворота «Ахмата» в конце матча с «Уфой», когда Неделчару пострадал в контакте с соперниками. Тот эпизод мог бы повлиять на исход поединка, ведь грозненцы победили со счетом 1:0. Ранее в этой игре Вомбергар упал в борьбе с Уциевым. Комментарий Егорова:

Безбородов ошибся, он был обязан назначать пенальти на 93-й минуте. Первый эпизод — нормальная игровая ситуация, оба игрока двигались в направлении мяча, кто-то кого-то поддерживал. Пенальти должны быть более очевидными.

Пара моментов и в игре «Локомотива» с «Арсеналом» вызвала вопросы. Во-первых, это пенальти на Алексее Миранчуке, который сам же пострадавший и реализовал. Егоров считает, что эффектное падение Миранчука – не симуляция:

Конечно, это пенальти. Классическая ситуация. Нападающий ткнул мяч вперед, вратарь вышел на него, произошло столкновение. Да, игрок упал красиво, но было нарушение, да и каждый по-разному падает. Даже по реакции голкипера туляков Левашова все ясно. Я могу в два слова объяснить, почему здесь был пенальти, но если бы арбитр Сергей Лапочкин не назначил 11-метровый, у меня не нашлось бы слов объяснить, почему его не было.

Не ошибся Лапочкин, по его мнению, и в эпизоде, когда отменил гол Александра Ломовицкого, который мог принести ничью тулякам. Он отправил мяч в ворота, когда Гильерме едва выпустил его, чтобы выбить с рук. Тут Егоров указал на конкретный пункт в регламенте:

Правило номер 12: штрафной/свободный удар. Цитирую: «Вратарь считается контролирующим мяч рукой или руками в момент, когда ударяет им о землю или подбрасывает его в воздух. Вратарь не может быть атакован соперником в момент, когда контролирует мяч рукой или руками». Нормально объяснил?

А вот в работе судейской бригады на матче «Оренбурга» с «Динамо» Егоров усмотрел сразу два грубых нарушения, которые существенным образом могли повлиять на исход встречи. Первый эпизод – столкновение на 5-й минуте между Каборе и Зотовым в штрафной «Динамо»:

Каборе в своей штрафной площади ударил игрока «Оренбурга» по ногам, но ошибка арбитра мне понятна: ноги были на весу, тяжело визуально сориентироваться. Арбитр Кукуян должен был назначать пенальти. К слову, еще один эпизод из матча: Юсупова должны были удалять прямой красной карточкой, а не показывать первую желтую.

К слову, Юсупов на свою красную карточку все же наработал, но получил ее через вторую желтую. Такой «продуктивный» матч выдал, что уложился со всеми своими подвигами в один тайм.

Наиболее яростно из всех участников этих историй по итогам прошлого тура отреагировала «Уфа», которая опубликовала несколько сообщений с хэштегом «ЕгоровУходи». Кроме того, в уфимском клубе рассказали, что не только они недовольны работой судей и их руководителя. Якобы 14 клубов из Премьер-Лиги высказывали свое недовольство и требовали перемен. Вот только кто-то в этих клубах считает, что новый босс найдет сразу же других судей, которые перестанут ошибаться? Так не работает ни в одной стране мира. Или это просто борьба за сферу влияния на судейский корпус?