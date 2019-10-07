Александр Егоров: «Пенальти в ворота „Арсенала“ в пользу „Локо“ был»

сегодня, 17:08

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что пенальти в игре «Локомотив» - «Арсенал» в ворота гостей был назначен верно:

Конечно, там был пенальти. Это была типичная ситуация, нападающий владел мячом, протолкнул его вперед, а вратарь врезался в игрока. Там чистый 11-метровый, даже Левашов с этим не спорил.

Ранее «Уфа» призвала уйти Егорова в отставку со своего поста.