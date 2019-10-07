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Александр Егоров: «Пенальти в ворота „Арсенала“ в пользу „Локо“ был»

сегодня, 17:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что пенальти в игре «Локомотив» - «Арсенал» в ворота гостей был назначен верно:

Конечно, там был пенальти. Это была типичная ситуация, нападающий владел мячом, протолкнул его вперед, а вратарь врезался в игрока. Там чистый 11-метровый, даже Левашов с этим не спорил.

Ранее «Уфа» призвала уйти Егорова в отставку со своего поста.

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
   25 / 1018
сегодня в 17:59
Это даже не спорный момент. Чистый пеналь.
EAGinLE
EAGinLE
   39 / 1018
сегодня в 17:52
Арсеналу в трёх матчах подряд пенальти ставят , и все сомнительные.
Romkurch
Romkurch
   393 / 1018
сегодня в 17:35
Еще бы у Сухины спросили.
kastites
kastites
   71 / 1018
сегодня в 17:32
Левый пенальти
STVA 1
STVA 1
   128 / 1018
сегодня в 17:32
Егоров все знает типо)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   33 / 1018
сегодня в 17:24
Все пенальти в ворота соперников Локо "были".....)))

Вопрос в другом...
Когда будут пенальти не только в пользу Локо...???.)))
don_surio
don_surio
   696 / 1018
сегодня в 17:23
А протокол VAR засекретили. Это все,что нужно знать о Егорове.
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