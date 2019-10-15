Голкипер сборной Кипра будет болеть за Дзюбу на Евро-2020

Вратарь сборной Кипра признался, что будет болеть за нападающего сборной России в бомбардирской гонке отборочного турнира Евро-2020.

После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня со взглядом, в котором читалось: «Что ты делаешь?». Каждое новое спасение было лучше предыдущего. Но потом он забил, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Дзюба был по-доброму расстроен, что не смог забить больше. Шутил ли он? Да, но о чём – не скажу, это останется между нами.

Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров. Я стараюсь всем желать только хорошего, но, конечно, желаю этого ему. Как и желаю всего хорошего вашей сборной на чемпионате Европы. Если Россия покажет классный футбол на Евро, значит, у нас тоже хорошая сборная – может, по последнему матчу так не покажется, но вспомните игру России и Кипра в Нижнем Новгороде. Мы проиграли 0:1, но матч для вашей команды был тяжёлым.