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Голкипер сборной Кипра будет болеть за Дзюбу на Евро-2020

сегодня, 09:09

Вратарь сборной Кипра Урко Пардо признался, что будет болеть за нападающего сборной России Артёма Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного турнира Евро-2020.

После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня со взглядом, в котором читалось: «Что ты делаешь?». Каждое новое спасение было лучше предыдущего. Но потом он забил, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Дзюба был по-доброму расстроен, что не смог забить больше. Шутил ли он? Да, но о чём – не скажу, это останется между нами.

Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров. Я стараюсь всем желать только хорошего, но, конечно, желаю этого ему. Как и желаю всего хорошего вашей сборной на чемпионате Европы. Если Россия покажет классный футбол на Евро, значит, у нас тоже хорошая сборная – может, по последнему матчу так не покажется, но вспомните игру России и Кипра в Нижнем Новгороде. Мы проиграли 0:1, но матч для вашей команды был тяжёлым.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   181 / 808
сегодня в 09:45
Видно было во время трансляции,что между ними сложились добрые отношения.
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   124 / 808
сегодня в 09:33
Дзюба вышел на международный уровень по своей популярности)
Abris
Abris
   142 / 808
сегодня в 09:15
Еще бы, сколько раз Дзюба его пожалел.
Объективное мнение
Объективное мнение
   93 / 808
сегодня в 09:11
Напрашивается в газпром
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