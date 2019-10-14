Владельцы ПСЖ могут купить «Лидс»

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани в интервью The Times заявил, что он получил предложение о покупке клуба от президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Я получил около 20 предложений. Среди них было и предложение от Аль-Хелаифи. Это мой хороший друг. У них есть возможность приобрести наш клуб и довести его до такого уровня, чтобы он конкурировал с «Манчестер Сити».