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Владельцы ПСЖ могут купить «Лидс»

вчера, 23:09

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани в интервью The Times заявил, что он получил предложение о покупке клуба от президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Я получил около 20 предложений. Среди них было и предложение от Аль-Хелаифи. Это мой хороший друг. У них есть возможность приобрести наш клуб и довести его до такого уровня, чтобы он конкурировал с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа хочет купить футбольный клуб.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   80 / 798
вчера в 23:16
Нассеру изначально надо было покупать Лидс Юнайтед!
Или какой-нибудь другой английский клуб!
CSKA2012
CSKA2012
   350 / 798
вчера в 23:12
Поинтереснее будет чем ПСЖ в АПЛ есть с кем соревноваться. Сейчас все звёзды ПСЖ перейдут в Лидс а ПСЖ оставят молодняк обкатывать)
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