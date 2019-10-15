Шевченко: «Я увидел 11 львов, которые бились до конца»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Португалией и выход в финальную часть Евро-2020.

Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально всё. Им понравилась идея, они влюбились в неё. Мы продолжаем это делать.

Ключевой момент матча — пенальти. И удаление Тараса Степаненко. Был ли пенальти? Давайте так: ключевой момент – первый тайм. Мы немного изменили нашу тактику. Думаю, вы заметили, что мы сделали. Думаю, это и принесло свои плоды. Думаю, португальцы немного не ожидали.

Была очень уверенная игра в обороне в первом тайме. Очень хорошо перемещалась средняя линия, мы играли компактно. Практически ничего не давали сделать, кроме стандартов. Во втором тайме мы знали, что играем против сильной команды. Португальцы прибавили очень сильно.