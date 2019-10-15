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Шевченко: «Я увидел 11 львов, которые бились до конца»

15 октября 2019, 00:46
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Португалией и выход в финальную часть Евро-2020.

Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально всё. Им понравилась идея, они влюбились в неё. Мы продолжаем это делать.

Ключевой момент матча — пенальти. И удаление Тараса Степаненко. Был ли пенальти? Давайте так: ключевой момент – первый тайм. Мы немного изменили нашу тактику. Думаю, вы заметили, что мы сделали. Думаю, это и принесло свои плоды. Думаю, португальцы немного не ожидали.

Была очень уверенная игра в обороне в первом тайме. Очень хорошо перемещалась средняя линия, мы играли компактно. Практически ничего не давали сделать, кроме стандартов. Во втором тайме мы знали, что играем против сильной команды. Португальцы прибавили очень сильно.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
15 октября 2019 в 09:48
Так бывает. Одни играют в футбол, а другие бьются.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
15 октября 2019 в 08:27
Львы вчера растерзали болгар,а у вас там 11 тризубцев,остальные зубы все выбиты на Донбасс-Арене.
Incredulous
Incredulous
15 октября 2019 в 08:21
Мало кто ожидал от Шевы такого успеха на тренерском кресле. Видно, что Андрей долго играл в Италии, сборная сейчас играет чисто в итальянском стиле: крепкая оборона, мобильная средняя линия и быстрые контратаки.
Вестник Апокалипсиса
Вестник Апокалипсиса
15 октября 2019 в 08:18
И разобьет худшая сборная мундиаля чемпионов Европы и поймет Европа что погрязла в содоме и коррупции

Откровения Иоанна Богослова
Вывожу балаболов на чистую воду
Вывожу балаболов на чистую воду
15 октября 2019 в 07:45
Конец уже близко)
sir_Alex
sir_Alex
15 октября 2019 в 07:15
Да молодцы, без вопросов! Удачи на ЧЕ.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 октября 2019 в 07:11
Слишком много о себе, а так свыходом
Zenit_84
Zenit_84
15 октября 2019 в 05:07
Удачи прайду!
pendulum47
pendulum47
15 октября 2019 в 04:55
Я увидел тренера который не платит за ужин
Mazai
Mazai
15 октября 2019 в 01:56
Всё верно!
Сантус
Сантус ответил dzvinka
15 октября 2019 в 01:32
да, я вообще конечно не ожидал что будет что-то толковое... как с тренера... человек мягко говоря не интелектуал. НО, время проведенное в том самом Милане, с гениальными игроками и тренерами (да и сам он был гениальный игрок) - дало свои плоды. Я искренне удивлен.
Я до сих пор не знаю что такое хороший тренер и где критерий этого определения...хотя наблюдаю футбол осознано лет сорок))Может свезло..кто знает..Будем посмотреть- как говорят у нас..))
dzvinka
dzvinka
15 октября 2019 в 01:26
все норм, а на стадионе какая атмосфера была, просто чума!
dzvinka
dzvinka ответил Сантус
15 октября 2019 в 01:26
Шева.....я любил тебя как игрока,я видел как половина пацанов в Африке носила твои футболки Милана,я удивлялся, что тебя без опыта поставили рулить сборной....и я в а..уе сейчас от того чего ты достиг...Снимаю шляпу..!!))
да, я вообще конечно не ожидал что будет что-то толковое... как с тренера... человек мягко говоря не интелектуал. НО, время проведенное в том самом Милане, с гениальными игроками и тренерами (да и сам он был гениальный игрок) - дало свои плоды.
Я искренне удивлен.
STVA 1
STVA 1
15 октября 2019 в 01:19
Не прошла ничья...
Сантус
Сантус
15 октября 2019 в 00:57
Шева.....я любил тебя как игрока,я видел как половина пацанов в Африке носила твои футболки Милана,я удивлялся, что тебя без опыта поставили рулить сборной....и я в а..уе сейчас от того чего ты достиг...Снимаю шляпу..!!))
Footbolista
Footbolista
15 октября 2019 в 00:48
Андрюша, у тебя глюки)...
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