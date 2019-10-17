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Хадсон-Одои о расизме в матче Болгария - Англия: «Это отвратительно»

сегодня, 05:30
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Полузащитник «Челси» и молодёжной сборной Англии Каллум Хадсон-Одои прокомментировал инцидент в матче главной национальной команды страны против Болгарии (6:0) в рамках отбора ЧЕ-2020.

Напомним, во время игры болгарские фанаты издавали крики, имитирующие обезьян, а также вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего матч дважды приостанавливался.

Отвратительно видеть и слышать о дискриминации футболистов. Это неправильно. Однако я очень горжусь тем, что в таких ситуациях парни готовы взять и вместе покинуть поле. Это верное решение, потому что ни к кому из игроков не должны относиться иначе чем к остальным, мы все равны. Надеюсь, что УЕФА тщательно со всем разберётся.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   323 / 846
сегодня в 06:29
Пора бы уже негров поставить на место.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   300 / 846
сегодня в 06:24
Человек-обезьяна. Дарвин все сказал. Что они обижаются.
beefs
beefs
   183 / 846
сегодня в 05:43
Неожиданно слышать такое от болгар...
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