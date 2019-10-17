Хадсон-Одои о расизме в матче Болгария - Англия: «Это отвратительно»

Полузащитник «Челси» и молодёжной сборной Англии Каллум Хадсон-Одои прокомментировал инцидент в матче главной национальной команды страны против Болгарии (6:0) в рамках отбора ЧЕ-2020.
Напомним, во время игры болгарские фанаты издавали крики, имитирующие обезьян, а также вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего матч дважды приостанавливался.
Отвратительно видеть и слышать о дискриминации футболистов. Это неправильно. Однако я очень горжусь тем, что в таких ситуациях парни готовы взять и вместе покинуть поле. Это верное решение, потому что ни к кому из игроков не должны относиться иначе чем к остальным, мы все равны. Надеюсь, что УЕФА тщательно со всем разберётся.