Манчини прокомментировал проблему расизма в Европе

Главный тренер сборной Италии высказался на тему расизма в европейском футболе. Недавно стало известно, что после инцидента с проявлением расизма с трибун в матче отборочного этапа к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, УЕФА откроет дисциплинарное дело против Федерации футбола Болгарии.

Во всей Европе сложная ситуация, и нам всем приходится сталкиваться с расизмом, включая Италию.

Я против всех форм войны. Мы живем в 2020 году, все можно решить с помощью разговора, война никогда не была хорошим решением.

Я считаю, что спорт - это единственное, что может по-настоящему объединять людей. Не только футбол, а спорт в целом. Наша работа - объединять, а не разъединять.