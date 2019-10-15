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Манчини прокомментировал проблему расизма в Европе

сегодня, 16:06

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался на тему расизма в европейском футболе. Недавно стало известно, что после инцидента с проявлением расизма с трибун в матче отборочного этапа к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, УЕФА откроет дисциплинарное дело против Федерации футбола Болгарии.

Во всей Европе сложная ситуация, и нам всем приходится сталкиваться с расизмом, включая Италию. 

Я против всех форм войны. Мы живем в 2020 году, все можно решить с помощью разговора, война никогда не была хорошим решением. 

Я считаю, что спорт - это единственное, что может по-настоящему объединять людей. Не только футбол, а спорт в целом. Наша работа - объединять, а не разъединять. 

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mihaluch
mihaluch
   116 / 821
сегодня в 16:39
Чёрные ищут расизм в тёмной комнате.
Brugzash
Brugzash
   288 / 821
сегодня в 16:22
А Англия разве африканская страна или в ней рабы из Африки играют?
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