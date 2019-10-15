Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с Федерацией футбола

Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии объявило ультиматум Федерации футбола Болгарии, в категоричной форме потребовав отставки президента организации Борислава Михайлова. Об этом объявил министр спорта Красен Кралев.
Во вторник во время отборочного матча Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизма. Болгары проиграли со счетом 0:6.
С учетом вчерашних инцидентов премьер-министр Бойко Борисов распорядился приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовые, вплоть до отставки президента организации Борислава Михайлова. Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за событий вчерашнего дня, а из-за целостного состояния болгарского футбола. Государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению.