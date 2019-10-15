ГлавнаяНовости

Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с Федерацией футбола

сегодня, 11:01
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии объявило ультиматум Федерации футбола Болгарии, в категоричной форме потребовав отставки президента организации Борислава Михайлова. Об этом объявил министр спорта Красен Кралев.

Во вторник во время отборочного матча Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизма. Болгары проиграли со счетом 0:6.

С учетом вчерашних инцидентов премьер-министр Бойко Борисов распорядился приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовые, вплоть до отставки президента организации Борислава Михайлова. Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за событий вчерашнего дня, а из-за целостного состояния болгарского футбола. Государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кулибали высказался о расизме в Италии
Вчера, 08:13 Комментарии11
Фанат «Ромы» получил бан на посещение стадиона за расизм в Инстаграме
10 октября Комментарии3
«Кристал Пэлас» хочет инициировать уголовное дело из-за оскорбления Заха
09 октября Комментарии3
Кайседо признался, что не замечал проявлений расизма в Италии
02 октября Комментарии1
В Италии утвердили новые правила по борьбе с расизмом
02 октября Комментарии1
FA обвинила Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди
02 октября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 811
сегодня в 12:10
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       121 / 811
    сегодня в 11:54
    И ко всему этому болгарам теперь корячится дисквал за вмешательство государства в футбольные дела.
    BagioR
    BagioR
       509 / 811
    сегодня в 11:30
    Ну тогда и примьер министру пора в отставку. Болгария это сплошной бардак.
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 811
    сегодня в 11:06
    Правильно...футбол это бизнес давно уже...какой там спорт...
    112910415
    112910415
       59 / 811
    сегодня в 11:04
    послов отозвать, вооруженные силы привести в состояние повышенной боевой готовности )
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100