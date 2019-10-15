Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с Федерацией футбола

сегодня, 11:01

Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии объявило ультиматум Федерации футбола Болгарии, в категоричной форме потребовав отставки президента организации . Об этом объявил министр спорта Красен Кралев.

Во вторник во время отборочного матча Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизма. Болгары проиграли со счетом 0:6.