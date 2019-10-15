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ФИФА может ввести запрет на посещение матчей для виновных в расизме

сегодня, 23:12
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме расизма в футболе.

Мы постоянно заявляем, что в футболе нет места расизму, но продолжаем сталкивается с этой проблемой. Предлагаю пожизненно лишать права посещать стадионы тех, кто был уличён в проявлении расизма. ФИФА может расширить этот запрет до мирового масштаба.

Напомним, что во вторник во время отборочного матча Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизмаБолгары проиграли со счетом 0:6.

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773sergeytank
773sergeytank
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сегодня в 23:16
Будут на трибунах одни ниггеры сидеть.
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