ФИФА может ввести запрет на посещение матчей для виновных в расизме

сегодня, 23:12

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме расизма в футболе.

Мы постоянно заявляем, что в футболе нет места расизму, но продолжаем сталкивается с этой проблемой. Предлагаю пожизненно лишать права посещать стадионы тех, кто был уличён в проявлении расизма. ФИФА может расширить этот запрет до мирового масштаба.

Напомним, что во вторник во время отборочного матча Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизма. Болгары проиграли со счетом 0:6.