Озил: «В Германии большие проблемы с расизмом»

Полузащитник «Арсенала» и бывший игрок сборной Германии Месут Озил рассказал о проблемах расизма в футболе.
В Германии большие проблемы с этим, посмотрите, что случилось в Галле на прошлой неделе — стрельба в синагоге, очередной акт антисемитизма. К сожалению, расизм больше не является лишь делом ультраправых, он перешёл и на обычные слои населения.
Когда мы вылетели с чемпионата мира 2018 года, немецкие фанаты говорили мне: возвращайся в свою чёртову страну. Люди во время товарищеского матча в Леверкузене осыпали Илкая Гюндогана проклятиями, называли его чёртовым турком, говорили такие вещи, которые я не могу повторить.
Ранее Озил отреагировал на слухи о возможном уходе из «Арсенала».
"Я подписал этот контракт после очень тщательных размышлений, и я уже говорил, что это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере".
"Я не просто хотел остаться здесь еще на год или два. Я хотел связать свое долгосрочное будущее с "Арсеналом", и клуб хотел того же".
"У всех бывают сложные времена, вроде этого периода, но это не повод убегать, и я не собираюсь этого делать. Я здесь минимум до 2021 года".
"Я говорил, что Арсен Венгер был важным фактором, почему я перешел в "Арсенал". Это действительно так, но я переходил сюда из-за клуба".
"Даже когда Арсен объявил, что уходит, я хотел остаться, потому что я люблю "Арсенал", и именно поэтому я нахожусь здесь уже шесть лет".
"Когда я переходил из "Реала", то было очень тяжелое время для "Арсенала". Но я всегда верил в нас, и вместе мы справились".
"В последнее время я столкнулся со сложностями, и многое изменилось. Но я горжусь тем, что являюсь игроком и фанатом "Арсенала", и я счастлив здесь".
"Когда люди видят меня на улице, я всегда говорю: "Это мой дом". Я никуда не ухожу"
Вот, он глумится :-D:-D:-D
"Я подписал этот контракт после очень тщательных размышлений, и я уже говорил, что это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере".
"Я не просто хотел остаться здесь еще на год или два. Я хотел связать свое долгосрочное будущее с "Арсеналом", и клуб хотел того же".
"У всех бывают сложные времена, вроде этого периода, но это не повод убегать, и я не собираюсь этого делать. Я здесь минимум до 2021 года".
"Я говорил, что Арсен Венгер был важным фактором, почему я перешел в "Арсенал". Это действительно так, но я переходил сюда из-за клуба".
"Даже когда Арсен объявил, что уходит, я хотел остаться, потому что я люблю "Арсенал", и именно поэтому я нахожусь здесь уже шесть лет".
"Когда я переходил из "Реала", то было очень тяжелое время для "Арсенала". Но я всегда верил в нас, и вместе мы справились".
"В последнее время я столкнулся со сложностями, и многое изменилось. Но я горжусь тем, что являюсь игроком и фанатом "Арсенала", и я счастлив здесь".
"Когда люди видят меня на улице, я всегда говорю: "Это мой дом". Я никуда не ухожу"
Вот, он глумится :-D:-D:-D
http://www.topnews.ru/news_id_136222.html
http://www.topnews.ru/news_id_136222.html