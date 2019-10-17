Озил: «В Германии большие проблемы с расизмом»

Полузащитник «Арсенала» и бывший игрок сборной Германии рассказал о проблемах расизма в футболе.

В Германии большие проблемы с этим, посмотрите, что случилось в Галле на прошлой неделе — стрельба в синагоге, очередной акт антисемитизма. К сожалению, расизм больше не является лишь делом ультраправых, он перешёл и на обычные слои населения.

Когда мы вылетели с чемпионата мира 2018 года, немецкие фанаты говорили мне: возвращайся в свою чёртову страну. Люди во время товарищеского матча в Леверкузене осыпали Илкая Гюндогана проклятиями, называли его чёртовым турком, говорили такие вещи, которые я не могу повторить.