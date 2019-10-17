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Озил: «В Германии большие проблемы с расизмом»

сегодня, 11:35

Полузащитник «Арсенала» и бывший игрок сборной Германии Месут Озил рассказал о проблемах расизма в футболе.

В Германии большие проблемы с этим, посмотрите, что случилось в Галле на прошлой неделе — стрельба в синагоге, очередной акт антисемитизма. К сожалению, расизм больше не является лишь делом ультраправых, он перешёл и на обычные слои населения.

Когда мы вылетели с чемпионата мира 2018 года, немецкие фанаты говорили мне: возвращайся в свою чёртову страну. Люди во время товарищеского матча в Леверкузене осыпали Илкая Гюндогана проклятиями, называли его чёртовым турком, говорили такие вещи, которые я не могу повторить.

Ранее Озил отреагировал на слухи о возможном уходе из «Арсенала».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   84 / 846
сегодня в 12:40
Заполонили пришлые Европу и права качают.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил cska plus
   25 / 846
сегодня в 12:30
Таких д. как ты не любят нигде.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   11 / 846
сегодня в 12:25
Еще он страдает от того, что в Россию не завезли рабов из Африки, ну, и использовали соплеменников, собственно до сих пор используют. Белые niggaz из белого ghetto больше других недолюбливают чернокожих коллег :-)
Представляю, с какой ненавистью он Пушкина в школе учил и проклинал его арапских предков))
aNOOBis
aNOOBis ответил Заратустра
   124 / 846
сегодня в 12:22
Да, этого парня терзают внутренние противоречия. С одной стороны он ненавидит негров, а с другой именно негры выиграли для его цска множество кубков. Когнитивный диссонанс в его голове не даёт ему покоя. Именно так и должны страдать расисты))
Еще он страдает от того, что в Россию не завезли рабов из Африки, ну, и использовали соплеменников, собственно до сих пор используют. Белые niggaz из белого ghetto больше других недолюбливают чернокожих коллег :-)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   11 / 846
сегодня в 12:22
Но это дичь! Озил играл, только когда ему контракт нужно было продлять. Крайне хитро63й тип.
Я и не говорю, что с ними согласен по этому поводу. Но согласен по всем остальным)) И не понимаю, зачем тянуть с Фредди до следующего года, когда ну никто в Эмери не верит, даже в Твиттере "Арсенала" нет такой группы, хотя Озиловеров там полно)) Или он обделается в концовке и мы не попадем в ЛЧ снова, или же мы попадем в ЛЧ и будем мучиться еще один год.
Lazurny
Lazurny
   45 / 846
сегодня в 12:22
По всей Европе проблемы с расизмом, не потому ли, что напустили много негров.
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   124 / 846
сегодня в 12:18
Кстати, фаны "Арсенала" в Твиттере теперь проповедуют лозунг "Озила в основу", он уже даже с самыми популярными "ДжакаАут" и "ЭмериАут" и "Поставьте Торрейру на место опорника" конкурирует))
Но это дичь! Озил играл, только когда ему контракт нужно было продлять. Крайне хитро63й тип.
Заратустра
Заратустра ответил aNOOBis
   79 / 846
сегодня в 12:18
Да, этого парня терзают внутренние противоречия. С одной стороны он ненавидит негров, а с другой именно негры выиграли для его цска множество кубков. Когнитивный диссонанс в его голове не даёт ему покоя. Именно так и должны страдать расисты))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   11 / 846
сегодня в 12:16
"Ухожу ли я из "Арсенала"? Нет. У меня есть контракт до лета 2021, и я останусь до тех пор". "Я подписал этот контракт после очень тщательных размышлений, и я уже говорил, что это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере". "Я не просто хотел остаться здесь еще на год или два. Я хотел связать свое долгосрочное будущее с "Арсеналом", и клуб хотел того же". "У всех бывают сложные времена, вроде этого периода, но это не повод убегать, и я не собираюсь этого делать. Я здесь минимум до 2021 года". "Я говорил, что Арсен Венгер был важным фактором, почему я перешел в "Арсенал". Это действительно так, но я переходил сюда из-за клуба". "Даже когда Арсен объявил, что уходит, я хотел остаться, потому что я люблю "Арсенал", и именно поэтому я нахожусь здесь уже шесть лет". "Когда я переходил из "Реала", то было очень тяжелое время для "Арсенала". Но я всегда верил в нас, и вместе мы справились". "В последнее время я столкнулся со сложностями, и многое изменилось. Но я горжусь тем, что являюсь игроком и фанатом "Арсенала", и я счастлив здесь". "Когда люди видят меня на улице, я всегда говорю: "Это мой дом". Я никуда не ухожу" Вот, он глумится :-D:-D:-D
Кстати, фаны "Арсенала" в Твиттере теперь проповедуют лозунг "Озила в основу", он уже даже с самыми популярными "ДжакаАут" и "ЭмериАут" и "Поставьте Торрейру на место опорника" конкурирует))
aNOOBis
aNOOBis ответил cska plus
   124 / 846
сегодня в 12:10
Вообщем негров не любят нигде.
Жо, Вагнер, Думбия, Муса- даже ты любишь. Ты русский язык не любишь, В ОБЩЕМ
aNOOBis
aNOOBis
   124 / 846
сегодня в 12:07
"Ухожу ли я из "Арсенала"? Нет. У меня есть контракт до лета 2021, и я останусь до тех пор".

"Я подписал этот контракт после очень тщательных размышлений, и я уже говорил, что это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере".

"Я не просто хотел остаться здесь еще на год или два. Я хотел связать свое долгосрочное будущее с "Арсеналом", и клуб хотел того же".

"У всех бывают сложные времена, вроде этого периода, но это не повод убегать, и я не собираюсь этого делать. Я здесь минимум до 2021 года".

"Я говорил, что Арсен Венгер был важным фактором, почему я перешел в "Арсенал". Это действительно так, но я переходил сюда из-за клуба".

"Даже когда Арсен объявил, что уходит, я хотел остаться, потому что я люблю "Арсенал", и именно поэтому я нахожусь здесь уже шесть лет".

"Когда я переходил из "Реала", то было очень тяжелое время для "Арсенала". Но я всегда верил в нас, и вместе мы справились".

"В последнее время я столкнулся со сложностями, и многое изменилось. Но я горжусь тем, что являюсь игроком и фанатом "Арсенала", и я счастлив здесь".

"Когда люди видят меня на улице, я всегда говорю: "Это мой дом". Я никуда не ухожу"

Вот, он глумится :-D:-D:-D
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   71 / 846
сегодня в 12:01
Везде расизм, проклятие какое то. Будто более глобальных и насущных проблем в мире не существует.
Соккерру
Соккерру
   491 / 846
сегодня в 11:59
Какая-то пророчица из Норвегии ещё задолго до волн миграций в Европу говорила, что третья мировая война начнется из-за мигрантов...
http://www.topnews.ru/news_id_136222.html
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   560 / 846
сегодня в 11:54
Арабы рулят.
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 846
сегодня в 11:52
Дело Алоизыча живёт!
Заратустра
Заратустра ответил cska plus
   79 / 846
сегодня в 11:49
В твоём цска любят. Гыгы))
beefs
beefs
   157 / 846
сегодня в 11:44
А где их нет?
cska plus
cska plus
   3 / 846
сегодня в 11:38
Вообщем негров не любят нигде.
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