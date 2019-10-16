Уокер посмеялся над бурной реакцией Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер подколол своего партнера по команде Александра Зинченко, после эмоциональной реакции Александра на выход сборной Украины на чемпионат Европы.
Зинченко очень весело отреагировал на победу над сборной Португалии. Прыгал и кричал перед камерой.
«Я помню свое первое пиво, Зинни», - написал Уокер в твиттере.
Фраза «I remember my first beer» употребляется в английском языке в отношении того, кто ведет себя вызывающе или глупо, сравнивая с человеком, в первый раз в жизни попробовавшим алкоголь.
I remember my first beer Zinny https://t.co/9qDTCsQgl8— Kyle Walker (@kylewalker2) 15 октября 2019 г.