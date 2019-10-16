Уокер посмеялся над бурной реакцией Зинченко

сегодня, 11:50

Защитник «Манчестер Сити» подколол своего партнера по команде , после эмоциональной реакции Александра на выход сборной Украины на чемпионат Европы.

Зинченко очень весело отреагировал на победу над сборной Португалии. Прыгал и кричал перед камерой.

«Я помню свое первое пиво, Зинни», - написал Уокер в твиттере.

Фраза «I remember my first beer» употребляется в английском языке в отношении того, кто ведет себя вызывающе или глупо, сравнивая с человеком, в первый раз в жизни попробовавшим алкоголь.