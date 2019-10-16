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Уокер посмеялся над бурной реакцией Зинченко

сегодня, 11:50

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер подколол своего партнера по команде Александра Зинченко, после эмоциональной реакции Александра на выход сборной Украины на чемпионат Европы.

Зинченко очень весело отреагировал на победу над сборной Португалии. Прыгал и кричал перед камерой.

«Я помню свое первое пиво, Зинни», - написал Уокер в твиттере.

Фраза «I remember my first beer» употребляется в английском языке в отношении того, кто ведет себя вызывающе или глупо, сравнивая с человеком, в первый раз в жизни попробовавшим алкоголь.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   128 / 848
сегодня в 12:34
да норм че, нормально сам себе атмосферу делает, не в последнюю очередь благодаря атмосфере в команде собственно Украина и стала показывать хорошие результаты в играх. Зинне можно, короче))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил iri13
   5 / 848
сегодня в 11:59
Приветствую Вас, Ирина.
allemz
allemz
   35 / 848
сегодня в 11:57
Вот это понесло Зину))
iri13
iri13
   50 / 848
сегодня в 11:55
Тонкий английский юмор?..хотя, Зинченко.. иже с ним, того стоят.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 848
сегодня в 11:53
Глупая нация, глупый юмор. Да и было бы кому подкалывать? Англичане лузеры мундиалей)
Чингачгук
Чингачгук
   95 / 848
сегодня в 11:52
Похоже это так, глупо до ужаса, сравнимо по удовольствию с майданом.
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