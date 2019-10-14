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Глушаков с юмором отреагировал на приход Тедеско в «Спартак»

вчера, 21:53

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков обратился к защитнику «Спартака» Андрею Ещенко после назначения Доменико Тедеско новым главным тренером московского клуба.

Футболист переделал известный мем, на котором изображены отец с сыном. Таким образом, хавбек отметил, что Ещенко старше Тедеско на 1 год.

Брат, не лайкать!

Глушаков с юмором отреагировал на приход Тедеско в «Спартак»

Недавно Ещенко заявил, что стал осторожнее пользоваться социальными сетями после скандальной истории с лайками в «Инстаграме». Напомним, что в прошлом из-за этого экс-тренер команды Массимо Каррера перевел футболиста в дубль.

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Все комментарии
Т34
Т34
   24 / 798
вчера в 22:50
Глушак, лайкай Рамзану, это тебе сейчас отец родной, да шути поменьше, можешь промахнуться, а Кадырова не сольешь.
RamonCSKA
RamonCSKA
   142 / 798
вчера в 22:48
ахахааха красава Глушак
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Zenit_84
   8 / 798
вчера в 22:44
Денис и так лишнего огреб за эти годы, ему можно
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 798
вчера в 22:33
Респект
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 798
вчера в 22:27
банщик к тому же тролль)
oFANATo
oFANATo ответил EAGinLE
   66 / 798
вчера в 22:19
У Глушакова смешнее получилось.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 798
вчера в 22:17
viv
viv ответил ziborock
   58 / 798
вчера в 22:17
....Брага!)))))))
Великолепный
Великолепный
   78 / 798
вчера в 22:16
Дениска, лайк тебе. Хе хе
valdsx
valdsx
вчера в 22:15
Пиджак и баншик, не совместимы для Спартака, просто Баншику повезло с итальянцем, тот не знал что такое настоящая баня а другой что такое настоящий футбол, ну просто повезло после бани. Пар быстро улетучивается..... а глущак остался без пара на том уровне которого и достоин, а может и не достоин, если не Спартак......
ziborock
ziborock ответил viv
   97 / 798
вчера в 22:11
КРАСАВЕЦ......
....Лудогорец!)))
viv
viv
   58 / 798
вчера в 22:09
КРАСАВЕЦ......
karnager
karnager
   139 / 798
вчера в 22:03
Полная деградация Глушакова в Ахмате...
sir_Alex
sir_Alex
   52 / 798
вчера в 22:01
Одно слово – глушак! 😂😂😂
oFANATo
oFANATo
   66 / 798
вчера в 22:00
А Назаров уже пишет сатирический фельетон?
VIPded
VIPded
   37 / 798
вчера в 22:00
из серии "мой пис дук"...)))
Zenit_84
Zenit_84
   161 / 798
вчера в 21:58
Сейчас и Глушаков огребет за мем
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