Глушаков с юмором отреагировал на приход Тедеско в «Спартак»

вчера, 21:53

Полузащитник «Ахмата» обратился к защитнику «Спартака» после назначения новым главным тренером московского клуба.

Футболист переделал известный мем, на котором изображены отец с сыном. Таким образом, хавбек отметил, что Ещенко старше Тедеско на 1 год.

Брат, не лайкать!

Недавно Ещенко заявил, что стал осторожнее пользоваться социальными сетями после скандальной истории с лайками в «Инстаграме». Напомним, что в прошлом из-за этого экс-тренер команды Массимо Каррера перевел футболиста в дубль.