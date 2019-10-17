Видаль: «Конте - тактический монстр»

вчера, 23:40

Полузащитник «Барселоны» поделился мнением о совместной работе с , тренирующим в данный момент «Интер»:

Конте был тем, кто заложил мой футбольный фундамент. Как игрок, он немного был похож на меня по стилю игры. Он научил меня многому, что касается, например, выбора позиции при оборонительных действиях. Благодаря Конте, я начал забивать голы, потому что Конте - тактический монстр. Каждый последующий тренер что-то дал мне, но Конте повлиял больше всего на то, каким футболистом я являюсь.

Видаль играл под руководством Конте в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год, выиграв четыре титула чемпиона Италии.

Ранее сообщалось, что Конте заинтересован в приглашении чилийского полузащитника в «Интер».