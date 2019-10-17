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Видаль: «Конте - тактический монстр»

вчера, 23:40

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился мнением о совместной работе с Антонио Конте, тренирующим в данный момент «Интер»:

Конте был тем, кто заложил мой футбольный фундамент. Как игрок, он немного был похож на меня по стилю игры. Он научил меня многому, что касается, например, выбора позиции при оборонительных действиях. Благодаря Конте, я начал забивать голы, потому что Конте - тактический монстр. Каждый последующий тренер что-то дал мне, но Конте повлиял больше всего на то, каким футболистом я являюсь.

Видаль играл под руководством Конте в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год, выиграв четыре титула чемпиона Италии.

Ранее сообщалось, что Конте заинтересован в приглашении чилийского полузащитника в «Интер».

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
   48 / 844
сегодня в 01:01
Что-то этот монстр громко пшикнул в последнем туре чемпионата, несмотря на отсидку в обороне из 12 игроков.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 844
сегодня в 00:11
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       1 / 844
    сегодня в 00:10
    Дайте косому и парику поработать. Аха-ха)
    Жека10
    Жека10 ответил Князь сажал врагов на посох
       429 / 844
    сегодня в 00:07
    Так и в руководстве тоже ведь засланный косой гобб. Аха-ха) Это фиаско, Евгений)
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Жека10
         1 / 844
      сегодня в 00:03
      с таким горе тренером да,и как это ещё не поняли в руководстве Интера?
      Так и в руководстве тоже ведь засланный косой гобб. Аха-ха)

      Это фиаско, Евгений)
      Жека10
      Жека10 ответил Князь сажал врагов на посох
         429 / 844
      вчера в 23:57
      В точку, но с поправкой - конкурент вам скорее Милан, нежели Ювентус. Аха-ха)
      с таким горе тренером да,и как это ещё не поняли в руководстве Интера?
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Жека10
         1 / 844
      вчера в 23:54
      увы,но это в точку.Конте туринский шпион,присланный мешать конкуренту обойти его клуб.ЛЧ провалил,в игре против кабинетуса,заставил Лукаку поиграть в защитника.Надеемся что Антоху Конте отправят зимой домой.Такой нам не нужен
      В точку, но с поправкой - конкурент вам скорее Милан, нежели Ювентус. Аха-ха)
      Жека10
      Жека10 ответил Князь сажал врагов на посох
         429 / 844
      вчера в 23:53
      Видаль ничего не соображает, вот пользователь соккера Жека10 сразу раскусил засланного физрука. Аха-ха)
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох
           1 / 844
        вчера в 23:49
        Видаль ничего не соображает, вот пользователь соккера Жека10 сразу раскусил засланного физрука. Аха-ха)
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           9 / 844
        вчера в 23:44
        А какой ты футболист? Вот
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