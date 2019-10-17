«Манчестер Юнайтед» ищет выход из шторма

вчера, 23:37

«Манчестер Юнайтед» – один из самых кризисных грандов в нынешнем сезоне. Потому все вокруг него полнится слухами. «Соккер.ру» разбирается в них.

После матчей сборных все больше интерес любителей футбола переключается на клубные дела. А там в каждом чемпионате есть что обсудить. Но, пожалуй, наиболее горячей темой сейчас является судьба «Манчестер Юнайтед». Если открыть турнирную таблицу чемпионата Англии, то придется серьезно так пошарить глазами, чтобы нащупать МЮ . Как-то привычнее искать его хотя бы в верхней части турнирной таблицы, пусть и не в топе.

Но после восьми туров «Юнайтед» занимает лишь 12-е место, имея всего две победы. Где-то между «Вулверхэмптоном» и «Шеффилд Юнайтед». Разве это дело? Это один из худших стартов в истории МЮ . Думается, что любого тренера уже на данном этапе уволили бы. Но в «Манчестере» сейчас работает главным тренером человек, чей кредит доверия чуть выше, чем у остальных – Оле-Гуннар Сульшер. Поэтому он в себе уверен. По крайней мере, на публике:

У меня есть трехлетний контракт с МЮ . Поэтому очевидно, что мы работаем на долгую перспективу. Я на сто процентов уверен в организации нашей работы. Здесь последнее слово всегда за тренером. И у нас уже есть план на трансферы.

Раздосадованным и расстроенным фанатам хочется крикнуть что-то обидное. Но язык не поворачивается. Все-таки живая легенда. Хотя в «Монако» в прошлом сезоне проводили вот так Тьерри Анри – другую легенду. Впрочем, надо отметить, ничего обидного и уничижительного в его адрес не говорили, несмотря на проваленный сезон. Очевидно, что и к Сульшеру отношение останется в основном таким же. В конце концов, «Манчестер Юнайтед» после эпохи Алекса Фергюсона не первый провальный сезон переживает. А тут хотя бы свой человек, родной. Привычка к плохому – это дурной синдром, однако нельзя отменить тот факт, что при повторении неудачного опыта каждая следующая неудача уже не воспринимается столь остро.

Но английской прессе все равно. Она горазда генерировать слухи, идеи, подхватывать какие-то дуновения и разносить их ураганами. Поэтому вокруг МЮ поползли разные разговоры, касающиеся фактически всех уровней функционирования клуба. Начнем сверху. Один из совладельцев МЮ Кевин Глэйзер якобы вознамерился избавиться от своей доли в клубе, которая оценивается в 365 миллионов евро. Надо признать, что Кевин изначально не был большим фанатом владения МЮ . «Юнайтед» 14 лет назад стал собственностью семьи Глэйзер. Но главный вдохновитель этой затеи Малкольм умер, а все акции контрольного пакета были поровну поделены между шестью детьми. Один из них – Кевин. Так что его уход можно трактовать просто как личное желание, а не как какую-то предпосылку к перевороту на уровне владельцев. МЮ остается очень дорогим и узнаваемым брендом.

На тренерском уровне тоже много слухов. В основном напирают на две кандидатуры – Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино. Итальянец без работы сейчас и сам подогревает разговоры, отшутившись, что еще недостаточно хорошо говорит по-английски, но учится этому. Пока Аллегри шутит, британская пресса вовсю обсуждает его будущий контракт с МЮ . Даже какие-то совсем «интимные» детали. В частности, называется откуда-то всплывшая сумма зарплаты, которая составляет 6,5 миллиона фунтов стерлингов в год. И даже якобы требование пригласить в штаб Патриса Эвра. О талантах и мастерстве Аллегри можно рассуждать отдельно и много, вспоминая его опыт в «Милане» или в такой «самовозке», как «Ювентус». Сильно ли лучше он для нынешнего МЮ , чем Сульшер? И рассматривается ли вообще такой кандидат? Тот же Почеттино имеет гораздо большее погружение в английский футбол, куда более весомый статус в Премьер-Лиге, что очень важно для британцев, не слишком дружелюбно встречающих впервые заезжих гостей. Но у Почеттино есть «Тоттенхэм», который сейчас не уступает МЮ по ряду показателей. Поэтому тут можно просто кивнуть в сторону Харри Реднаппа, который четко обозначил свою позицию по поводу аргентинского тренера:

Почеттино — тренер клуба из Лондона, прекрасного места для жизни. У «Тоттенхэма» есть шикарная база, отличный стадион, великолепные игроки. Где ему будет лучше? «Ливерпуль»? Там он не нужен, у них есть Клопп. «Сити»? Там — Гвардиола. Я понимаю, если бы его позвал «Реал», тем более в Испании аргентинцам легко прижиться. Но если он бросит «Тоттенхэм» ради «Манчестер Юнайтед», он будет дураком. В МЮ ничего не смогли сделать ни ван Гал, ни Моуриньо. Там все настолько запущено, что процесс перестройки затянется на годы.

Сложно не согласиться с Реднаппом. Трудно найти разумные причины, по которым Почеттино захотел бы сменить свой нынешний клуб на МЮ в шторме. Если уж всерьез говорили об интересе к Маурисио со стороны «Реала», то имеет смысл подождать оттуда мешка с деньгами и перспективами, а не размениваться в Англии. На удивление, больше особо и кандидатов не называли. Разве что Лорана Блана. Но его, кажется, теперь для проформы приписывают к любому клубу, где в перспективе может смениться тренер. В автоматическом режиме.