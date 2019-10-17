Гасперини - о выступлении «Аталанты» в ЛЧ: «Нам нечего терять»

сегодня, 21:30

Главный тренер «Аталанты» высказался о выступлении своей команды в Лиге чемпионов:

Нас ожидают много тяжелых игр. Это касается и Серии А, и Лиги чемпионов. В матче против «Манчестер Сити» нам нечего терять.

«Аталанта» занимает последнее место в Группе С Лиги чемпионов УЕФА , проиграв две игры из двух.