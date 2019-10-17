Гасперини - о выступлении «Аталанты» в ЛЧ: «Нам нечего терять»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о выступлении своей команды в Лиге чемпионов:
Нас ожидают много тяжелых игр. Это касается и Серии А, и Лиги чемпионов. В матче против «Манчестер Сити» нам нечего терять.
«Аталанта» занимает последнее место в Группе С Лиги чемпионов УЕФА, проиграв две игры из двух.
Ранее Гасперини поделился мнением о прошлой игре «Аталанты» в ЛЧ против «Шахтёра».
По игре в ЛЧ понимаешь, что и в Серии А разница только в судействе между ними.
По игре в ЛЧ понимаешь, что и в Серии А разница только в судействе между ними.