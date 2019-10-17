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Гасперини - о выступлении «Аталанты» в ЛЧ: «Нам нечего терять»

сегодня, 21:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта22.10.2019 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о выступлении своей команды в Лиге чемпионов:

Нас ожидают много тяжелых игр. Это касается и Серии А, и Лиги чемпионов. В матче против «Манчестер Сити» нам нечего терять.

«Аталанта» занимает последнее место в Группе С Лиги чемпионов УЕФА, проиграв две игры из двух. 

Ранее Гасперини поделился мнением о прошлой игре «Аталанты» в ЛЧ против «Шахтёра».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   1 / 847
сегодня в 21:54
Надо держаться, чтобы позора не было.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил BESTjuventus10
   9 / 847
сегодня в 21:51
если 1 очко дернут с сити это уже будет сенсацией и героизмом. более унылой итальянской команды в лч не было давно. только черно синее из милана позорится из года в год.
Одного уровня команды, если бы "Аталанте" попалась такая слабая команда, как "Славия", она бы тоже, может, очко дома героически взяла, как и китайско-миланский проект.

По игре в ЛЧ понимаешь, что и в Серии А разница только в судействе между ними.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   189 / 847
сегодня в 21:36
если 1 очко дернут с сити это уже будет сенсацией и героизмом. более унылой итальянской команды в лч не было давно. только черно синее из милана позорится из года в год.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 847
сегодня в 21:32
Конечно, вы уже все потеряли в первых двух играх)) Несложно предсказать, что еще мячей 10-12 за два матча отгребете)
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