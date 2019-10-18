Засеев: «В „Уфе“ Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки»

Полузащитник «Алании» поделился мнением о своём бывшем партнёре по «Уфе» , который сейчас выступает за «Манчестер Сити».

— Когда Александр Зинченко пришёл в «Уфу», ты, глядя на него, мог предположить, что через несколько лет он будет разрывать в АПЛ ?

— Так мало кто мог подумать. Возможно, даже сам Саня не думал. Но знаю наверняка, что мечтал. И не просто мечтал, а целенаправленно шёл к этой цели. Зинченко — очень талантливый футболист, но что больше всего меня поражало, это его трудоспособность. Его Перевертайло даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушался. Тогда его начали штрафовать, на что от ответил: «Ок, я буду платить штраф, но всё равно буду тренироваться». В итоге он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался. При всём при этом он был талантливый не только как футболист, но и как человек. Поёт прекрасно, рэп читает, старался всегда участвовать во всех мероприятиях, которые устраивала наша пресс-служба. Разносторонний человек. Саня заслужил всё то, что сейчас с ним происходит.

— Партнёры по команде в такие моменты не завидуют?

— Нет, конечно. Разве что белой завистью. Представь, человек уехал в Англию, играет в топ-команде с топ-футболистами на топ-стадионах. Как в этом плане не завидовать, ведь каждый из нас мечтает об этом? Интересно бывает, когда он показывает нам базу, как всё устроено, кто как живёт, тренируется. Мы были очень рады за него. Главное, что Саня нисколько не изменился. Какой был пацан, таким и остался. Я так скажу, если бы не его работоспособность, он остался бы в России и никуда бы не уехал. Но даже приехав туда, не имея практически шансов на попадание в основной состав, он всем всё доказал. И себе, и Гвардиоле. Это о многом говорит.