Ахметов: «Хотелось бы продолжить карьеру так же, как это сделал Головин»

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о своих партнёрах по сборной России и .

— Артём Дзюба имеет все шансы стать лучшим бомбардиром квалификационного турнира. Будет ли команда как-то специально играть на него в оставшихся матчах, чтобы помочь добиться этой цели?

— Дзюба — нападающий. И его задача забивать. Он находится там, где надо. Ни у кого нет миссии делать всё необходимое, чтобы забивал именно он. Просто Дзюба находится в правильной позиции, потому и забивает так много. А если будет возможность отдать ему передачу, конечно, каждый это сделает.

— Вы не участвовали в чемпионате мира и не застали мотивационных речей Дзюбы на этом турнире. Как вам его лидерские качества?

— Дзюба — лидер команды, это всем известно. Он старается помогать каждому, на него можно опереться.

— Основной костяк сборной достаточно возрастной. Насколько комфортно вы себя чувствуете в этом коллективе?

— С этим вообще проблем нет. В сборной также немало и молодых футболистов, которые друг другу помогают (Прим. – в этот момент мимо прошёл Александр Головин и по-дружески дал Ахметову подзатыльник).

— В частности, Головин?

— Да, но не только он. В команду потихоньку привлекаются ребята, которые мне знакомы ещё по молодёжной сборной.

— Пример Головина заразителен? Не хотите в сильный европейский чемпионат?

— Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.

— Выступления в «Монако» помогают его прогрессу? Рост ощущается?

— Безусловно, французская лига входит в пятёрку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растёт.