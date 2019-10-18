Министр спорта Дагестана: «У „Анжи“ могут отобрать стадион? Это сплетни»

Министр спорта Дагестана Магомед Магомедов поделился мнением об утере «Анжи» профессионального статуса. Махачкалинский клуб по итогам сезона-2018/19 вылетел из РПЛ . В мае прошлого года РФС не допустил «Анжи» к участию в ФНЛ из-за отсутствия финансовый гарантий, после чего клуб заявился в ПФЛ .

Для нашего менталитета хоккей и регби — это наш вид спорта, а футбол — для всего мира. А что касается того, что связывает Дагестан с «Анжи» и другие разговоры вокруг махачкалинского клуба, могу сказать, что во времена Сулеймана Керимова игроки 99% были привлечены. Нет нашей вины, что профессиональный статус «Анжи» был утерян, и в этом нет вины республики и народа Дагестана. Но в то же время у нас есть футбольное училище Олимпийского футбольного резерва, у нас есть три футбольных клуба в республике. Мы сохранили академию «Анжи», мы не распустили ни одного футболиста и тренера. Мы все сохранили, даже вложили недостающую сумму.

У нас в республике ни один вид спорта не остается без внимания, у нас максимальное внимание от руководства. Дагестан — это спортивный регион России. У «Анжи» могут отобрать стадион? Нет таких моментов, это все ходячие сплетни. Могу сказать, что у нас еще один стадион строится в Каспийске, и в регионе уделяется большое внимание футболу.