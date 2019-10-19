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«Урал» волевыми усилиями переиграл «Тамбов»

сегодня, 15:57
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» обыграл «Тамбов» в матче 13-го тура РПЛ.

После этой встречи «Урал» занимает шестую позицию в таблице (17 очков), а «Тамбов» - последнюю (8 очков).

Саранск, стадион «Мордовия Арена»

«Тамбов» - «Урал» - 1:2 (0:0)
Голы: Обухов 61 (пенальти) - Ильин 73, Ароян 76

«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Мамтов 83), Грицаенко, Осипенко, Тетрашвили, Таказов, Чуперка, Килин (Хосонов 73), Костюков (Чернышов 59), Обухов, Мелкадзе
Главный тренер: Григорян Александр.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Августиняк, Егорычев (Бумаль Майега 64), Бикфалви, Димитров (Панюков 60), Эль-Кабир (Насыров 90+3), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Ароян 14, Августиняк 35, Бикфалви 70, Бумаль 90+1

Судья: Панин Игорь.

В другом матче тура «Локомотив» одолел «Ахмат».

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Все комментарии
steelhead
steelhead
   110 / 838
сегодня в 16:30
Кому нужны такие матчи? Огромный пустой стадион, команды, час провалявшие дурака на поле, после двухнедельного отдыха, безнадега какая-то.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил nautilus163
   3 / 838
сегодня в 16:30
Когда бюджет нулёвый, тут хоть Мауриньо ставь! Можно, конечно сказать, типа, денег нет, но вы держитесь.....
Так они с нулевым бюджетом не хило оторвались
в пердиве под руководством Исакова, и команда
смотрелась очень симпатично. Так понимаю,
что его поменяли на этого говоруна , что особо
то не рвались в вышку, и при нем, Тамбов со скрипом
еле-еле , растеряв все накопленное преимущество,
все же прошел в вышку . Но Григорян решил добить
их уже и здесь . Не базовый он тренер, а так, бла-бла...
А насчет нулевого...Вон у динамиков бабла немало,
а игры тоже никакой...вроде и рубятся, и смотрится,
а КПД никакого, нет выхлопа, а в Тамбове еще и говорун )
Lazurny
Lazurny
   28 / 838
сегодня в 16:30
Урал с победой!
Mangur
Mangur
   464 / 838
сегодня в 16:27
Без комментариев
nautilus163
nautilus163 ответил NAZAR 007
   402 / 838
сегодня в 16:25
Анжи гробил, Хабаровск гробил, Тамбов довел до ручки.... Все логично . До свидос, Вандефульный. Верните Исакова. Не люблю слово багаж, но в данном случае, Вандефул выезжал исключительно на багаже Исакова, пока сам не развалил багаж....
Когда бюджет нулёвый, тут хоть Мауриньо ставь! Можно, конечно сказать, типа, денег нет, но вы держитесь.....
NAZAR 007
NAZAR 007
   3 / 838
сегодня в 16:19
Анжи гробил, Хабаровск гробил, Тамбов довел до ручки....

Все логично . До свидос, Вандефульный. Верните Исакова.
Не люблю слово багаж, но в данном случае, Вандефул выезжал
исключительно на багаже Исакова, пока сам не развалил багаж....
Nikola45
Nikola45
   38 / 838
сегодня в 16:17
Урал с победой! Еще бы Топ с 12 места сегодня продул ))
nikoladolgov
nikoladolgov
   162 / 838
сегодня в 16:15
Еще одна смена тренера .....
Армейская душа
Армейская душа
   49 / 838
сегодня в 16:13
В конце вполне могло и не быть волевой победы
Groove000
Groove000
   96 / 838
сегодня в 16:12
Эхх, Тамбов весь экспресс запорол(
Живанильда
Живанильда
   724 / 838
сегодня в 16:12
Заголовок шикарный,в стиле кони кабинетными усилиями победили..
За адекватность
За адекватность
   18 / 838
сегодня в 16:02
Вроде бы и старался "Тамбов", и с большим желанием играл, и гол забил, но "Урал" в целом опять проводя безликий матч встрепенулся, двушку положил, и как в басне "сыр выпал, с ним была плутовка такова."
serh62
serh62
   460 / 838
сегодня в 16:02
а бывают усилия и не волевыми??????????????
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 838
сегодня в 16:01
Мелкадзе техничен, но все время тянет одеяло на себя, так играть , партнеров не уважать.
cska plus
cska plus
   2 / 838
сегодня в 16:00
Уральцев с победой!
Absinthe3
Absinthe3
   52 / 838
сегодня в 15:59
Такая уж команда. Под Зенит и Цска ложится и кайфует, с остальными рвет пятую точку)
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 838
сегодня в 15:59
Голимый сумбур до гола! А потом хоть что то похожее на игру.
Урал с победой!!!
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