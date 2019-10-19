«Урал» волевыми усилиями переиграл «Тамбов»

«Урал» обыграл «Тамбов» в матче 13-го тура РПЛ.
После этой встречи «Урал» занимает шестую позицию в таблице (17 очков), а «Тамбов» - последнюю (8 очков).
Саранск, стадион «Мордовия Арена»
«Тамбов» - «Урал» - 1:2 (0:0)
Голы: Обухов 61 (пенальти) - Ильин 73, Ароян 76
«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Мамтов 83), Грицаенко, Осипенко, Тетрашвили, Таказов, Чуперка, Килин (Хосонов 73), Костюков (Чернышов 59), Обухов, Мелкадзе
Главный тренер: Григорян Александр.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Августиняк, Егорычев (Бумаль Майега 64), Бикфалви, Димитров (Панюков 60), Эль-Кабир (Насыров 90+3), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Ароян 14, Августиняк 35, Бикфалви 70, Бумаль 90+1
Судья: Панин Игорь.
В другом матче тура «Локомотив» одолел «Ахмат».
в пердиве под руководством Исакова, и команда
смотрелась очень симпатично. Так понимаю,
что его поменяли на этого говоруна , что особо
то не рвались в вышку, и при нем, Тамбов со скрипом
еле-еле , растеряв все накопленное преимущество,
все же прошел в вышку . Но Григорян решил добить
их уже и здесь . Не базовый он тренер, а так, бла-бла...
А насчет нулевого...Вон у динамиков бабла немало,
а игры тоже никакой...вроде и рубятся, и смотрится,
а КПД никакого, нет выхлопа, а в Тамбове еще и говорун )
в пердиве под руководством Исакова, и команда
смотрелась очень симпатично. Так понимаю,
что его поменяли на этого говоруна , что особо
то не рвались в вышку, и при нем, Тамбов со скрипом
еле-еле , растеряв все накопленное преимущество,
все же прошел в вышку . Но Григорян решил добить
их уже и здесь . Не базовый он тренер, а так, бла-бла...
А насчет нулевого...Вон у динамиков бабла немало,
а игры тоже никакой...вроде и рубятся, и смотрится,
а КПД никакого, нет выхлопа, а в Тамбове еще и говорун )
Все логично . До свидос, Вандефульный. Верните Исакова.
Не люблю слово багаж, но в данном случае, Вандефул выезжал
исключительно на багаже Исакова, пока сам не развалил багаж....
Все логично . До свидос, Вандефульный. Верните Исакова.
Не люблю слово багаж, но в данном случае, Вандефул выезжал
исключительно на багаже Исакова, пока сам не развалил багаж....
Урал с победой!!!
Урал с победой!!!