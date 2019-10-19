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«Айнтрахт» разгромил «Байер»

сегодня, 00:03
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«Айнтрахт» крупно обыграл «Байер» в рамках 8-го тура Бундеслиги.

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» - «Байер» 3:0 (2:0)
Голы: Пасьенса 4, Пасьенса 17 (пенальти), Дост 80

«Айнтрахт»: Реннов, Туре (Абрахам 30), Хасэбе, Хинтереггер, Фернандеш, Да Коста, Соу (Кор 84), Роде, Костич, Пасьенса, Дост (Гачинович 85)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Байер»: Градецки, Драгович, Бендер, Венделл (Бендер 64), Вайзер (Беллараби 30), Баумгартлингер, Демирбай, Фолланд, Хаверц, Амири, Аларио (Диаби 82)
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Драгович 16, Фернандеш 44

В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Лейпцигом».

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Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   89 / 833
сегодня в 00:18
Байер тонет
allemz
allemz
   29 / 833
сегодня в 00:09
Бош переоцененный физрук еще со времен работы в Аяксе, при нем только ленивый не айнтрахтнет фармацевтов. Абсолютно бесхребетная команда.
Состав по меркам БЛ отличный, только играют на уровне Ахмата.
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