«Айнтрахт» крупно обыграл «Байер» в рамках 8-го тура Бундеслиги.
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» - «Байер» 3:0 (2:0)
Голы: Пасьенса 4, Пасьенса 17 (пенальти), Дост 80
«Айнтрахт»: Реннов, Туре (Абрахам 30), Хасэбе, Хинтереггер, Фернандеш, Да Коста, Соу (Кор 84), Роде, Костич, Пасьенса, Дост (Гачинович 85)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Байер»: Градецки, Драгович, Бендер, Венделл (Бендер 64), Вайзер (Беллараби 30), Баумгартлингер, Демирбай, Фолланд, Хаверц, Амири, Аларио (Диаби 82)
Главный тренер: Бош Петер.
Предупреждения: Драгович 16, Фернандеш 44
В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Лейпцигом».
Состав по меркам БЛ отличный, только играют на уровне Ахмата.
Состав по меркам БЛ отличный, только играют на уровне Ахмата.