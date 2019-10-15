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Латвия уступила Израилю

вчера, 23:56
ИзраильЛоготип футбольный клуб Израиль3 : 1Логотип футбольный клуб ЛатвияЛатвияМатч завершен

Сборная Латвии проиграла команде Израиля в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Израиль (11 очков) располагается на предпоследнем месте в своей группе, Латвия (0 очков) - последняя.

Беэр-Шева, стадион Тото Тернер

Израиль - Латвия 3:1 (3:1)
Голы: Даббур 16, Захави 26, Даббур 42 - Камеш 40

Израиль: Марсиано, Таха, Биттон, Абд Эльхамед, Даса, Натхо, Глазер, Тавата (Менахем 78), Саба, Захави, Даббур (Вейсманн 84)
Главный тренер: Херцег Ондраш.

Латвия: Штейнборс, Савалниекс, Черномордис, Ошс, Ягодинскис, Юрковскис, Икаунекс (Онтужанс 86), Тарасов, Кигурс (Лайзанс 68), Камеш (Икаунекс 78), Гутковскис
Главный тренер: Стоянович Славиша.

Предупреждения: Ошс 19, Глазер 56, Черномордис 87

В параллельном матче Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020.

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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс
   88 / 837
сегодня в 00:22
Захави забивает каждый матч. Топ нап.
Объективное мнение
Объективное мнение
   100 / 837
сегодня в 00:09
Латвия была не плоха когда ее старков тренировал сейчас как сан марино
Объективное мнение
Объективное мнение
   100 / 837
сегодня в 00:04
Латвия что за игра. Помню старков их не плохо тренил там и команда была более менее интересной
Землянин
Землянин
   323 / 837
сегодня в 00:00
О как!!!
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