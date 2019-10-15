Латвия уступила Израилю

Сборная Латвии проиграла команде Израиля в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Израиль (11 очков) располагается на предпоследнем месте в своей группе, Латвия (0 очков) - последняя.
Беэр-Шева, стадион Тото Тернер
Израиль - Латвия 3:1 (3:1)
Голы: Даббур 16, Захави 26, Даббур 42 - Камеш 40
Израиль: Марсиано, Таха, Биттон, Абд Эльхамед, Даса, Натхо, Глазер, Тавата (Менахем 78), Саба, Захави, Даббур (Вейсманн 84)
Главный тренер: Херцег Ондраш.
Латвия: Штейнборс, Савалниекс, Черномордис, Ошс, Ягодинскис, Юрковскис, Икаунекс (Онтужанс 86), Тарасов, Кигурс (Лайзанс 68), Камеш (Икаунекс 78), Гутковскис
Главный тренер: Стоянович Славиша.
Предупреждения: Ошс 19, Глазер 56, Черномордис 87
В параллельном матче Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020.