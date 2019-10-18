«Локомотив» не допустил осечки с «Ахматом» и остался лидером

«Локомотив» на классе одолел «Ахмат» во встрече 13-го тура РПЛ. "Железнодорожники (29 очков) лидируют в турнирной таблице, грозненский клуб (12 баллов) - четырнадцатый.
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Локомотив» 0:2 (0:1)
Голы: Коломейцев 23, Мариу 86
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Нижич, Мусалов (Харин 53), Глушаков (Швец 77), Исмаэл, Роши (Михалак 46), Иванов, Бериша, Мбенг
Главный тренер: Шалимов Игорь.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Магкеев, Чорлука, Идову, Миранчук (Хеведес 53), Коломейцев, Мурило Серкейра, Мариу (Тугарев 89), Джорджевич (Куликов 32), Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Живоглядов 40, Харин 74, Куликов 80, Уциев 90
В предыдущей игре чемпионата России «Ахмат» победил «Уфу».
2. Пожалуй ЛОКО с Палычем чемпионство не отдадут. Играли без Баринова, Антона Миранчука, Смолова, Крыховяка, Хеведеса ( 5 человек основы) и выиграли легко и непринужденно. Локо достоин чемпионства.
2. Пожалуй ЛОКО с Палычем чемпионство не отдадут. Играли без Баринова, Антона Миранчука, Смолова, Крыховяка, Хеведеса ( 5 человек основы) и выиграли легко и непринужденно. Локо достоин чемпионства.