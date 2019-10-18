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«Локомотив» не допустил осечки с «Ахматом» и остался лидером

сегодня, 21:25
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» на классе одолел «Ахмат» во встрече 13-го тура РПЛ. "Железнодорожники (29 очков) лидируют в турнирной таблице, грозненский клуб (12 баллов) - четырнадцатый.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Локомотив» 0:2 (0:1)
Голы: Коломейцев 23, Мариу 86

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Нижич, Мусалов (Харин 53), Глушаков (Швец 77), Исмаэл, Роши (Михалак 46), Иванов, Бериша, Мбенг
Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Магкеев, Чорлука, Идову, Миранчук (Хеведес 53), Коломейцев, Мурило Серкейра, Мариу (Тугарев 89), Джорджевич (Куликов 32), Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Живоглядов 40, Харин 74, Куликов 80, Уциев 90

В предыдущей игре чемпионата России «Ахмат» победил «Уфу».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Морозовский
   283 / 835
сегодня в 22:19
Странный заголовок! Почему "Локо" должен был допустить осечку? С победой ожидаемой "Локомотив"!
Да любят озаглавить - то осечка, то оступление. Благо не оскопление).
wingback
wingback
   399 / 835
сегодня в 22:18
Давно доказано что хрюны - не тренеры...
Заратустра
Заратустра ответил Морозовский
   109 / 835
сегодня в 22:12
Какой-то бомж по ходу писал заголовок и с сожалением вынужден был констатировать результат.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Ваня лучший
   283 / 835
сегодня в 22:12
После игры напрашиваются 2 вывода. 1. Зря Шалимова назначили - это путь в ФНЛ. 2. Пожалуй ЛОКО с Палычем чемпионство не отдадут. Играли без Баринова, Антона Миранчука, Смолова, Крыховяка, Хеведеса ( 5 человек основы) и выиграли легко и непринужденно. Локо достоин чемпионства.
Всё увидим в мае. А так, я давно такой не видел любимую команду!
mihaluch
mihaluch
   67 / 835
сегодня в 22:12
Локо победил довольно посредственную команду.
vadexus
vadexus
   556 / 835
сегодня в 22:04
Никакой Ахмат, куда катится?
nikoladolgov
nikoladolgov
   145 / 835
сегодня в 22:04
Щалимова пора выгонять ....
Морозовский
Морозовский
   15 / 835
сегодня в 22:03
Странный заголовок! Почему "Локо" должен был допустить осечку? С победой ожидаемой "Локомотив"!
Ваня лучший
Ваня лучший
   51 / 835
сегодня в 21:59
После игры напрашиваются 2 вывода. 1. Зря Шалимова назначили - это путь в ФНЛ.
2. Пожалуй ЛОКО с Палычем чемпионство не отдадут. Играли без Баринова, Антона Миранчука, Смолова, Крыховяка, Хеведеса ( 5 человек основы) и выиграли легко и непринужденно. Локо достоин чемпионства.
Absinthe3
Absinthe3
   53 / 835
сегодня в 21:55
Шалимов этот матч не посвящал Кадырову, кто знает?)
Romkurch
Romkurch
   31 / 835
сегодня в 21:53
    Agamaga
    Agamaga
       100 / 835
    сегодня в 21:52
    И в кайф Кадырову видеть как Ахмат идёт ко дну? Терек чем не устраивал? Нет, нужно обязательно ахматизировать всё.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответил Васисуалий Петров
       283 / 835
    сегодня в 21:52
    Кишечная какая то хрень. Вот и не играл. ""Так об этом тишут газеты. А газеты всегда правы""(с)
    azures
    azures
       28 / 835
    сегодня в 21:48
    Ахмат опять продал игру, пора в пердив.
    andrefino13
    andrefino13
       516 / 835
    сегодня в 21:48
    Спокойно, убедительно, на классе.Всех с победой! И спасибо тем, кто за нас болел.
    Васисуалий Петров
    Васисуалий Петров
       358 / 835
    сегодня в 21:48
    А где крыховяк, на карточках?
    Greiba
    Greiba ответил nubom
       252 / 835
    сегодня в 21:47
    При Шалимове в Ахмате пропала искра. Класс она потеряла еще раньше...:(
    Кадырова тренером. искры будут
    MELCHI
    MELCHI
       717 / 835
    сегодня в 21:47
    Етот состав мертвый.. Ахмат жалкое подобие Терека , реально этот карейбыл с громким именем пошел на дно .
    Greiba
    Greiba
       252 / 835
    сегодня в 21:46
    С победой Локомотив. полурезервный состав не подкачал сегодня
    sergan113
    sergan113
       593 / 835
    сегодня в 21:43
    У нас у всех один мотив, болеем за ЛОКОМОТИВ!!!
    Sergey Z
    Sergey Z
       276 / 835
    сегодня в 21:43
    Локо с победой!
    Wolf77785
    Wolf77785
       154 / 835
    сегодня в 21:40
      allemz
      allemz
         32 / 835
      сегодня в 21:38
      Надеюсь, Локо и возьмет чемпионство.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
         199 / 835
      сегодня в 21:38
      Результат матча меня расстроил. Но болельщиков Локо поздравляю с победой
      волгодон 2
      волгодон 2
         35 / 835
      сегодня в 21:36
      эх подвели,зашалимили по тихому,аж микрофон молчал
      drug01
      drug01
         86 / 835
      сегодня в 21:36
      У ЛОКО нет даже тормоза......!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         11 / 835
      сегодня в 21:34
      Дог
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс
         354 / 835
      сегодня в 21:33
      Локо-браво. А бородатому орателю в микрофоны советую вернуть клубу старое доброе название Терек. может и результаты вверх пойдут.
      nubom
      nubom
         158 / 835
      сегодня в 21:31
      При Шалимове в Ахмате пропала искра. Класс она потеряла еще раньше...:(
      Объективное мнение
      Объективное мнение
         91 / 835
      сегодня в 21:30
      Ахмат мертвый вообще как будто в фнл собрались
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