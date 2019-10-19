«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде

«Барселона» уверенно обыграла «Эйбар» на выезде в матче девятого тура чемпионата Испании. Команда Эрнесто Вальверде вышла на первое место в турнирной таблице (19 очков). «Эйбар» идет 14-м (9 очков).
Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа
«Эйбар» - «Барселона» 0:3 (0:1)
Голы: Гризманн 13, Месси 58, Суарес 66
«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Оливейра, Арбилья, Анхель, Леон (Эспозито 63), Альварес, Диоп, Орельяна, Энрих (Инуи 71), Диас де Оливейра (Кике 79)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Нелсон Семеду 46), Умтити, Ленгле, Альба, де Йонг (Ракитич 79), Бускетс, Артур Рамос (Видаль 71), Месси, Суарес, Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Диоп 24, Диас де Оливейра 24, Альварес 82, Инуи 88, Эспозито 90
Напомним, что в прошлом туре «Барса» тоже выступила успешно – «сине-гранатовые» победили «Севилью».
Чтобы встретить там Роналду,
И сказать ему, Пеналда.
Чтобы встретить там Роналду,
И сказать ему, Пеналда.
Он такой же как и ты, "мужчина", но пойманный на лжи!
Отличие от тебя, что он словом мужика отвечал, что не ставил лайки юзеру Барс-ф, а когда я ему 5 ссылок кинул, с его лайками ему, он начал просто дико мазаться, как и ты на неделе!
Он такой же как и ты, "мужчина", но пойманный на лжи!
Отличие от тебя, что он словом мужика отвечал, что не ставил лайки юзеру Барс-ф, а когда я ему 5 ссылок кинул, с его лайками ему, он начал просто дико мазаться, как и ты на неделе!
АХА_ХА)
АХА_ХА)
Ошибок в атаке много,но их всегда в последнее время +_ немало.
Ошибок в атаке много,но их всегда в последнее время +_ немало.
Со своим дружком Пике обжимались там в толчке.
Со своим дружком Пике обжимались там в толчке.
Нападение в полном составе отличились сегодня, молодцы. Очередной сухой матч, что удивляет)
Удачи в лч.
Нападение в полном составе отличились сегодня, молодцы. Очередной сухой матч, что удивляет)
Удачи в лч.
Молодцы. С победой!
Молодцы. С победой!