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«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде

сегодня, 15:54
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«Барселона» уверенно обыграла «Эйбар» на выезде в матче девятого тура чемпионата Испании. Команда Эрнесто Вальверде вышла на первое место в турнирной таблице (19 очков). «Эйбар» идет 14-м (9 очков).

Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа

«Эйбар» - «Барселона» 0:3 (0:1)
Голы: Гризманн 13, Месси 58, Суарес 66

«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Оливейра, Арбилья, Анхель, Леон (Эспозито 63), Альварес, Диоп, Орельяна, Энрих (Инуи 71), Диас де Оливейра (Кике 79)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Нелсон Семеду 46), Умтити, Ленгле, Альба, де Йонг (Ракитич 79), Бускетс, Артур Рамос (Видаль 71), Месси, Суарес, Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Диоп 24, Диас де Оливейра 24, Альварес 82, Инуи 88, Эспозито 90

Напомним, что в прошлом туре «Барса» тоже выступила успешно – «сине-гранатовые» победили «Севилью».

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   232 / 838
сегодня в 16:32
Месси Великолепный.
mathematician...
mathematician... ответил Шишанутый
сегодня в 16:31
Месси покорил Эйбар и пошел праздновать в гей-бар. Со своим дружком Пике обжимались там в толчке.
Месси, покорив Эйбар, забежал на миг в гей-бар,
Чтобы встретить там Роналду,
И сказать ему, Пеналда.
h8you
h8you ответил Глор кабинета
   300 / 838
сегодня в 16:31
В 1/4 ЛЧ он вас покарает, если вы туда вообще пройдёте)
ватокаты никогда Ювентус не проходили в двух раундовом противостоянии, ты о чем к
NGYCR7
NGYCR7 ответил Глор кабинета
   94 / 838
сегодня в 16:26
Почему НГУ в каждом втором комменте пытается тебя задеть? Чем ты так его жизнь испортил?)
    fekir-1111
    fekir-1111 ответил Глор кабинета
       366 / 838
    сегодня в 16:23
    Почему НГУ в каждом втором комменте пытается тебя задеть? Чем ты так его жизнь испортил?)
    макароный шампунь даже пенсионера не смог обогнать.а до гнома ему как до луны.пусть с бадрам футбол гоняет.
    DGIIIIN
    DGIIIIN
       822 / 838
    сегодня в 16:22
    АГуАГУГУГУ


    АХА_ХА)
    NGYCR7
    NGYCR7
       94 / 838
    сегодня в 16:20
    Вальверде, очередной, разгромной, уверенной победой, заткнул рты своим недохейторам!
    DGIIIIN
    DGIIIIN ответил Глор кабинета
       822 / 838
    сегодня в 16:18
    Почему НГУ в каждом втором комменте пытается тебя задеть? Чем ты так его жизнь испортил?)
    АГУ- новый ник тебе подсказываю !
    Глор кабинета
    Глор кабинета ответил Летучий-Голландец.
       5 / 838
    сегодня в 16:16
    Как выглядел Умтити после травмы?
    Почему НГУ в каждом втором комменте пытается тебя задеть? Чем ты так его жизнь испортил?)
    Брулин
    Брулин
       268 / 838
    сегодня в 16:16
    Эйбар своей высокой линией защиты сам обеспечил легкую прогулку гостям. Норм футбол, как будто и не выезд, а матч на Бернабеу.
    Глор кабинета
    Глор кабинета ответил h8you
       5 / 838
    сегодня в 16:15
    король эйбаров и леганесов идет за очередной золотой бутсой
    В 1/4 ЛЧ он вас покарает, если вы туда вообще пройдёте)
    DGIIIIN
    DGIIIIN
       822 / 838
    сегодня в 16:15
    ПС: БАРСА ЛИДЕР ЧЕМПА!
    DGIIIIN
    DGIIIIN
       822 / 838
    сегодня в 16:13
    Вамос Братья Каталонцы ! На сильной ноте идем разрывать Реал, команда в тонусе! Покажем им куськину в мадрид!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       59 / 838
    сегодня в 16:10
    Король набирает форму, трепещите общипанцы дельфинария гыгы)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       85 / 838
    сегодня в 16:06
    Как выглядел Умтити после травмы?
    h8you
    h8you
       300 / 838
    сегодня в 16:06
    король эйбаров и леганесов идет за очередной золотой бутсой
    cska plus
    cska plus
       2 / 838
    сегодня в 16:04
    Снова подарили победу.
    волгодон 2
    волгодон 2
       33 / 838
    сегодня в 15:58
    Месси потихоньку набирает форму после череды травм. Видно что прибавляет.
    Ошибок в атаке много,но их всегда в последнее время +_ немало.
    Шишанутый
    Шишанутый
       91 / 838
    сегодня в 15:58
    Месси покорил Эйбар и пошел праздновать в гей-бар.
    Со своим дружком Пике обжимались там в толчке.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       85 / 838
    сегодня в 15:58
    Поздравляю всех болельщиков Барсы с победой)
    Нападение в полном составе отличились сегодня, молодцы. Очередной сухой матч, что удивляет)
    Удачи в лч.
    волгодон 2
    волгодон 2
       33 / 838
    сегодня в 15:55
    Скорее уверенно обыграли,нежели разгромили.Но могли.
    Молодцы. С победой!
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