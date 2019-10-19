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Ароян: «Не думаю, что мой гол был причиной отставки Григоряна»

сегодня, 20:20
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Защитник «Урала» Вараздат Ароян прокомментировал свой победный гол в матче 13-го тура чемпионата России с «Тамбовом», а также коснулся темы отставки наставника тамбовской команды Александра Григоряна.

Мой гол отправил в отставку Александра Григоряна? Честно говоря, я об этом не думал. Я думал только о победе моей команды. Не думаю, что мой гол был причиной отставки Григоряна. Мы сегодня добились победы не только благодаря моему голу, это общая командная работа «Урала» и общая заслуга всей команды.

Александру Григоряну я желаю удачи и успехов в дальнейшем. Его «Тамбов» отлично играл.

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волгoдoн
волгoдoн
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сегодня в 20:34
Ароян погубил Григоряна жи есть)
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