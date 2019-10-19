Ароян: «Не думаю, что мой гол был причиной отставки Григоряна»

Защитник «Урала» прокомментировал свой победный гол в матче 13-го тура чемпионата России с «Тамбовом», а также коснулся темы отставки наставника тамбовской команды .

Мой гол отправил в отставку Александра Григоряна? Честно говоря, я об этом не думал. Я думал только о победе моей команды. Не думаю, что мой гол был причиной отставки Григоряна. Мы сегодня добились победы не только благодаря моему голу, это общая командная работа «Урала» и общая заслуга всей команды.

Александру Григоряну я желаю удачи и успехов в дальнейшем. Его «Тамбов» отлично играл.