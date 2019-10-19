Семак о матче с «Ростовом»: «Эту игру забыли, готовимся к „Лейпцигу“»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.

Игра получилась. Особенно первый тайм. Хорошо подготовились к этому матчу. Выиграли борьбу за инициативу. Почти не ошибались. Заслуженно победили. Очень эффектно. Ребята — молодцы. Порадовали нас и болельщиков. Но времени у нас не так много. Эту игру забыли, готовимся к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.

Не думали, что забьем шесть. Готовились, играли на победу. Это отдельно взятая игра, где у нас все получилось. «Ростов» — хорошая команда, здорово прессингует. Нам главное было не ошибаться в развитии наших атак. К сожалению, один мы пропустили. Во втором тайме мы не особо хорошо сыграли в обороне.

Результат вынуждал «Ростов» идти вперед. «Ростову» нужна была инициатива, моменты, агрессия. Мы должны были в этой борьбе быть сильнее.

Случаются такие дни, когда у одной команды все получается, у другой — ничего не получается. Одна игра ничего не решает в итоговом зачете.