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Семак о матче с «Ростовом»: «Эту игру забыли, готовимся к „Лейпцигу“»

сегодня, 21:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.

Игра получилась. Особенно первый тайм. Хорошо подготовились к этому матчу. Выиграли борьбу за инициативу. Почти не ошибались. Заслуженно победили. Очень эффектно. Ребята — молодцы. Порадовали нас и болельщиков. Но времени у нас не так много. Эту игру забыли, готовимся к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.

Не думали, что забьем шесть. Готовились, играли на победу. Это отдельно взятая игра, где у нас все получилось. «Ростов» — хорошая команда, здорово прессингует. Нам главное было не ошибаться в развитии наших атак. К сожалению, один мы пропустили. Во втором тайме мы не особо хорошо сыграли в обороне.

Результат вынуждал «Ростов» идти вперед. «Ростову» нужна была инициатива, моменты, агрессия. Мы должны были в этой борьбе быть сильнее.

Случаются такие дни, когда у одной команды все получается, у другой — ничего не получается. Одна игра ничего не решает в итоговом зачете.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   124 / 872
сегодня в 22:21
Случаются такие дни, когда у одной команды все получается, у другой — ничего не получается.
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Правильно понимаешь ситуацию. Носик задирать не стоит. Удачи с Лейпцигом.
Lazurny
Lazurny
   30 / 872
сегодня в 22:21
Удачи Зениту в ЛЧ, опять за всю страну в одиночку пахать придется.
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 872
сегодня в 22:18
Матч забываем, а сладкая истоминка остается. Гыгыгы
tolctoy
tolctoy
   584 / 872
сегодня в 22:12
    VIPded
    VIPded
       45 / 872
    сегодня в 22:09
    Удачи Зениту в ЛЧ!!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       125 / 872
    сегодня в 22:04
    Желаю Зениту победить Лейпциг
    drug01
    drug01
       109 / 872
    сегодня в 21:58
    Молодец скромно!!!!
    Sаshа
    Sаshа
       485 / 872
    сегодня в 21:54
    С Лейпцигом Карасёва не будет))
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
       307 / 872
    сегодня в 21:51
    Веганам-то карасей запеченных наверное можно кушать,особенно легендам
    Evilhuman
    Evilhuman
       40 / 872
    сегодня в 21:47
    Молодцы, удачной игры с немцами
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