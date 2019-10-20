Божович: «Меня удалили, потому что я вышел из тренерской зоны»

Наставник «Крыльев Советов» рассказал о своем удалении в концовке матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Не знаю, что произошло на последних минутах. Не видел, ничего не могу сказать. После этого надо было успокоить ситуацию, но люди, которые должны этим заниматься, этого не сделали. Даже наоборот. А что арбитры? Они стоят в стороне и не видят, кто что делает. Трудно было разобраться. Меня удалили, потому что я вышел из тренерской зоны. Когда после инцидента вышел в центр поля и обращался к болельщикам, это была благодарность за поддержку.