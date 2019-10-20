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Божович: «Меня удалили, потому что я вышел из тренерской зоны»

сегодня, 14:46
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о своем удалении в концовке матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Не знаю, что произошло на последних минутах. Не видел, ничего не могу сказать. После этого надо было успокоить ситуацию, но люди, которые должны этим заниматься, этого не сделали. Даже наоборот. А что арбитры? Они стоят в стороне и не видят, кто что делает. Трудно было разобраться. Меня удалили, потому что я вышел из тренерской зоны. Когда после инцидента вышел в центр поля и обращался к болельщикам, это была благодарность за поддержку.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 881
сегодня в 14:59
Борзый стал черногорец.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   218 / 881
сегодня в 14:56
ну каждый должен заниматься своим делом, зря вышел в центр поля) Ты же не секьюрити и не футболист, ты тренер епта)
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