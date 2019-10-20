Евсеев: «Футболистам неудобно играть на нашем поле»

Наставник «Уфы» поделился впечатлениями после матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Терентьев появился, и Сухов перешел налево. Тренировали эту схему, пока Круговой был в сборной. Во втором тайме поменяли позиции, выпустили вместо Терентьева Кругового. То, что от Данила требовали, он сделал. Играл активно, пробил по воротам. Хорошо, что у нас есть конкуренция. Алиев может сыграть на многих позициях. Перед голом я сказал Круговому подавать на ближнюю, он подал на дальнюю. И попал.

Качество поля сказалось на игре. Это та же ситуация, с которой мы столкнулись в начале сезона. Заставили — в хорошем смысле — по европейским стандартам засыпать крошкой. В этом перерыве на сборные опять пришлось присыпать, пусть и немного. Футболистам неудобно, зрителям тоже неприятно, а специалистам раз положено, так и положено. Стараемся подчиниться и сделать техникой поле как можно лучше.