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Евсеев: «Футболистам неудобно играть на нашем поле»

вчера, 18:52
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Наставник «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Терентьев появился, и Сухов перешел налево. Тренировали эту схему, пока Круговой был в сборной. Во втором тайме поменяли позиции, выпустили вместо Терентьева Кругового. То, что от Данила требовали, он сделал. Играл активно, пробил по воротам. Хорошо, что у нас есть конкуренция. Алиев может сыграть на многих позициях. Перед голом я сказал Круговому подавать на ближнюю, он подал на дальнюю. И попал.

Качество поля сказалось на игре. Это та же ситуация, с которой мы столкнулись в начале сезона. Заставили — в хорошем смысле — по европейским стандартам засыпать крошкой. В этом перерыве на сборные опять пришлось присыпать, пусть и немного. Футболистам неудобно, зрителям тоже неприятно, а специалистам раз положено, так и положено. Стараемся подчиниться и сделать техникой поле как можно лучше.

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Все комментарии
ABir
ABir
   187 / 893
вчера в 19:43
Дома все помогает
GrimlocK
GrimlocK ответил mihaluch
вчера в 19:35
Не сделать нормальное поле за несколько лет это надо умудриться.
все упирается в финансы
mihaluch
mihaluch
   48 / 893
вчера в 19:22
Не сделать нормальное поле за несколько лет это надо умудриться.
halfbeek
halfbeek
   263 / 893
вчера в 19:00
Такое поле и есть одна из причин успешного выступления Уфы , особенно против лидеров.
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