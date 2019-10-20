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Цорн: «Для „Спартака“ самое главное - болельщики»

вчера, 17:07

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб заботится о болельщиках команды.

Для «Спартака» самое главное — болельщики. Это отличает нас от всех других клубов страны — что наши болельщики всегда с нами, наши болельщики всегда поддерживают клуб. 

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответил МКС
   273 / 893
вчера в 22:33
Я и разговариваю с малышом Когда я начинал "болеть" Мы с твоими родителями учились в младших классах средней школы А по поводу мирка Спартак не идеален как и другие клубы Но перерыва в 64 года между чемпионствами у нас точно не было А взлеты и падения это обыденность Сегодня на 10м месте Посмотрим туров через 10ть
Боже, какая патетика! Но я тебя приземлю, болезный. Не вам вспоминать о о перерывах в 64 года между чемпионствами. Потому что, в отличии от вас, Зенит выигрывал не только чемпионства, но и еврокубки. У вас какой перерыв между победами в ерокбуках, лузеры?! Именно поэтому, вам нужно молчать в присутствии болельщиков Зенита и ЦСКА, ибо вы мелко плаваете, задница видна.
n272nm
n272nm ответил nikot
   273 / 893
вчера в 22:27
А для немытых главное,это Миллер т.к не болел не своих игроков нет!Сделайте билеты по цене,как у Спартака и 10тыс. максимум придет!На Петровском столько и ходило!
На Петровский ходило почти 25 тыс. Вообще, не вам открывать рот про посещаемость, вы давно уже в заднице по этому показателю. Вы своими самоуверенными амбициями, которые у вас образовались на ровном месте, уже не первый десяток лет изрядно веселите Русь-матушку.
andreika20133
andreika20133 ответил nikot
   137 / 893
вчера в 22:24
А для немытых главное,это Миллер т.к не болел не своих игроков нет!Сделайте билеты по цене,как у Спартака и 10тыс. максимум придет!На Петровском столько и ходило!
Ну вот ещё одна проблема спартаковцев ------ Бессмысленная уверенность в своей правоте. Всё знают. Даже сколько ходило на Петровский. Они знают а мы не знаем. А ходило всегда полный стадион в зависимости от года и интереса матча 20000-22000. Скажу больше в 2002-03-04 годах на топовые матчи билетов в кассе не было вообще а с рук я покупал от 1000-до 1500. т. р. И это при том что стадион КРАЙНЕ не удобный он стоит на реке ----Летом солнце от которого не скрыться а весной и осенью ветер продувающий за два часа до костей. И при этом попасть на стадион через кассу на приемлемые места почти без шансов. А ты про 10000 что то несёшь.
pomor45
pomor45
   115 / 893
вчера в 22:02
Смахивает на одну из целей Цорна по подрыву Спартака.
mortid
mortid
   215 / 893
вчера в 21:56
Ну а титулы? А титулы потом.
nikot
nikot
   316 / 893
вчера в 21:52
А для немытых главное,это Миллер т.к не болел не своих игроков нет!Сделайте билеты по цене,как у Спартака и 10тыс. максимум придет!На Петровском столько и ходило!
SHMEL
SHMEL ответил kilot11
   49 / 893
вчера в 21:50
иди на ветку коней, хоть узнаешь как они сегодня сыграли-)))
Маме своей советуй,что делать...
pomor45
pomor45 ответил andreika20133
   115 / 893
вчера в 21:39
К стати ----Я уверен ты об этом уже понял , но естественно не признаешься даже себе но спартак начал свой путь деградации из самого лучшего клуба России в заурядного середняка с всплесками на чемпионство раз в десять лет ещё в 2002-03 годах. Произошло это если кратко ответить из-за потери возможности пополнятся игроками других клубов однавременно лишая эти клубы ярких игроков. Просто как то не ожиданно для вас появились деньги не только у спартака и не только в Москве. Вот и беситесь теперь в бессильной злобе----- Как так Зенит который у вас выигрывал раз в два-три года и не поднимался выше 3 места вдруг стал Российским (почти) любимцем завоёвывающим Еврокубки. А великий не может пройти в квалификации мало известный клуб.
Прав, но не во всём. Деньги всё время были и остаются не малыми. На трансферы тратится достаточно. На мой взгляд большая доля неудач кроется в пресловутом "спартаковском духе". Эта парадигма подминает под себя всё остальное и мешает рационально смотреть на вещи - от неё надо избавляться.
andreika20133
andreika20133 ответил МКС
   137 / 893
вчера в 21:25
Я и разговариваю с малышом Когда я начинал "болеть" Мы с твоими родителями учились в младших классах средней школы А по поводу мирка Спартак не идеален как и другие клубы Но перерыва в 64 года между чемпионствами у нас точно не было А взлеты и падения это обыденность Сегодня на 10м месте Посмотрим туров через 10ть
К стати ----Я уверен ты об этом уже понял , но естественно не признаешься даже себе но спартак начал свой путь деградации из самого лучшего клуба России в заурядного середняка с всплесками на чемпионство раз в десять лет ещё в 2002-03 годах. Произошло это если кратко ответить из-за потери возможности пополнятся игроками других клубов однавременно лишая эти клубы ярких игроков. Просто как то не ожиданно для вас появились деньги не только у спартака и не только в Москве. Вот и беситесь теперь в бессильной злобе----- Как так Зенит который у вас выигрывал раз в два-три года и не поднимался выше 3 места вдруг стал Российским (почти) любимцем завоёвывающим Еврокубки. А великий не может пройти в квалификации мало известный клуб.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Башмакоса
   127 / 893
вчера в 21:23
всегда находятся те кто болеет за слабого
Башмакоса
Башмакоса
   501 / 893
вчера в 21:15
Это правда. В нашем футболе подобная преданность болельщиков просто уникальна!
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 893
вчера в 21:15
Заезжий пустослов,радующий сердца фанатов своими бодрыми высказываниями.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил МКС
   253 / 893
вчера в 21:13
Бьюсь об заклад В середине 70х вы были едва ли не единственным болельщиком Зенита Горд был поклонником СКА Ленинград в большинстве своем За Зеню болели разве Вы да еще Сусанин ( хотя Сусанин походу еще не родился) Теперь когда власти Питера разогнали к чертям собачьим городские и пригородные клубы Вам ( не лично Вам) ничего не остается как болеть за газовый проект Ибо альтернативы нет Мне Вас искренне жаль
Бейтесь об заклад. Бейтесь головой об стену . Для вас это одно и тоже , не представляющее вреда действие.Если вы думаете что Сусанин ещё не родился , то могу вас огорчить , ибо он давно умер. Хотя у вас есть шанс. Не утверждаю точно , но возможно вы его найдёте в соседней палате.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил МКС
   16 / 893
вчера в 21:08
Я и разговариваю с малышом Когда я начинал "болеть" Мы с твоими родителями учились в младших классах средней школы А по поводу мирка Спартак не идеален как и другие клубы Но перерыва в 64 года между чемпионствами у нас точно не было А взлеты и падения это обыденность Сегодня на 10м месте Посмотрим туров через 10ть
А ты сам то за кого ??
За Спартак...или за Цорна ???
МКС
МКС ответил andreika20133
   89 / 893
вчера в 21:06
Блажен кто верует.
Ну ты из себя Иисуса то не строй

Вот соберешь у себя паству

Тогда и будешь проповедовать
andreika20133
andreika20133 ответил МКС
   137 / 893
вчера в 20:59
Я и разговариваю с малышом Когда я начинал "болеть" Мы с твоими родителями учились в младших классах средней школы А по поводу мирка Спартак не идеален как и другие клубы Но перерыва в 64 года между чемпионствами у нас точно не было А взлеты и падения это обыденность Сегодня на 10м месте Посмотрим туров через 10ть
Блажен кто верует.
МКС
МКС ответил andreika20133
   89 / 893
вчера в 20:48
Наверно тебе кажется что ты очень остроумно пошутил. Но я не понимаю настолько не умелый юмор, с малышами так шути. А по делу ---Врёшь ты всё . Да спартак представляет болел на выезд наверно больше всех клубов РПЛ. Но как ты выразился десятков тысяч там нет . Возможно тебе легче жить в своём мирке где ты болеешь за самый лучший клуб. Но вылезай в действительность в которой спартак уже давно крепкий середняк с посылом в низ.
Я и разговариваю с малышом

Когда я начинал "болеть"

Мы с твоими родителями учились в младших классах средней школы

А по поводу мирка

Спартак не идеален как и другие клубы

Но перерыва в 64 года между чемпионствами у нас точно не было

А взлеты и падения это обыденность

Сегодня на 10м месте

Посмотрим туров через 10ть
МКС
МКС ответил НЕ президент рфс
   89 / 893
вчера в 20:44
Хожу на питерские стадионы с середины 70-х годов. Ни разу не видел ДЕСЯТКОВ тысяч спартачей или болел других клубов на одном , отдельно взятом матче. Телевизор смотрю мало , но на пятом канале морду Миллера видеть не доводилось.Но я могу и ошибиться. Я всего-лишь болельщик Зенита , а не ПОКЛОНник виликаво духавитаво супирклуба.
Пардон не СКА - конечно же Динамо Ленинград
МКС
МКС ответил НЕ президент рфс
   89 / 893
вчера в 20:38
Хожу на питерские стадионы с середины 70-х годов. Ни разу не видел ДЕСЯТКОВ тысяч спартачей или болел других клубов на одном , отдельно взятом матче. Телевизор смотрю мало , но на пятом канале морду Миллера видеть не доводилось.Но я могу и ошибиться. Я всего-лишь болельщик Зенита , а не ПОКЛОНник виликаво духавитаво супирклуба.
Бьюсь об заклад

В середине 70х вы были едва ли не единственным болельщиком Зенита

Горд был поклонником СКА Ленинград в большинстве своем

За Зеню болели разве Вы да еще Сусанин ( хотя Сусанин походу еще не родился)

Теперь когда власти Питера разогнали к чертям собачьим городские и пригородные клубы

Вам ( не лично Вам) ничего не остается как болеть за газовый проект

Ибо альтернативы нет

Мне Вас искренне жаль
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 893
вчера в 20:38
Тут уж Томас Цорн слукавил.... 😁.
andre_can
andre_can
   293 / 893
вчера в 20:38
много раз уже смсшено: прастак - это прошлое....
andre_can
andre_can
   293 / 893
вчера в 20:37
перефразировав великою фразу...из долека... :)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Jeck Denielse
   63 / 893
вчера в 20:36
Прядкин младший утверждает, что только у спартака есть болельщики, да немного, по 10-15 тысяч на стадион ходит, но они есть. За другие клубы никто не болеет, на стадион не ходит. Я вот вчера, как и 58 тысяч человек был на стадионе, поддерживал Зенит. Но нас там не было, оказывается.
Вот что тарасовский борщ с людьми творит...
andreika20133
andreika20133 ответил МКС
   137 / 893
вчера в 20:35
Ты на стадион заглядывай иногда А то у вас пятый канал кроме сытой морды Миллера мало чего показывает Там за его щеками и стадиона то не видно
Наверно тебе кажется что ты очень остроумно пошутил. Но я не понимаю настолько не умелый юмор, с малышами так шути. А по делу ---Врёшь ты всё . Да спартак представляет болел на выезд наверно больше всех клубов РПЛ. Но как ты выразился десятков тысяч там нет . Возможно тебе легче жить в своём мирке где ты болеешь за самый лучший клуб. Но вылезай в действительность в которой спартак уже давно крепкий середняк с посылом в низ.
alex074
alex074
   320 / 893
вчера в 20:35
Для Спартака может быть и да. Но для Федуна и Цорна главное бабло
kilot11
kilot11 ответил SHMEL
   769 / 893
вчера в 20:32
иди на ветку коней, хоть узнаешь как они сегодня сыграли-)))
kilot11
kilot11 ответил Заур-ЗВЕРЬ
   769 / 893
вчера в 20:31
лови....
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил МКС
   253 / 893
вчера в 20:30
Ты на стадион заглядывай иногда А то у вас пятый канал кроме сытой морды Миллера мало чего показывает Там за его щеками и стадиона то не видно
Хожу на питерские стадионы с середины 70-х годов. Ни разу не видел ДЕСЯТКОВ тысяч спартачей или болел других клубов на одном , отдельно взятом матче. Телевизор смотрю мало , но на пятом канале морду Миллера видеть не доводилось.Но я могу и ошибиться. Я всего-лишь болельщик Зенита , а не ПОКЛОНник виликаво духавитаво супирклуба.
МКС
МКС ответил kolpankolpan
   89 / 893
вчера в 20:29
Недаром говорили на форуме что спартаковцы живут в своем выдуманном мире ничего не имеющем общего с действительностью.Десятки тысяч болельщиков на выездах из области того- же шизоидного бреда что и лозунги -побеждать всегда--Спамеры, земля крестьянам--.заводы рабочим, --большевики.Главная бредятина в футбольном мире всегда идет от спамеровской общности типа -спартаковского духа!!! болеет вся страна за Спартак!35 миллионов болельщиков Спартака в стране.И кто их одурманивает?Может в музее окуривают?
Для человека ни разу не выезжавшего из Колпино

Вывод вполне приемлимый

Живи и дальше в своем мирке
kilot11
kilot11 ответил kolpankolpan
   769 / 893
вчера в 20:28
если читаешь такую хрен... то создаётся мнение что ты весь день в музее был-)))
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