Цорн: «Для „Спартака“ самое главное - болельщики»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб заботится о болельщиках команды.
Для «Спартака» самое главное — болельщики. Это отличает нас от всех других клубов страны — что наши болельщики всегда с нами, наши болельщики всегда поддерживают клуб.
За Спартак...или за Цорна ???
За Спартак...или за Цорна ???
Вот соберешь у себя паству
Тогда и будешь проповедовать
Вот соберешь у себя паству
Тогда и будешь проповедовать
Когда я начинал "болеть"
Мы с твоими родителями учились в младших классах средней школы
А по поводу мирка
Спартак не идеален как и другие клубы
Но перерыва в 64 года между чемпионствами у нас точно не было
А взлеты и падения это обыденность
Сегодня на 10м месте
Посмотрим туров через 10ть
Когда я начинал "болеть"
Мы с твоими родителями учились в младших классах средней школы
А по поводу мирка
Спартак не идеален как и другие клубы
Но перерыва в 64 года между чемпионствами у нас точно не было
А взлеты и падения это обыденность
Сегодня на 10м месте
Посмотрим туров через 10ть
В середине 70х вы были едва ли не единственным болельщиком Зенита
Горд был поклонником СКА Ленинград в большинстве своем
За Зеню болели разве Вы да еще Сусанин ( хотя Сусанин походу еще не родился)
Теперь когда власти Питера разогнали к чертям собачьим городские и пригородные клубы
Вам ( не лично Вам) ничего не остается как болеть за газовый проект
Ибо альтернативы нет
Мне Вас искренне жаль
В середине 70х вы были едва ли не единственным болельщиком Зенита
Горд был поклонником СКА Ленинград в большинстве своем
За Зеню болели разве Вы да еще Сусанин ( хотя Сусанин походу еще не родился)
Теперь когда власти Питера разогнали к чертям собачьим городские и пригородные клубы
Вам ( не лично Вам) ничего не остается как болеть за газовый проект
Ибо альтернативы нет
Мне Вас искренне жаль
Вот что тарасовский борщ с людьми творит...
Вот что тарасовский борщ с людьми творит...
Вывод вполне приемлимый
Живи и дальше в своем мирке
Вывод вполне приемлимый
Живи и дальше в своем мирке