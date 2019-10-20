Цорн: «Для „Спартака“ самое главное - болельщики»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб заботится о болельщиках команды.

Для «Спартака» самое главное — болельщики. Это отличает нас от всех других клубов страны — что наши болельщики всегда с нами, наши болельщики всегда поддерживают клуб.