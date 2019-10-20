Фомин: «Знали, что ЦСКА будет играть в пять защитников»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин поделился впечатлениями после ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 13-го тура РПЛ.
Результатом матча доволен. Проигрывали, но в концовке отыгрались. Делали то, что отрабатывали на тренировках, — подачи с флангов, проходы. Знали, что ЦСКА будет играть в пять защитников, — так же, как и мы.
Пропущенный гол? Я немного ошибся, потом пошла очень быстрая атака ЦСКА, и мы пропустили.
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