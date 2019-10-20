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Фомин: «Знали, что ЦСКА будет играть в пять защитников»

вчера, 18:47
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин поделился впечатлениями после ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Результатом матча доволен. Проигрывали, но в концовке отыгрались. Делали то, что отрабатывали на тренировках, — подачи с флангов, проходы. Знали, что ЦСКА будет играть в пять защитников, — так же, как и мы.

Пропущенный гол? Я немного ошибся, потом пошла очень быстрая атака ЦСКА, и мы пропустили.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил мяч квадратный
   23 / 893
вчера в 20:06
Знали, что ЦСКА будет играть в пять защитников. Что снова выйдет никакой Кучаев, знали, что в состве ЦСКА 100% выйдет любимая жена Виктора Михайловича, что во втором тайме у игроков ЦСКА кончится бензин, а тренер ЦСКА снова убьёт остатки игры заменами.
...и скажет на послематчевой пресс-конференции,что не сумели кого-то дожать,что надо было успокоить(при этом вообще не волнующуюся,со стороны ЦСКА!!!)игру,и что он ни при чём.А мы и так знаем,что он ни при чём...
мяч квадратный
мяч квадратный
   469 / 893
вчера в 18:55
Знали, что ЦСКА будет играть в пять защитников. Что снова выйдет никакой Кучаев, знали, что в состве ЦСКА 100% выйдет любимая жена Виктора Михайловича, что во втором тайме у игроков ЦСКА кончится бензин, а тренер ЦСКА снова убьёт остатки игры заменами.
МКС
МКС
   89 / 893
вчера в 18:54
Ты опять ошибся

Лошади играли в 10ть защитников

Это новая стратегия картофельного генерала
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