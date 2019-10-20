ГлавнаяНовости

Шамиль Газизов: «Результат игры „Уфа“ - ЦСКА закономерен»

вчера, 17:09
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью башкирского клуба в матче с ЦСКА:

Мы очень хорошо играли с ЦСКА, это один из лидеров чемпионата, молодая и мобильная команда, быстро переходит из обороны в атаку. Они забили хороший гол, мы во втором тайме оказывали давление. Мне кажется, это закономерный результат.

Благодарен команде, показали характер, сравняли счет. Огромное спасибо болельщикам, 11 тысяч пришло, это самый главный фактор сегодняшнего матча. Они гонят вперед команду, и она старается показать хороший, агрессивный футбол.

Не хочу оценивать турнирное положение, оценим после 30-го тура. Нам просто нужно набирать очки в каждом матче, каждая следующая игра - самая важная для нас. Ребята - молодцы, тренерский штаб - молодцы, и еще раз большой респект болельщикам, которые пришли сегодня на стадион.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игбун: «Наша задача - подняться обратно»
Вчера, 22:54 Комментарии3
Лесовой: «Не хватило последнего паса или удара»
Вчера, 22:54 Комментарии2
Вильена: «Я о Льве Яшине ничего не знал ранее»
Вчера, 22:49 Комментарии4
Даниил Уткин: «„Краснодар“ должен был дожимать „Динамо“»
Вчера, 22:41 Комментарии0
Григорий Морозов: «Болельщики придали „Динамо“ импульс»
Вчера, 22:36 Комментарии0
Кирилл Новиков: «У Филиппа проблемы с сухожилием»
Вчера, 22:27 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
isamsn
isamsn
   266 / 893
вчера в 20:30
Можно сколько угодно раздувать щёки и заниматься анализом. Всё гораздо проще. Театрально постановочная игра без победителя....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   56 / 893
вчера в 18:49
Если бы не Акинфеев, то Уфа могла бы выиграть с крупным счётом. Второй тайм ЦСКА провалила.Замены не усилили игру. Беда ЦСКА - отсутствие забивного напа.
cska plus
cska plus
   4 / 893
вчера в 17:33
Лучше помолчать.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   150 / 893
вчера в 17:17
ой. Мнение этого сектанта вообще не должно публиковаться
Ладожский
Ладожский
   125 / 893
вчера в 17:17
Если команда пригрывает спартаку, то у Уфы она выиграть не в состоянии.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100