Шамиль Газизов: «Результат игры „Уфа“ - ЦСКА закономерен»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью башкирского клуба в матче с ЦСКА :

Мы очень хорошо играли с ЦСКА , это один из лидеров чемпионата, молодая и мобильная команда, быстро переходит из обороны в атаку. Они забили хороший гол, мы во втором тайме оказывали давление. Мне кажется, это закономерный результат.

Благодарен команде, показали характер, сравняли счет. Огромное спасибо болельщикам, 11 тысяч пришло, это самый главный фактор сегодняшнего матча. Они гонят вперед команду, и она старается показать хороший, агрессивный футбол.

Не хочу оценивать турнирное положение, оценим после 30-го тура. Нам просто нужно набирать очки в каждом матче, каждая следующая игра - самая важная для нас. Ребята - молодцы, тренерский штаб - молодцы, и еще раз большой респект болельщикам, которые пришли сегодня на стадион.